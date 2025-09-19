توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بعد نحو عام، هل يؤدي خفض الفائدة من جانب الفيدرالي إلى انفجار على غرار عام 2020؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) يوم الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر عند حوالي 115,930$ متراجعاً بنسبة 0.7% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استيعاب المتداولين لأول خفض لمعدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي منذ ما يقارب العام.

وخفّض الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد أشهر من تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم مرتفعاً.

عن ذلك، قال رئيس الفيدرالي Powell إن الانخفاض جاء في إطار “إدارة المخاطر”، لهذا يتبنى الفيدرالي نهجاً يعتمد على البيانات.

بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | المصدر: الاحتياطي الفيدرالي

وتشير آخر التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سينمو بنسبة 1.6% في 2025، بينما سترتفع البطالة إلى 4.5%، على أن يتراجع التضخم تدريجياً إلى 2% بحلول 2028. ورغمَ أن تصريحات Powell هدّأت بعض المستثمرين، إلا أن الأسواق أظهرت تقلباً ملحوظاً بمجرّد انطلاق مؤتمره الصحفي، في دلالةٍ على التوتر بين التيسير المالي وعدم اليقين.

🚨 BREAKING: FED cut rates by 25bps, bringing the target range to 4% – 4.25%. 🚨



“F*ck your puts. F*ck your calls. J Powell has you by the balls. God bless my money printer.” – Jerome Powell, FOMC 17th Sept, LIVE. pic.twitter.com/6RH291atDS — Carl ₿ MENGER ⚡️🇸🇻 (@CarlBMenger) September 17, 2025

وبالنسبة لعملة بيتكوين (Bitcoin) التي تُعدّ أصلاً ذا مخاطرَ عاليةٍ ووسيلة للتحوّط من التضخم في آن واحد، فإن المسار المستقبلي مرهونٌ بكيفية انعكاس التحوّل باتجاه التيسير على حركة السعر.

نمط الوتد الصاعد ينذر بضغوط على المشترين

شكّلت عملة بيتكوين (Bitcoin) نمط الوتد الصاعد الفني، وهو نمط استمراريٌّ هابط يَظهر عادةً عند تراجع الزخم الصاعد.

بعد إخفاقها في الصمود فوق مستوى المقاومة 117,300$، تُجري عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً اختباراً لمنطقة الدعم 115,800$ المدعومة بمتوسط الحركة البسيط لـ 50 فترة، بالإضافة إلى الحدّ الأدنى للوتد.

ويعكس تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت مستوى 50 مدى تراجع الزخم، بينما تشير الشموع الأخيرة صغيرة الشكل إلى حالة حذر وتردّد في السوق.

#Bitcoin is trading near $115.9K after the Fed’s first 2025 rate cut.

On the 2H chart, a rising wedge is tightening.

$115.8K = key support.

Lose it → slide toward $114.4K / $113.2K. pic.twitter.com/5vjrmvKvCl — Arslan Ali (@forex_arslan) September 17, 2025

ففي حال سيطرة البائعين، تتوقع TradingView هبوطاً نحو 114,400$ مع احتمال امتداد الخسائر إلى 113,200$، حيث يلتقي متوسط الحركة البسيط لـ 200 فترة مع منطقة طلب سابقة؛ فيما يعزز تأكيدُ ظهور نمط “الغربان السود الثلاثة” أسفل مستوى الدعم استمرارَ الهبوط.

مع ذلك، لا يزال المشترون حاضرين في الساحة، فإذا حافظت عملة بيتكوين (Bitcoin) على مستوى 115,800$، وأغلقت بشمعة ابتلاع صاعدة أو مطرقةٍ عند الدعم، فقد يتبع ذلك ارتداد واضح. أما اختراق 117,300$ فسيُبطل الضغط الهابط على المدى القريب، ويفتح الطريق نحو استهداف 118,500$ و119,350$.

التوقعات: هل تستطيع عملة بيتكوين (Bitcoin) اختراق مستويات أعلى؟

بالنسبة للمتداولين، يُمثل مستوى 115,800$ حداً فاصلاً، فإذا اخترقه السعر نحو الصعود فستبدأ السوق بالتجميع وفتح صفقات شراء جديدة باتجاه 118 ألفاً وحتى 119 ألف دولار. أما إذا كسره هابطاً، فمن المتوقع حدوث تصحيح أعمق، لتبقى الصورة الأوسع التي تُظهر قيعاناً أعلى خلال الدورة وهيَ تدعمُ الاتجاه الصاعد على المدى الطويل.

RSI < 50 shows fading momentum. If BTC defends $115.8K and breaks $117.3K, path opens for $130K in coming months. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 17, 2025

وإذا سارَت دورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بما يتماشى مع عام 2020، حين ساهمت السياسة النقدية المَرنة في إشعال واحدة من أقوى موجات ارتفاع عملة بيتكوين (Bitcoin)، إذ قد يشهدُ السوق موجة جديدةً من الطلب المؤسساتي.

في مثل هذا الوضع، قد تنجحُ عملة بيتكوين (Bitcoin) بتجاوز مستوى المقاومة قصيرة الأجل، متجهة بزخم أقوى نحو منطقة 130 ألف دولار خلال الأشهر المقبلة.

أما بالنسبة للمستثمرين، فإن التقلبات اليومية لا تتعلقُ بالضجيج قصير المدى بقدر ما تتعلق بالاستعداد لدور عملة بيتكوين (Bitcoin) المُحتمل في مرحلة التوسع القادمة للسيولة العالمية.

