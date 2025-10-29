توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل أدى رهان فرنسا البالغ 48 مليار دولار إلى إشعال ثورة العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي؟

تطرح مبادرة فرنسا باستثمار 48 مليار دولار في عملة بيتكوين (Bitcoin) تساؤلاتٍ حول إمكانية إعادة صياغة السياسات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتشير توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى موجةٍ جديدة من الطلب المؤسساتي المحتمل.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يُمثل اقتراح فرنسا لتخصيص مبلغ 48 مليار دولار -أي ما يعادل 2% تقريباً من احتياطياتها الوطنية- للاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) تحدياً واضحاً لأجندة الاتحاد الأوروبي بشأن اليورو الرقمي. يقود هذا المقترح النائب إريك سيوتي (Éric Ciotti)، ويهدف إلى تحسين السيادة المالية الوطنية واعتماد الاحتياطيات المدعومة بتقنية البلوكتشين. وفي حال إقراره، ستُصبح فرنسا أول اقتصاد رئيسي في أوروبا يقوم رسمياً بدمج عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن احتياطياته المركزية.

فرنسا تنحو إلى تخصيص 48 مليار دولار لعملة بيتكوين (Bitcoin) وتعارض خطة اليورو الرقمي للاتحاد الأوروبي

تقوم فرنسا بمراجعة اقتراح لاعتماد عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات المستقرة، مع رفض اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي. يقود هذا المقترح إريك سيوتي (Éric Ciotti) من اتحاد اليمين للجمهورية، حيث يدعو إلى تخصيص 2% من احتياطيات فرنسا -أي حوالي 48 مليار دولار- لعملة بيتكوين (Bitcoin) بهدف تحسين الاستقلال المالي الوطني.

🟥 Exclusive @TheBigWhale_



A pro-crypto bill will be tabled today in the French Parliament by @partiudr led by @eciotti



This is the first time such a comprehensive text on the subject has been proposed in France. 🇫🇷



Here are the proposals, which fall into three main areas.



👉… pic.twitter.com/qIf6KJor8m — Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) October 28, 2025

كذلك، توصي الخطة أيضاً بالسماح باستخدام العملات الرقمية كضماناتٍ مؤسساتية، ومُراجعة القوانين المالية للاتحاد الأوروبي بهدف دعم دمج العملات الرقمية بشكلٍ أكبر.

وفي حال الموافقة، ستُصبح فرنسا أول دولة أوروبية كبرى تعتمد رسمياً احتياطيات عملة بيتكوين (Bitcoin) مُتبعة بذلك خطوات الولايات المتحدة الأمريكية وبوتان. تدل هذه التطورات على نمو الدعم السياسي لعملة بيتكوين (Bitcoin) داخل أوروبا، وقد شهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم ارتفاعاً متواضعاً مع تحسّن ثقة المستثمرين.

شركة SoFi تخطط لإطلاق خدمات تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات الرقمية بعد تحقيق إيرادات غير مسبوقة بقيمة 950 مليون دولار في الربع الثالث

أعلنت شركة SoFi Technologies عن خططها لبدء تقديم خدمات تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات الرقمية بحلول نهاية عام 2025، وذلك عقبَ تحقيق نتائجَ غير مسبوقةٍ في الربع الثالث. وقد سجّلت الشركة العملاقة في قطاع التكنولوجيا المالية ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 950 مليون دولار، بالإضافة إلى أرباح بلغت 0.11$ للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين.

JUST IN: 🇺🇸 Fintech giant SoFi to launch #Bitcoin and crypto trading this year. pic.twitter.com/TlnAMa0IFW — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 28, 2025

وقد صرّح المدير التنفيذي أنتوني نوتو (Anthony Noto) بأن الأصول الرقمية ستلعب دوراً محورياً في مستقبل SoFi، حيث تستعد الشركة أيضاً لإطلاق عملة مستقرة خاصةٍ بها -عملة صوفي يو إس دي (SoFi USD-SOFI)- أوائل عام 2026. في السابق، ركّزت الشركة على قروض الطلاب، لكنّها الآن تعمل كنظام مالي متكاملٍ وتخطط لتوسيع عمليات التحويلات الدولية على البلوكتشين من أجل توفير عمليات دفع أسرَع وأقل تكلفة.

ويُمثل دخول SoFi إلى مجال العملات الرقمية خطوةً إضافية نحو تبني المؤسسات المالية الكبرى لهذا القطاع، ما عزّز التفاؤل داخل السوق وساهمَ في ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ طفيفٍ اليوم.

البنوك المركزية تتجه نحو التمثيل الرقمي مع تراجع سعر الذهب دون 4,000$

أشار لاري فينك (Larry Fink) -المدير التنفيذي لشركة بلاك روك (BlackRock)- إلى زيادة اهتمام البنوك المركزية باستكشاف التمثيل الرقمي والعملات الرقمية مع انخفاض أسعار الذهب دون 4,000$. وخلال حديثه ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، أشارَ فينك إلى أن البنوك المركزية تُواجه ضغوطاً متزايدةً لتمثيل عملاتها رقمياً والتكيف مع اقتصاد عالمي قائم على التمثيل الرقمي.

