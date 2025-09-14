توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ستتبنى المؤسسات إستراتيجية مايكل سايلور مع استمرار تنامي عمليات التجميع بحسب بيانات البلوكتشين؟

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 116,030$ مع حجم تداول يومي قدره 47.5 مليار دولار وقيمة سوقية تبلغ 2.31 تريليون دولار، حيث تواصل أكبر عملة رقمية في العالم الهيمنة على العناوين الرئيسية، فيما تتمحور الكثير من الأحاديث المؤسساتية اليوم حول شخصيةٍ واحدة هي مايكل سايلور (Michael Saylor).

في آب/أغسطس 2020، تحوَّل سايلور -الذي كان حينها الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) والتي يُطلق عليها الآن اسم ستراتيجي (Strategy)- من كونه مسؤولاً تنفيذياً في قطاع البرمجيات إلى رمز عالمي لتبني عملة بيتكوين (Bitcoin)، مع تخصيصه 250 مليون دولار من احتياطيات الشركة النقدية لشراء العملة، مُستشهداً بمخاطر التضخم وضعف الدولار.

جاءت تلك الخطوة بمثابة نقطة تحوّلٍ في التمويل المؤسساتي، إذ سجَّلت أكبر عملية شراء لعملة بيتكوين (Bitcoin) من قبل شركةٍ عامة، لتُصبح نموذجاً اقتدت به العديد من الشركات لاحقاً.

Today marks 5 years since we adopted a $BTC strategy. pic.twitter.com/wZa1NJGeS1 — Strategy (@Strategy) August 10, 2025

ولم تتوقف شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) عند ذلك الحد، إذ أضافت خلال الأشهر التالية عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 175 مليون دولار، ثمّ 50 مليون دولار، و650 مليون دولار إضافيةٍ ممولةٍ عبر سنداتٍ قابلةٍ للتحويل، لتُكوَّن بسرعةٍ حقيبة استثمارية من عملة بيتكوين بقيمة مليار دولار تقريباً.

أما بالنسبة لسايلور، لم تكن عملة بيتكوين (Bitcoin) مجرّد أداة للمضاربة، بل وسيلةً للتحوّط ضد تآكل قيمة العملات التقليدية، وقد وصَفها بأنها “حافظة رأس المال”، وشبّهها بمكانة مدينة “مانهاتن في الفضاء السيبراني”: نادرة ولا يُمكن كسرها وعالمية.

JUST IN: Michael Saylor on @PBDsPodcast: "We’ve bought $6.6B in #Bitcoin since our quarterly results.



The strategy is simple: keep buying Manhattan in cyberspace—because one day, 8 billion people will want their money there." 👏 pic.twitter.com/TfkNMDJPYa — Simply Bitcoin (@SimplyBitcoinTV) November 18, 2024

من جهتهم، اعتبرَ بعض النقاد هذه الخطوة متهورةً، مُشيرين إلى مخاطر التقلبات والتمويل عبر الديون، بينما رآها آخرون بمثابة خطوة عبقرية. وقد اعترف سايلور نفسه بسخرية الواقع، إذ إنه في عام 2013 استهان بعملة بيتكوين (Bitcoin)، ونشرَ تغريدةً يقول فيها إنها ستصبح “وسيلة للمراهنة عبر الإنترنت”.

لاحقاً، وصف سايلور تغريدته تلك بأنها “التغريدة الأكثرُ كُلفةً في التاريخ”، بعد أن تحوّلت شركة MicroStrategy إلى أكبر مالكٍ مؤسساتي لعملة بيتكوين (Bitcoin) في العالم.

التوسّع المؤسساتي وتأثير السوق

منذ عام 2020 وإلى الآن، زاد سايلور من استثماراته مُستخدماً أدوات التمويل الهيكلية لتوسيع ممتلكات الشركة من عملة بيتكوين (Bitcoin)، وفي مطلع عام 2021 كانت الشركة قد اقترَضت أكثر من 2 مليار دولار لزيادة مشترياتها من العملة. فمن خلال إستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار، استمرّت شركة MicroStrategy بشراء العملة خلال فترات الانخفاض، مؤكدةً على وجهة النظر التي تعتبر عملة بيتكوين مخزناً للقيمة عبر الأجيال.

ارتدَّ هذا بتأثير بالغ. ففي الفترة بين عامي 2020 و2024، تفوقت أسهم Strategy على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ((S&P 500 وحتى على عملة بيتكوين (Bitcoin) نفسِها في بعض الفترات، ولم يَعُد المستثمرون يقيّمون الشركة على أنها شركة برمجياتٍ وحسب، بل كداعم حقيقي لعملة بيتكوين. وبحلول أوائل عام 2025، امتلكت الشركة أكثر من 2% من المعروض الثابت لعملة بيتكوين (Bitcoin)، أي ما يقارب نصف مليون عملة بقيمةٍ تزيد على 50 مليار دولار.

𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝘆 𝗵𝗮𝘀 𝗼𝘂𝘁𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡𝗬 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗦&𝗣 𝟱𝟬𝟬 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟬. pic.twitter.com/ejbGUXU0pZ — Arkham (@arkham) October 14, 2024

وقد زادت عمليات الشراء والتجميع المُكثفة هذه من حدّة المنافسة على المعروض المحدود لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 وحدَه، أنفق المشترون من الشركات والمؤسسات أكثر من 25 مليار دولار على العملة، وقامت شركة MicroStrategy في حزيران/يونيو 2025 بشراء 10,100 عملة بقيمة 1.05 مليار دولار، ما رسّخ إستراتيجيتها كي تُصبح دليلاً إرشادياً لتخصيص خزائن الشركات.

من جانب آخر، لم تخلُ هذه الإستراتيجية من الجدل، حيث أثارَ تمويل هذه المشتريات من خلال الديون والأسهم مخاوفَ بشأن انخفاض قيمة الأسهم مع زيادة عددها والمخاطر المحتملة على ميزانية الشركة، وقد ناقش المحللون ما إذا كانت هذه الخطوات قد زادت من مرونة الميزانية أم من هشاشتها.

مع ذلك، يتضح جلياً الآن أنّ سايلور أجبرَ وول ستريت على اعتبار عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصلٍ رئيسي لخزائن الشركات، وليس مجرد أصل هامشي أو مضاربةٍ عابرة.

النظرة الفنية لأداء عملة بيتكوين (Bitcoin) والتوقعات المستقبلية

ما تزال توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) متفائلة، حيث تدعم المؤشرات الفنية سيناريو استمرار تجميع العملة التي يبلغ سعرها حالياً 116,000$، بعد نجاحها بالخروج من القناة الهابطة التي كانت تقيد الزخم منذ منتصف آب/أغسطس.

ويشير تموضع السعر أعلى متوسط الحركة الأسي لخمسين يوماً (EMA 50) عند 114,547$ إلى وجود زخم صاعد، في حين يُشكل نظيره لـ 200 يوم عند 93,704$ دعماً قوياً طويل الأجل.

المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: TradingView

في ذات السياق، يؤكد نمط الشمعة الابتلاعية الصاعدة بالقرب من مستوى الدعم تجدُّدَ الاهتمام بالشراء، تلاه شمعة اختراق أغلقت فوق مستوى المقاومة مع تموضع مؤشر القوة النسبية RSI)) عند 59، ما يُظهر زخماً إيجابياً دون دخوله منطقة الشراء الزائد. وفي حال حافظ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على مستواه فوق النقطة المحورية عند 116,000$، فقد تقع المقاومة الأقرب له عند 119,500$، مع الهدف التالي عند 122,200$.

من ناحيةٍ أخرى، قد يُؤدي فشل السعر بالبقاء فوق هذا المستوى، فقد يُعيد اختبارُ مستوى 114,800$ أو حتى 110,150$، شريطة استمرار نموذج القيعان الصاعدة مُستمراً طالما ظل السعر فوق 112,000$.

بالنسبة للمتداولين، فيُقدم دخول السوق بصفقةِ مضاربةٍ على ارتفاع السعر فوق 116,000$ مع وقف الخسارة دون 114,000$ إعداداً ملائماً من حيث المَخاطر والعوائد، مع استهداف مستوى 119,500$ و122,200$. أما للمستثمرين على المدى الطويل، فقد تكون هذه بداية ارتفاع أكبر، مع زيادة مصداقية التوقعات بشأن استهداف السعر 130,000$ إذا استمرّت اتجاهات التجميع.

الخلاصة

تدعم البيانات على البلوكتشين هذه النظرة، حيث تستمر احتياطيات المنصات بالانخفاض مع قيام المؤسسات بنقل العملات إلى التخزين البارد، في حين تستمر محافظ الحيتان (كبار المستثمرين) بتجميع العملة وفق وتيرة منتظمة. ومع تبني الشركات لإستراتيجية سايلور، يُصبح من الصعب تجاهل سيناريو الضغط على المعروض.

وبالنظر إلى المستقبل، لم يَعُد السؤال فقط عمّا إذا كان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) سيرتفع، ولكن إلى أي مدى سيتردد صدى إستراتيجية سايلور عبر القطاع؟ وإذا ما أضافت شركات أخرى عملة بيتكوين إلى خزائنها، فقد يزداد الاستثمار المؤسساتي بشكلٍ كبير، ما يُمهّد الطريق نحو تحرّك سعر بيتكوين (Bitcoin) نحو مستوى المليون دولار.

في الوقت الحالي، تُعد عملة بيتكوين (Bitcoin) أصلاً للمضاربة والتجربة، لكنْ إذا ثبتت صحة رؤية سايلور، فقد تتحوّل خطته من مجرد خطوة جريئةٍ إلى نموذج ثوري لإدارة رأس المال على المستوى العالمي.

