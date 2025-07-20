توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): إقرار قانون جينيوس (GENIUS Act) بعد أسبوع الكريبتو المضطرب، فكيف سيؤثر ذلك على سعر عملة BTC؟

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وقّع دونالد ترامب (Donald Trump) على مشروع قانون جينيوس (GENIUS Act) ليُصبح قانوناً نافذاً بعد أسبوع كريبتو مليء بالاضطرابات، حيث حافظ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على مستوى دعم 119,000$ مع استهداف نمط العلم لمستوى 181,000$.

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) بالتوقيع على مشروع قانون جينيوس (GENIUS Act) ليُصبح قانوناً نافذاً بعد ظهر يوم الجمعة، ليتوّج هذا الحدث “أسبوع الكريبتو” المضطرب الذي شهد تقلباتٍ كبيرةً في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قبل أن تقوي مكانتها لدى المؤسسات.

وقد تمت الموافقة على قانون العملات المستقرة في مجلس النواب بأغلبية 308 من الأصوات مقابل 122، بعد أن أنقذه تدخل ترامب ليلة الثلاثاء من خلال إجراء نقاشات في المكتب البيضاوي (Oval Office) مع الأعضاء الجمهوريين المترددين الخائفين من المأزق القانوني.

والآن، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر يبلغ حوالي 119,000$، متراجعاً من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغة 123,000$، ولكنّه لا يزال يُحافظ على مستويات الدعم الحاسمة، ما يشير إلى استمرار الزخم الصاعد.

جاء هذا التقدم الكبير بعد فشل القانون بنتيجة 233 صوتاً مقابل 196، ما بدا كنهاية الطريق. ولكن، فقد ضمنَ تدخل ترامب الدبلوماسي انتصاراً إجرائياً بنتيجة 215 مقابل 211 صوتاً، ما مهد الطريق لتمرير نهائي لهذا القانون.

ويفرض قانون جينيوس (GENIUS Act) متطلبات ترخيص فيدرالية على مُصدري العملات المستقرة، ويَحظر بشكلٍ صريح إنشاء عملات رقمية خاصةٍ بالبنوك المركزية.

وقد أشاد المسؤولون التنفيذيون في القطاع بهذا القانون، واعتبروه بداية حقبة تنظيميةٍ جديدة من شأنها تسريع وتيرة التبني المؤسسي.

فمع تشكيل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لأنماط العلم المتماسكة بعد التقلبات الأخيرة، يشير التحليل الفني إلى أن التراجع يُمثل فرصة لشراء العملة بكمياتٍ كبيرة قبل انطلاق الموجة الصاعدة التالية نحو الأهداف التالية عند مستويات 180,000$.

الثبات ضمن نمط العلم يستهدف الارتفاع إلى مستوى 181,040$

يُظهر المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تطوراً ملحوظاً من خلال أنماط العلم الصاعدة، والتي كانت تنتهي دائماً بارتفاع السعر خلال السوق الصاعدة الحالية. كذلك، شكل التراجع الأخير من مستوى 123,000$ إلى المستويات الحالية نمط علم متماسكاً آخرَ ضمن الاتجاه الصاعد الأوسع.

فكما نرى في المخطط أدناه، أتت كل الاختراقات السعرية السابقة بعد حركةٍ صاعدة كبيرة تلي فترةً من استقرار السعر. ويمثل الهدف السعري المتوقع فوق مستوى 150,000$ ارتفاعاً محتملاً بنسبة 35% تقريباً عن المستويات الحالية.

المصدر: TradingView

وقد أثبتت هذه المنهجية دقتها طوال فترة السوق الصاعدة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، فلطالما جذبت مناطق الدعم الرئيسية المشترين خلال التراجعات السابقة، ما يشير إلى أننا نمر في ظروفٍ مشابهة حالياً.

بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تمثل أنماط الأعلام ضمن الاتجاهات الصاعدة القوية إشارات استمراريةٍ لا إشارات انعكاس، وتشير الحركة السعرية الحالية إلى أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يكتسب زخماً ويستعد لتحقيق حركةٍ انفجاريةٍ أخرى بمجرد اكتمال النمط.

مبيعات مالكي العملة على المدى الطويل تساهم في إعادة توزيع صحية للعملات في السوق

علاوةً على ذلك، يكشف تحليل البيانات على البلوكتشين أن ضغط البيع الأخير كان بسبب المستثمرين الذين يحتفظون بالعملة لمدة 10 سنواتٍ أو أكثر ويقومون بجني الأرباح، لا نتيجة عمليات بيع واسعة النطاق.

وهكذا بدأ أولئك المستثمرون القدامى الذين اشتروا العملة بأسعار منخفضةٍ للغاية بيع عملاتهم بعد أن وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الواحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 120,000$. وبالرغم من الارتفاع الحاد في عمليات البيع، إلا أنه يقتصر على هذه الفئة المحددة وفقاً لمدة امتلاكهم للعملة.

من جانبه، يكشف السياق التاريخي الكثيرَ من الأمور. فقد تسبَّب مالكو العملة على المدى الطويل بموجة بيع كبيرة في آذار/مارس 2024 تزامنت مع حركة تصحيح للسعر، ثم ارتفع بعدها سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى قمم جديدة.

ويشير هذا النمط إلى أن الطلب الجديد يمتص ضغط البيع دون المساس بالاتجاهات الصاعدة الأوسع.

على أي حال، بدأ ضغط البيع الحالي بالتباطؤ وفقاً للبيانات الأخيرة. وتفيد عمليات جني الأرباح هذه الاستدامة على المدى الطويل من خلال نقل عملات بيتكوين (Bitcoin) من المستثمرين الأوائل إلى الجدد الذين يُرجّح أن يحتفظوا بها بسعرها الحالي.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): الفرصة الأخيرة للانضمام إلى اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قبل انتهائه

يخلق تمرير قانون جينيوس (GENIUS Act) وضوحاً تنظيمياً غير مسبوق، ما يُهيّئ لتحقيق حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) نجاحاً ضخماً.

وجمع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أكثر من 3.5 مليون دولار بالفعل مقترباً من هدفه، ولا يبقى سوى بضعة أيام على انتهائه. لذا، على المهتمين الإسراع إلى شراء العملة التي تُمكنكم من إجراء معاملاتٍ فورية بعملة بيتكوين وفق أسعار معقولة، بينما تطلق العنان لإمكانات التمويل اللامركزي (DeFi).

المصدر: Bitcoin Hyper

كذلك، يقدم امتلاك عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مزايا حصرية تتضمن مكافآت رهن ذات عائد سنوي مرتفع للمشاركين في الاكتتاب، وحقوق حوكمةٍ في المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) الخاصة بها التي سيتم إطلاقها قريباً.

ومع إنشاء ترخيص فيدرالي للعملات المستقرة، تزداد قيمة وظيفة عملة بيتكوين الملفوفة (wrapped Bitcoin) التي تقدمها عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) للمستثمرين المؤسسين الباحثين عن أداة تتوافق مع القوانين التنظيمية تتيح لهم استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin).

أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الشبكة الرئيسية للمشروع في الربع المالي الثالث أو الرابع من عام 2025 سيتزامن مع عمليات إدراج العملة في منصات التداول الكبرى.

فما الذي تنتظرونه؟ إذ لا يتبقى الكثيرُ من الوقت للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها بالسعر الحالي قبل نفاد الكمية المخصصة للاكتتاب.