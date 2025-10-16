توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل بات اختراق مستوى 130,000$ خلال الربع الأخير أقرب مما يبدو؟

يشهد تعافي السوق دعماً من التطورات الأخيرة كمصادرة وزارة العدل الأمريكية لأصول رقمية ضخمة، وعملية تحويل لمحفظة بقيمة 1.3 مليار دولار، ومشروع قانون جديد بشأن خطط التقاعد 401(k)، كما تبشر توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) باحتمال تجاوز مستوى 130,000$.

تستعيد عملة بيتكوين (Bitcoin) قوّتها بعد سلسلةٍ من التطورات الجوهرية التي غيّرت مزاج السوق، فقد قامت محفظة مرتبطةٌ بمنصة التعدين الصينية LuBian بتحويل عملات بقيمة 1.3 مليار دولار بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة أصول رقمية بقيمة 15 مليار دولار، فيما قد يدعمُ مشروع قانون مقترح لحسابات التقاعد 401(k) بقيمة 9.3 تريليون دولار موجة جديدةً من الاستثمارات المؤسساتية إلى سوق الكريبتو.

في خضم هذه الأحداث، عادت أسعار الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى الارتفاع بعد انخفاض قيمتها السوقية بما يُعادل 1.2 مليار دولار خلال الأيام السابقة، في حين يشير النموذج الفني المعروف بـ “القاع الثلاثي” على المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى احتمالية انطلاقةٍ جديدة نحو مستوى 130,000$ خلال الربع الأخير من العام.

تحويل بقيمة 1.3 مليار دولار لمحفظة LuBian بعد مصادرة وزارة العدل الأمريكية أصولاً رقمية بقيمة 15 مليار دولار

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة عملات رقمية بقيمة 15 مليار دولار، وذلك بعد يومٍ واحد فقط من قيام محفظة مرتبطةٍ بمجمّع التعدين الصيني “LuBian” بنقل عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 1.3 مليار دولار، في أول عملية تحويل ضخمةٍ لها منذ ثلاث سنوات، فقد أكدت منصتا تتبّع البلوكتشين Lookonchain و Arkhamأن نحو 11,886 عملة قد تم تحويلها بالتزامن مع تقديم ملف القضية.

وتشير تفاصيل القضية إلى تورّط مجموعة Prince Holding Group الكمبودية في غسل أموال غير مشروعةٍ عبر “LuBian” وشركاتها التابعة. ووفقاً للأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس ترامب، يُمكن إضافة أي عملات بيتكوين (Bitcoin) مصادَرة إلى الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي من العملة بعد المصادقة الرسمية عليه.

JUST IN: The US government just moved 9,756 BTC (≈$1.1B) linked to Chen Zhi’s “Pig Butchering” scam.



One of LuBian’s wallets (39DUz) woke up after 3 years of dormancy, transferring all 9,757 BTC to new addresses.



This comes just a day after news broke that the US gov is… pic.twitter.com/igCUZY2FAd — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 15, 2025

ويؤكد توقيت التحويل وإمكانية إضافة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى الاحتياطي الإستراتيجي على تزايد دورها كمُكوّن فعّال ضمن النظام المالي العالمي. ورغمَ استمرار الغموض القانوني المحيط بها، فقد أسهم الحدث في تعزيز ثقة المؤسسات بقيمتها الاستثمارية، وساعد على تعافي السعر جزئياً بعد فترة من التقلبات الحادة.

مشروع قانون التقاعد بقيمة 9.3 تريليون دولار قد يطلق موجة طلب استثنائية على العملات الرقمية

قدّم عضو الكونجرس الأميركي تروي داونينغ (Troy Downing) مشروع قانون يهدف إلى جعل الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بشأن العملات الرقمية في خطط التقاعد 401(k) بمثابة قانون دائم، ما سيسمح للمواطنين الأميركيين بإضافة عملة بيتكوين (Bitcoin) وأصول رقمية أخرى إلى محافظهم التقاعدية، ويأتي هذا التحرك بعد إلغاء وزارة العمل لقيود إدارة بايدن السابقة التي كانت تمنع إدراج العملات الرقمية ضمن حسابات التقاعد.

