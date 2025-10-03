توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكن لاختراقه حاجز 118,000$ دفعه إلى 124,000$؟

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): تخطّى سعر العملة حاجز 118,000$ مدعوماً بصفقة شراء شركة Metaplanet بقيمة 600 مليون دولار، وتوسُّع بروتوكول Alvara Protocol المختص بالتمثيل الرقمي للأصول، إلى جانب الإعفاءات الضريبية الأمريكية التي تُعزز الثقة بدفع السعر نحو 124,000$.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يعمل بروتوكول ألفارا (Alvara Protocol) على إعادة تعريف إدارة الأصول عبر تقنية البلوكتشين، وكشفَ دومينيك رايدر (Dominic Ryder) المؤسس المشارك للبروتوكول عن معيار جديد مبني على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) هو ERC-7621، والذي يُعرف بـ “معيار سلة العملات والأصول الرقمية” (BTS)، والذي يتيح تجميع فئاتٍ متعددة من الأصول -مثل العقارات، السلع، والأصول المتوافقة مع معيار ERC-20- ضمن صناديق استثمارية رقمية مبتكرة تشبه صناديق المؤشرات.

ويتوقع رايدر أن يلعب بروتوكول Alvara دوراً مشابهاً لدور شركة “فيديليتي (Fidelity) للأصول الرقمية”، ما يفتح المجال أمام شركات رأس المال المُخاطر لإنشاء منتجاتٍ مثل “صناديق القيمة” للأصول المتعثرة أو “صناديق النخبة” عالية الجودة.

Most people just trade assets.



With Alvara, the portfolio itself can become the product.



Mint a basket → earn fees → build a record.



And if you want out? Sell the entire strategy.



Performance becomes its own asset class. pic.twitter.com/GpoScUCv25 — Alvara (@AlvaraProtocol) October 1, 2025

وفي حال تم تبني معيار ERC-7621 على نطاق واسع، فمن المتوقع أن يحاكي الدورَ المحوري الذي لعبه معيار ERC-721 بالنسبة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ما يجعل التمثيل الرقمي للأصول التقليدية بمتناول الجميع.

ويُعزز الانتشار الواسع لهذه الصناديق الاستثمارية الرقمية مكانة عملة بيتكوين (Bitcoin) بصورة غير مباشرة، إذ تُرسّخ موقعها كأكثر الأصول الرقمية ثقة داخل السوق، وهو ما يُشجّع على زيادة المشاركة المؤسساتية ويُوسّع من تطبيقات تقنية البلوكتشين.

ميتابلانيت (Metaplanet) تصعد إلى المركز الرابع بين أكبر مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin)

يشهد الإقبال المؤسساتي على عملة بيتكوين (Bitcoin) تسارعاً كبيراً، حيث أعلنت شركة الاستثمار اليابانية ميتابلانيت (Metaplanet) مؤخراً عن إضافة 5,268 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 600 مليون دولار، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 30,823 عملة بقيمةٍ تقارب 3.6 مليار دولار بناءً على سعر العملة اليوم 118,35$، ما يَمنح الشركة أرباحاً غير محققةٍ بنسبةٍ تقارب 7.5% بناءً على متوسط التكلفة البالغ نحو 108,000$.

JUST IN: 🇯🇵 Metaplanet buys another 5,268 Bitcoin worth $615.6 MILLION.



They are now the 4th largest publicly traded Bitcoin treasury company 🙌 pic.twitter.com/rsuJcIn9dd — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 1, 2025

وقد تحوَّلت Metaplanet بسرعةٍ -منذ إطلاق إستراتيجيتها الطموحة في نيسان/أبريل 2024- إلى رابع أكبر شركةٍ تمتلك عملة بيتكوين (Bitcoin). ويفرض هذا الحضور المتنامي ضغطاً إضافياً على المعروض المحدود من العملة، الأمرُ الذي يُعزز صورتها كأصل احتياطي في الخزائن، ويدعم استمرار ارتفاع سعرها على المدى الطويل.

مشرّعو القوانين الأمريكيون يعيدون النظر في قواعد ضرائب العملات الرقمية

يبدو أن تحوّلاً في توجهات مشرّعي القوانين في واشنطن تجاه ضرائب الأصول الرقمية يأخذ مكانه تدريجياً، حيث تعقد لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع حول الموضوع بعد توجيهاتٍ حديثةٍ من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بتخفيف ضوابط الضريبة البديلة الدنيا للشركات (CAMT).

يسمَحُ هذا التغيير للشركات باستثناء الأرباح والخسائر غير المحققة من العملات الرقمية من حسابات ضريبة CAMT، ما يمنح إعفاءً لمالكي الأرصدة الكبرى مثل شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور (Michael Saylor)، والتي تمتلك أكثرَ من 640,000 عملة بيتكوين (Bitcoin).

ومن المنتظر أن يُدلي خبراء السياسات من منصة كوينبيس (Coinbase) وكوين سنتر (Coin Center) بشهاداتهم في الجلسة، وقد تُخفف هذه الخطوة من ضغوط البيع المُحتملة على خزائن الشركات وتُعزّز ثقة طويلة الأجل وأكثرَ استقراراً بعملة بيتكوين (Bitcoin).

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): اختراق فني يمهد الطريق نحو مستوى 124,000$

من الناحية الفنية، سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اختراقاً حاسماً بعد تجاوزه مستوى 118,000$، متخطياً خط اتجاه هابطٍ كان يحدّ من ارتفاعاته منذ منتصف أيلول/سبتمبر.

ويؤكد ظهور شمعة ابتلاع صاعدة على المخطط البياني لأربع ساعات، إلى جانب حجم التداول الكبير، تجدّد قناعة المشترين. فقد استعاد السعر مستوى متوسط الحركة البسيط لِـ 50 يوماً عند 112,037$، ونظيره لـ 100 يوم عند 113,395$، واللذين تحوّلا الآن إلى مستويات دعم أساسية.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) | المصدر: Tradingview

كما تجاوز مؤشر قوة الحركة النسبية (RSI) حاجز 80 ما يؤكد الطلب المرتفع، لكنه يشير أيضاً إلى حالة بيع زائد على المدى القصير، وقد يشهد السعر إعادة اختبار لمستوى الاختراق عند 116,950$ قبل أن يُواصل مسارَه الصاعد.

وفي حال حافظ الزخم على قوته، يُمكن لعملة بيتكوين (Bitcoin) أن تختبر مستويات 120,200$، ثم 122,335$ وصولاً إلى 124,525$، وهي مستويات مقاومةٍ سبق وأن حدَّت من ارتفاعات العملة هذا العام.

أما المتداولون الباحثون عن فرص دخول، فقد يترقبون تراجعاتٍ نحو 117,000$-117,500$، مع بقاء احتمالات الارتفاع قائمة باتجاه 128,000$ خلال الأسابيع المقبلة.

ولا يُسلط هذا الاختراق الضوء على تجدد القوة الفنية فحسب، بل يتوافق أيضاً مع تزايد الطلب المؤسساتي والتحولات التنظيمية الإيجابية، ما يُمهد الطريق لارتفاع محتملٍ أقوى لعملة بيتكوين (Bitcoin) مع نهاية العام.

