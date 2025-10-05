توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): الفجوة السعرية على كوينبيس (Coinbase) بقيمة 113$ توحي بتجميع مؤسساتي قوي تمهيداً لاختراق أعلى المستويات المسجلة

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً حول مستوى 123,000$ مع إشارة أحدثِ بيانات البلوكتشين إلى تسبّب المؤسسات الأمريكية بإشعال الطلب مجدداً على العملة؛ فتبعاً لمنصة CryptoQuant، ارتفع مؤشر فجوة الشراء السعرية على منصة كوينبيس (Coinbase Premium Gap) -الذي يتتبع فروقات تكلفة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) ما بين منصة كوينبيس (Coinbase) وأبرز المنصات العالمية كمنصة بينانس (Binance)- إلى أكثر من 86.4$.

وتعني فجوة تكلفة الشراء الإيجابية أن عملة بيتكوين (Bitcoin) تُباع بسعرٍ أعلى عبر منصة كوينبيس (Coinbase) -المعروفة باجتذابها المؤسسات الاستثمارية والكيانات الخاضعة للإشراف التنظيمي- مقارنةً ببقية المنصات، وهو ما يعني عادةً طلباً أمريكياً أقوى مع تحرك الصناديق الاستثمارية ومديري الأصول للشراء.

بعبارة أبسط، يعني ذلك أن كبار المشترين مستعدون لتحمّل تكلفةٍ أعلى لشراء عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُوحي بتزايد ثقتهم بالآفاق طويلة الأجل للعملة.

عملة بيتكوين (Bitcoin): الفجوة السعرية عبر منصة كوينبيس، المصدر: Cryptoquant

تاريخياً، لعبت هذه الفروقات الملحوظة لمؤشر الفجوة السعرية على منصة كوينبيس دورها كمقدمةٍ لانطلاقاتٍ قوية، حيث تُصبح تدفقات الاستثمارات المؤسساتية إلى بقية المنصات شحيحة، ما يُمهّد الطريق لاختراقاتٍ وشيكةٍ، وتتوافق البيانات هذه المرة مع استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوى 120,000$، ما يُرجّح دخول المؤسسات السوقَ مبكراً تمهيداً لانطلاقاتٍ سعرية محتملة.

فجوة أسعار Coinbase Premium تجاوزت 86.4، في دلالةٍ على تزايد أنشطة الشراء باستخدام عملة الدولار الأمريكي (USD).

تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) استقرَّ مؤخراً حول 123,000$ بعد اختراق حاجز مقاومة رئيسي.

ورود استثماراتٍ مؤسساتية يتسق مع زخم شهر “أكتوبر الصاعد” (Uptober)، شهر الارتفاعات الذي عادةً ما يُمهّد لارتفاعات الربع الأخير.

الآفاق الفنية لتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

فنياً، تبقى توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مُرجّحةً للارتفاع بقوة بعد نجاحه مؤخراً باختراق حاجز 119,500$ مُواصلاً تماسكه أعلى زوج خطوط متوسط الحركة البسيط بمدى 50 و100 يوماً (DMA-50 & 100) عند 115,013$ و114,523$ تباعاً، وسط إشارة التقاطعات الصاعدة إلى استمرار اكتساب الزخم.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

مع ذلك، يُظهر المُخطط أيضاً تشكل نمط الفراشة الهابط التوافقي، والذي يُشير غالباً إلى استنزاف القوى الشرائية قرب مُستهدَف الانطلاقة.

فإذا استمرَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالارتفاع، سيُواجه حاجز المقاومة التالي عند 124,600$، مع منطقة انعكاس مُحتملٍ (PRZ) ضمن نطاق 128,000$-130,000$. ومع اقتراب السعر منه، قد يُؤدي مرور العملة بموجة شراء زائد -نتيجة تجاوز قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 73- إلى موجة بيع مؤقتةٍ لجني الأرباح.

وفيما توحي أنماط شموع التداول الأخيرة بالحذر، خاصة مع ظهور شموع أقل حجماً وأخرى ممتدة الذيل للأعلى، ما قد يشير إلى تردد مع الاقتراب من مُستهدف موجة الارتفاع، وربّما يتسبب بالتراجع إلى ما دون 121,140$ أو إعادة اختبار مستوى 118,500$ مع إمكانية ملامسة 115,000$ مجدداً مع ازدياد ضغوط البيع.

آفاق السوق: الاستثمارات المؤسساتية تعزز الثقة

على الرغم من موجات التصحيح المُحتملة في المدى المنظور، يبقى المزاج العام إيجابياً؛ فاستمرار المؤسسات بالشراء، وازدياد أحجام معاملات صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs)، وتحسُّن السيولة الواردة تُعَد عوامل تدعم جميعها وضعية عملة بيتكوين (Bitcoin) الفنية طويلة الأجل، كما أنّ فجوة ارتفاع كوينبيس -التي تُعتبر غالباً مؤشراً رئيسياً- تُعزز فكرة أن المستثمرين المحترفين يواصلون تجميع أرصدة العملة بهدوء استعداداً لانطلاقتها التالية.

فإذا استقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق 120,000$ وازداد الطلب المؤسساتي، قد يدفعه ذلك لاختبار نطاق 128,000$-130,000$ نهاية العام، بينما النجاح باختراق هذا النطاق سيتيح له بلوغ مستوياتٍ عليا جديدة، وربما تحقيق إنجازاتٍ أخرى لافتةٍ على مستوى المؤسسات.