JUST IN: 🇺🇸 Congressman Troy Downing to introduce bill that would cement President Trump's executive order allowing #Bitcoin in 401(k)s into law 👀 pic.twitter.com/egTr4wNnJo — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 14, 2025

فإذا تم تمرير مشروع القانون المقترح، فسيتيح الوصول طويل المدى إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) عبر خطط التقاعد الأميركية 401(k) التي تدير حالياً أصولاً تتجاوز قيمتها 9.3 تريليون دولار؛ ويرى المحللون أنّ مجرَّد تخصيص نسبةٍ صغيرة من هذه المحافظ للأصول الرقمية قد يُترجم لاستثماراتٍ بمليارات الدولارات في قطاع الكريبتو.

وقد أشعل هذا المقترح موجة من التفاؤل داخل القطاع، حيث ينظر إليه المُستثمرون كخطوة إستراتيجيةٍ نحو التبني المؤسساتي الكامل، ومُحفّزاً مُحتملاً لموجةٍ صاعدة جديدة في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تنتعش بعد انخفاض قيمتها السوقية بواقع 1.2 مليار دولار

ارتدّت أسعار العملات الرقمية بقوة بعد موجة بيع كثيفةٍ يوم الجمعة تجاوزت 1.2 مليار دولار، إذ تعافت أسعار الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تدريجياً مع استقرار السوق. ووفقاً لبيانات CoinGecko، فقد انخفضت القيمة السوقية للـ NFTs من 6.2 إلى 5 مليار دولار قبل أن ترتفع لتستقرَّ عند 5.5 مليار دولار.

وسجّلت أبرز مجموعات الرموز المبنية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) مثل Bored Ape Yacht Club وCryptoPunks خسائرَ طفيفة، في حين بدأت أسعار مجموعاتٍ أخرى مثل Mutant Ape Yacht Club بالارتفاع مجدداً. أيضاً، عاود سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الارتفاعَ بعد تراجعٍ مؤقتٍ تسبّبت به حالة ذعر في السوق إثر تصريحات ترامب حول الرسوم الجمركية.

وعلى الرغم من عمليات التصفية الواسعة، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية (Crypto ETFs) ورود استثماراتٍ بقيمة 3.17 مليار دولار، في إشارة واضحةٍ إلى تنامي الثقة بالأصول الرقمية.

ويُؤكد المُحللون أن هذا التعافي السريع يُبرز متانة سوق الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات الرقمية ويدعم التوقعات بنمو مستدام مع تحسّن مزاج السوق.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): نموذج القاع الثلاثي يبشّر بانطلاقة محتملة نحو 130,000$

تُظهر البيانات الفنية أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد شكّل نموذج قاع ثلاثي قوي بالقرب من مستوى 109,600$، وهو دعم أساسيٌّ شهدَ عدة انعكاساتٍ منذ أيلول/سبتمبر الماضي. ويشير هذا النمط إلى انحسار ضغوط البيع وتزايد وتيرة التجميع، مع تكوّن قيعان أعلى على طول خط العنق.

ويُظهر المخطط البياني في إطار الساعتين تحرّك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون متوسط الحركة البسيط بمدى آخر 100 شمعة تداول عند 116,054$، وهوَ ما يتقاطع مع تصحيح فيبوناتشي بقيمة 0.5 عند 116,108$، ويُشكّل منطقة مقاومةٍ حاسمة تسبق أي اختراق محتمل.

مخطط سعر عملة بيتكوين، المصدر: TradingView

فمؤشر القوة النسبية (RSI) يقف عند 43 نقطة ويتجه صعوداً من مستويات البيع الزائد، مبشراً ببداية انفراجةٍ إيجابيةٍ وتحسّن تدريجي في الزخم، كما يؤكد الإغلاق فوق 114,600$ صحّة نموذج القاع الثلاثي مع احتمالية تسارع عمليات الشراء.

ورغم استمرار تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن قناة هابطة، تشير توقعات TradingView إلى احتمالية انطلاقةٍ صاعدة نحو 117,600$ و119,800$ في حال تسارع الزخم. أما تجاوز مستوى 120,000$ بثباتٍ، فقد يُغير مزاج السوق مُستهدفاً 125,000$ و130,000$.

ويُمكن للمتداولين فتح صفقات مراهنةٍ على الارتفاع فوق 114,600$ مع تحديد أوامر وقف الخسارة عند 109,500$، واستهداف مستويات 117,600$-119,800$. وفي ظلِّ تزايد الاستثمارات المؤسساتية وتراجع حدة التقلبات، قد تُمثل فترة التحركات الجانبية الحالية قاعدةً لانطلاق الموجة الصاعدة التالية خلال الربع الأخير من العام.