BlackRock CEO: “Crypto and gold aren’t for profit, they’re protection.”



He says investors hold these assets not out of greed but out of fear to guard against currency dilution and global instability.#BlackRock #Crypto #Gold #Finance #Markets pic.twitter.com/FBo3Yi1CJu — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) October 28, 2025

ووصف فينك الذهب والعملات الرقمية بأنهما “أصول الخوف” التي يستخدمها المستثمرون للتحوّط ضد مخاطر الأسواق التقليدية. وعلى الرغم من استمرار البنوك المركزية بشراء الذهب بكمياتٍ ضخمة، فإن التراجع الأخير في سعر المعدن أثارَ مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي.

وقد ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لفترة وجيزة متجاوزاً 115,000$ بعد تصريحات فينك، وفسّر المتداولون تأييده للتمثيل الرقمي واعترافه بالدور المتنامي للعملات الرقمية على أنه مؤشر إيجابيٌّ لتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): السعر يتراجع إلى 112,000$ مع استمرار استهداف الثيران لمستوى 124,000$

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً بالقرب من مستوى 112,400$ بعد تراجعه من مستوى المقاومة المزدوجة عند 117,600$، حيث فشل المشترون بالحفاظ على الزخم. ويُظهر المخطط البياني اليومي تشكّل قمم منخفضةٍ ضمن قناة هابطةٍ قصيرة الأجل، ما يشير إلى مرحلة استقرار بعد موجة الارتفاع الأسبوع الماضي.

وقد استقرَّ متوسط الحركة الأُسي المُقاس في مدى 20 يوماً (20-day EMA) بالقرب من 114,900$ ليعمل كمستوى مقاومةٍ متغير، بينما يتم اختبار متوسط الحركة الأُسي المُقاس في مدى 50 يوماً (50-day EMA) عند 112,300$ كدعم قصير الأجل. وتكشف تشكيلات الشموع حالة من التردد، مع ظهور شموع من نوع القمم الدوارة (spinning tops) وشموع ذات أجسام صغيرة، ما يدل على صراع بين الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) والدببة (المضاربين على انخفاض السعر). وتتراوح قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 49 ما يعكس زخماً حيادياً، إلا أنه ينذر بإمكانية حدوث تراجع إذا انخفض دون مستوى 45.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

وفي حال الانخفاض دون 1112,200$، قد يمتد هذا التراجع نحو منطقة 108,600$، حيث شهدت عمليات الطلب السابقة ارتداداً في وقتٍ سابق من هذا الشهر. على النقيض من هذا، فإن استعادة مستوى 114,900$ سيُحوّل التوجه مرةً أخرى نحو خط العنق عند 117,600$، ويفتح الطريق للوصول إلى مستويات 120,500$ وامتداد فيبوناتشي عند 124,100$.

بالنسبة للمتداولين، سيُعتبر اختراق مستوى 117,600$ والارتفاع أعلاه إشارةً إلى تجدّد الزخم الصاعد، بينما سيؤدي الاستقرار فوق مستوى 108,600$ إلى استمرار الاتجاه العام الصاعد. ومع استقرار المزاج العام وتزايد التفاؤل الكلي، يبقى سيناريو وصول عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مستوى 130,000$ خياراً على المدى المتوسط مع زيادة السيولة العالمية وارتفاع الطلب المؤسساتي.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يقدم التطور التالي لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على إطلاق مرحلةٍ جديدة من نظام بيتكوين التقني؛ فبينما تظل بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المعيارَ الذهبي للأمان، يُوفر لها حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ما كان ينقصها دائماً، ألا وهو سرعة بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) الفائقة.

فباعتبارها أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، تعتمدُ عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على آلة سولانا الافتراضية (SVM) للجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، لتسمَحَ شبكتها الجديدة بتوفير سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكية برسوم منخفضةٍ وتطبيقاتٍ لامركزية (dApps) وتطوير عملات ميم، وكلُّ ذلك مَحميٌّ بأمان بلوكتشين بيتكوين.

كذلك، خضَع العقد الذكي للعملة -المُصمّم للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين مع تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 25.1 مليون دولار، حيث تباع العملة حالياً بسعر 0.013185$ قبل الزيادة التالية.

ومع ازدياد النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) وارتفاع الطلب على تطبيقاتها اللامركزية الفعالة، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كأداة للربط بين زوج من أكبر الأنظمة التقنية للقطاع. فإذا كان مشروع عملة بيتكوين (Bitcoin) هوَ حجر الأساس، ستُحسّن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) منه وتجعله أسرَع وأقوى وأكثرَ إمتاعاً مُجدّداً.