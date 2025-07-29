توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): استثمارات مؤسساتية بقيمة 86 مليار دولار قد تمهّد الطريق لدورة صاعدة ضخمة تقودها المؤسسات

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بلغ إجمالي استثمارات الشركات العالمية في عملة بيتكوين (Bitcoin) حوالي 86 مليار دولار، منها 43 مليار دولار منذ حزيران/يونيو، في ظل دورة مؤسساتية صاعدة كبرى تدفع بسعر العملة لبلوغ مستوى 124,000$ وربّما تجاوزه.

يبدو أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مُهيّأ لانطلاقةٍ جديدة تحمله نحو قممٍ تاريخية غير مسبوقة، بعدما قام مستثمرون مؤسساتيون بشراء ما قيمته 86 مليار دولار منها وفقاً لبياناتٍ نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، فيما جرى تحريك قرابة نصف هذا المبلغ (43 مليار دولار) منذ حزيران/يونيو فقط.

وتقود هذه الموجة المؤسساتية شركة Strategy (المعروفة سابقاً باسم MicroStrategy Inc)، وهي نفسُها التي أشعلت شرارة تبني عملة بيتكوين (Bitcoin) من قِبلِ الشركات منذ عام 2020، فقد نجحت هذا العام وحدَه بتأمين تمويلٍ يتجاوز 10 مليار دولار وتخصيصه بالكامل لزيادة احتياطياتها من العملة الأكبر في القطاع.

Wild stat…



Companies have raised nearly $86bil this yr to buy bitcoin & other crypto.



That’s more than *double* the amount raised in US IPOs in 2025.



via @GZuckerman @Vlajournaliste pic.twitter.com/zgtebYg2MN — Nate Geraci (@NateGeraci) July 26, 2025

ففي ظل تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً بسعر 119,046$، وتجاوز حجم التداول اليومي 60 مليار دولار، يتوقع محللون في السوق أن تؤدي هذه الاستثمارات الضخمة إلى تحفيز ما يُعرف بـ “الدورة المؤسساتية الفائقة”.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مرشح للاستفادة من ظاهرة الخوف من فقدان الفرصة الناتجة عن الدورة المؤسساتية

لا تزال وتيرة تبنّي المؤسسات لعملة بيتكوين (Bitcoin) مستمرةً دون أي بوادر تراجع.

ففي ساعات الصباح الباكر من 28 تموز/يوليو، قامت شركة Metaplanet اليابانية بتوسيع احتياطياتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) من خلال شراء 780 عملة إضافية بقيمةٍ تقارب 92.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي ممتلكاتها إلى 17,132 عملة تقدّر قيمتها بنحو 1.73 مليار دولار.

وتشير أبحاث جمعها Hodl15Capital إلى أن أكثر من 35 شركة إضافية تقوم بالتحضير حالياً لجمع مليارات الدولارات بهدف تطبيق إستراتيجيات تجميع عملة بيتكوين (Bitcoin). وبحسب توقعات سابقة لمحللي موقع Cryptonews، يتنامى التفاؤل ضمن مجتمعات الكريبتو بشأن إمكانية تحقيق العملة مكاسبَ تصل إلى 100%، أي مُضاعفة السعر الحالي قبل نهاية ما يُعرف بالدورة المؤسساتية الصاعدة الفائقة.

توقعات سعر بيتكوين (Bitcoin): ظهور هدف سعري عند 124,000$ وفق التحليل الفني

فنياً، يُظهر المخطط البياني اليومي لزوج BTC/USDT نمطاً واضحاً يتمثّل بزخم صاعد مستمر تتبعه مراحل من التداول الجانبي. فبعد اختراقه الواضح للقناة الصاعدة، يتحرك سعر العملة حالياً ضمن نطاق يقع حدّاه قرب مستويات 116,000$ و123,000$؛ وأدى هذا النمط إلى تشكّل نموذج تماسكٍ مستطيل يقع مباشرةً دون أعلى مستوى مُسجّلٍ عند 123,218$.

المصدر: TradingView

من جهةٍ أخرى، يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً قرب مستوى 61.63، فيما يبلغ متوسط الحركة الخاص به 64.65 مشيراً إلى استمرار الزخم الإيجابي دون بلوغه مستوياتٍ مُفرطة. واستناداً إلى الهيكل الفني الراهن، يبدو أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بصدد تكوين نموذج استمراري صاعد.

وفي حال استمرَّ ثباته فوق مستوى الدعم 116,000$ ونجح باختراق منطقة المقاومة عند 119,000$، فمن المرجّح أن يتجه السعرُ نحو الهدف المحدد عند 124,005$ أو أعلى، بينما قد يؤدي كسرُ مستوى الدعم إلى إعادة اختبار خط الاتجاه الصاعد قرب مستوى 110,000$.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع 5.5 مليون دولار ضمن مساعيها الرامية إلى تحسين سرعة وكفاءة بلوكتشين بيتكوين وخفض تكاليفها

نظراً لاستقرار عملة بيتكوين (Bitcoin) عند مستوياتٍ سعرية قوية، يحتفظ العديد من المستثمرين بما لديهم منها، بل ويتطلعون في الوقت نفسه إلى مشاريعَ جديدة قد تُحقق لهم عوائد إضافية. ومن بين هذه المشاريع نجد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) التي تسعى إلى تطوير إمكانيات بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) بما يتلاءم مع متطلبات بيئة الكريبتو المعاصرة.

ورغم أنها ما تزال أكثر شبكات البلوكتشين أماناً، إلا أنها تُعاني من سرعتها المنخفضة وتكاليفها العالية وقيودها الوظيفية. هنا، يأتي دور مشروع Bitcoin Hyper، فهو ينقل عملات بيتكوين (Bitcoin) إلى حل توسّع من الطبقة الثانية أسرَع بكثير، وبذلك تُصبح المعاملات شبه فورية، مع انخفاض الرسوم بشكلٍ كبير، كما تُساهم في دعم العقود الذكية، وهي ميزةٌ لا توفّرها بلوكتشين بيتكوين الرئيسية.

ويعتمد حل الطبقة الثانية هذا في عمله على آلة سولانا الافتراضية (SVM) إلى جانب جسر آمن يربطه بطبقة بلوكتشين بيتكوين الأساسية، بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان وتوسيع الإمكانات.

أخيراً، يُمكن للمهتمين الانضمام مبكراً إلى اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مقابل 0.012425$ لفترةٍ زمنية محدودة، فقد تمكن مشروع العملة من جمع أكثر من 5.5 مليون دولار حتى الآن. وتتوفر إمكانية الشراء مباشرةً عبر موقع Bitcoin Hyper الرسمي باستخدام باقةٍ من العملات الرقمية أو باستخدام الفيزا والماستركارد، كما يُمكن الشراء من خلال تطبيق Best Wallet الآمن والمخصّص لحفظ وإدارة الأصول الرقمية.