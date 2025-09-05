توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): انهيار أسواق السندات العالمية – هل أصبح بلوغ سعر 150,000$ أمراً محتوماً؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً 111,000$ تقريباً بعد اكتسابها دعماً بالقرب من مستوى 109,500$، وتتعرّض أسواق السندات المالية الحكومية -مثلما تشير البيانات الأساسية- للضغط مع ارتفاع العوائد في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والمملكة المتحدة، حيث تقدم سندات الخزينة الأمريكية لمدة 30 عاماً عوائدَ قدرُها 5% فيما تجاوزت السندات الفرنسية مستوى 4% للمرة الأولى منذ عام 2011.

كما بلغت عوائد سندات المملكة المتحدة أعلى مستوياتها منذ 27 عاماً، ووصل عائد 30 عاماً في اليابان إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ وأثارَ مخاوف من “انهيار أسواق سندات G7” بحسب The Kobeissi Letter.

المصدر: The Kobeissi Letter

تعكس هذه الزيادة الملحوظة في العوائد مزيجاً من المخاوف التضخمية ومستوياتٍ عالية من الديون وضغوط المعروض، وقد تأتي تبعات هذا التغيير واضحة على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي لعبت تاريخياً دور أصول المخاطرة أو أصول التحوّط بحسب العوامل المحفزة لقفزات العوائد.

The collapse of G7 bond markets:



Despite aggressive global central bank rate cuts, yields are surging in France, Japan, Germany, Canada, the US, and the UK.



The market is quite literally rejecting central bank interest rate cuts.



How did we end up here? https://t.co/cA7UCGuokD pic.twitter.com/0CndO3fQ5l — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 2, 2025

تاريخ عملة بيتكوين (Bitcoin)

توفر عوائد السنوات الماضية أدلة مهمة؛ حيث ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -خلال نوبة غضب التضييق عام 2013- من مستوى يقل عن 100$ ليتجاوز حاجز 1,000$ بالتزامن مع هروب المستثمرين من الدين الحكومي، وقد ظهرَ نمطٌ مشابه عام 2021 حيث ارتفعت العوائد بسبب المخاوف التضخمية ووصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 65,000$.

بالتالي، تختلف الرواية عند ارتفاع العوائد نتيجة تشديد المصارف المركزية؛ حيث ساهمت العوائد الحقيقية المرتفعة للسندات عام 2018 بسحب رؤوس الأموال من عملة بيتكوين (Bitcoin) وانخفاض سعرها بنسبةٍ تزيد على 80%. وتبدو الدورة الحالية شبيهةً بعامي 2013 و2021 مع ارتفاع الدين الأمريكي بمقدار تريليون دولار خلال شهرين ليصبح 37.3 تريليون دولار، كما كشفت بيانات موقع Glassnode ارتفاع نسبة الاحتفاظ بعملة بيتكوين (Bitcoin) في إشارةٍ إلى الثقة بها كأداة تحوّطٍ ضد انخفاض قيمة العملة التقليدية.

ارتفع الدين الأمريكي من 36.2 تريليون دولار في تموز/يوليو إلى 37.3 تريليون دولار في أيلول/سبتمبر.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 4.2% خلال الأيام الثلاثة الماضية بالتزامن مع حركةٍ مشابهةٍ في سوق السندات.

تشير نسب احتفاظ المالكين بالعملة إلى حركة “تمسّكٍ بالعملة” بين المستثمرين على المدى الطويل.

التحليل الفني لزوج BTC/USD على المدى القريب

تحرّرت عملة بيتكوين (Bitcoin) من قناة الحركة الهابطة واكتسبت زخماً صاعداً بعد أسابيع من الحركة العرضية، ويقترب سعرها حالياً من مستوى 110,819$ ويتحرك عرضياً فوق النقطة المحورية (110,181$)، ويخدم متوسط الحركة الأسي لمدة 50 يوماً كمستوى دعم فيما يُمثل نظيره لمدة 200 يوم (112,663$) سقفاً يجب مراقبته.

المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين – المصدر: موقع Tradingview

ويشهد الزخم تحسناً ملحوظاً مع بلوغ مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 56 تشير إلى تجدد الطلب دون مبالغةٍ في الامتداد، ويمكن للاختراق الحازم لمستوى 112,600$ أن يطلق حركةً صاعدةً نحو 115,600$ و117,500$، فيما تتوضع مستويات الدعم عند 107,407$ و105,215$ لترسم مستويات مخاطرة محددة.

التحليل الفني لزوج BTC/USD على المدى البعيد

يسود التفاؤل بسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عموماً مع وجود قناة الحركة الصاعدة المنطلقة منذ عام 2022، ويتحرّك السعر عَرضياً قرب مستوى 110,587$ بوجود دعمٍ قوي من متوسط الحركة البسيط لمدة 50 يوماً عند 95,922$.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين – المصدر: موقع Tradingview

كذلك، يقف مؤشر القوة النسبية عند قيمة 62 تاركاً مجالاً للمزيد من الارتفاع، ويمكن لاختراق مستوى 134,487$ أن يفسح المجال نحو امتدادات فيبوناتشي عند 171,055$ و231,241$ و290,000$، فيما يقع الدعم الأهم -على المدى الطويل- عند مستويات 104,379$ و89,096$ و74,732$. وستبقى هيكلية الدورة الفائقة سليمة مع حفاظ عملة بيتكوين (Bitcoin) على موقعها فوق مستوى 95,000$؛ ما يتيح لها بلوغ أهداف سعرية تتجاوز مستوى 100,000$.

