توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): السعر يستهدف اختراق 124,000$ مع إشعال الاتفاق التجاري والطلب المؤسساتي لانطلاقته

انطلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالأمس متجاوزاً 115,000$ مع تزايد الثقة بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري أمريكي صيني، واستثمارات الكريبتو المرتبطة بترامب، وبلوغ قروض شركة Ledn المُرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) علامة المليار دولار، ليتطلع المتفائلون حالياً إلى انطلاقةٍ تتيح اختراق حاجز 124,000$.

يُواصل زخمُ انطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin) إعادة تشكيل ملامح الأسواق العالمية، فقد تجاوزت قيمة قروض مؤسسة Ledn المصحوبة بضماناتٍ موازيةٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة المليار دولار، وتراجَع الدولار الأمريكي مع تجدّد التفاؤل بقرب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، ورفعت شركة American BTC المرتبطة بترامب حيازتها الإجمالية من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما قيمته 445 مليون دولار.

وتُبرز هذه الخطوات مجتمعةً تنامي ثقة المؤسسات مع تزايد استخدام المستثمرين لعملة بيتكوين (Bitcoin) في توفير السيولة واستخدام أداة الرافعة المالية والاحتفاظ طويل الأجل بالقيمة.

قروض Ledn الممنوحة مقابل ضمانات من عملة بيتكوين (Bitcoin) تتجاوز المليار دولار وسط ازدياد الطلب

تجاوزت قيمة قروض مؤسسة Ledn المدعومة بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) كضماناتٍ للقروض علامَة المليار دولار هذا العام، ما يُمثل ارتفاعاً حاداً في استخدام العملات الرقمية كضمان للقروض، حيث يفضل المستثمرون الاقتراض بدلاً من البيع خلال دورات السوق الصاعدة. فمنذ تأسيسها، صرَفت المؤسسة 2.8 مليار دولار من القروض بضماناتٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin) منها قروض بقيمة 392 مليون دولار في الربع الثالث، وهيَ تعمل حالياً في أكثر من 100 دولة، وتصلُ ربحيتها إلى 100 مليون دولار سنوياً.

ومع تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالأمس حاجز 115,500$، يُحاول المزيد من مالكيها تأمين السيولة دون بيع ممتلكاتهم منها، ما يُؤكد الدورَ المتنامي للعملة كضمانٍ مالي ومَخزنٍ مستدام لحفظ القيمة.

With a Ledn loan, you can have your bitcoin and spend it too💰

Since 2018, @hodlwithLedn has issued over $10B in bitcoin-backed loans across 100+ countries. A Ledn loan allows you to borrow cash while keeping your bitcoin, with no credit check.https://t.co/Ih2nYgv67p — Bitcoin.com News (@BTCTN) October 27, 2025

كما يُبرز هذا الرقم الدورَ المتنامي لعملة بيتكوين (Bitcoin) كضمانٍ مالي، مُعززاً مكانتها كمخزن للقيمة وأصلٍ ائتماني ضمن الاقتصاد الرقمي متسارع الخطى.

الدولار الأمريكي يتراجع مع تحسّن الأسواق العالمية بفضل آمال التوصل إلى اتفاق تجاري

استمر الدولار الأمريكي (USD) بإبداء الضعف أمس الإثنين مقابل العملات الرئيسية، بما فيها اليورو (EUR) واليوان الصيني (JPY) والدولار الأسترالي (AUD)، حيث عزز التفاؤلُ بشأن الوصول إلى اتفاق تجاري مُحتملٍ بين الولايات المتحدة والصين المزاجَ العام للأسواق العالمية، وصرَّح الرئيس دونالد ترامب بأن الجانبين على وشك الوصول إلى اتفاق وأنهما سيلتقيان لاحقاً هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية، وهو ما عزَّز ثقة المستثمرين وخفّض الطلب على الدولار الأمريكي كملاذٍ آمن.

Market Sentiment is IN 🚨



• BEARISH: US Dollar, New Zealand Dollar

• BULLISH: Swiss Franc, Euro

• NEUTRAL: AUD, GBP, CAD, JPY



Where are you placing your focus this week?



Full breakdown & insights:https://t.co/pArWjmvZE3 pic.twitter.com/VPv41nn2fs — City Traders Imperium (@CTI_Funding) October 27, 2025

كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر بعد أن رفع بنك الشعب الصيني متوسط سعر الصرف، بينما سجّل الدولار الأسترالي ارتفاعاً إثر تعليقاتٍ متشددة من مُحافظ البنك المركزي للبلاد.

US dollar slips as trade optimism boosts risk appetite – https://t.co/I3RAt1feo7 via ⁦@Reuters⁩ — 🇪🇺 🇲🇨🇨🇭Dan Popescu 🇫🇷🇮🇹🇷🇴 (@PopescuCo) October 27, 2025

ومع تحسّن الشهية للمخاطرة وارتفاع أسعار الأسهم عالمياً، يُراقب المتداولون ما إذا كان تقدُّم محادثات الاتفاق التجاري وارتفاع العملات الرسمية الآسيوية سيزيدان من ضعف الدولار هذا الأسبوع.

شركة American BTC المرتبطة بترامب ترفع خزينتها إلى 445 مليون دولار بصفقة شراء جديدة لعملة بيتكوين (Bitcoin)

وسّعت شركة American Bitcoin -التي شارك بتأسيسها إريك ترامب ودونالد ترامب الابن- خزينتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 3,865 عملةٍ بقيمة 445 مليون دولار بعد استحواذها على 1,414 عملة BTC إضافيةٍ بقيمة 163 مليون دولار، وأكد إريك ترامب ثقةَ الشركة طويلة الأمد بعملة بيتكوين (Bitcoin)، مُشدّداً على سعيها إلى زيادة نصيب السهم من مُمتلكاتها من “عملة بيتكوين (Bitcoin)” بمرور الوقت.

🚨 Exciting news! Trump-linked American Bitcoin just added $163M in BTC, boosting its treasury to over $445M! 🌟 This move signals strong confidence in the crypto market and its future potential. What does this mean for the landscape? Let’s discuss! 💬💰… https://t.co/EH3Avmmq1Q — 🇺🇸 Fight for Democracy (@breakingwtfnews) October 27, 2025

وطرحت الشركة أسهُمَها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز “ABTC” في أيلول/سبتمبر بعد اندماجها مع شركة Gryphon Digital Mining، ليثير طرحُها الأول اهتماماً كبيراً في السوق، حيث ارتفعت أسهمُها بأكثر من 80% في أول أيام التداول.

تُعزّز هذه الصفقة الأخيرة الصلةَ بين تبنّي عملة بيتكوين (Bitcoin) والأوساط السياسية الأمريكية، كما تُسلّط الضوء على انخراط عائلة ترامب المتزايد في قطاع الكريبتو. وعقبَ الإعلان، انطلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) متجاوزاً 115,540$، حيث اعتبرها المستثمرون دليلاً قوياً على الثقة بمستقبل العملة الأبرز.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): الثيران يتطلعون إلى تخطي حاجز 124,000$ وتأكيد الاختراق

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً حول 114,572$ ضمن موجة استقرار نسبي أعقبت ارتداد السعر للأعلى عن مستوى دعم 108,600$. ويُظهر المخطط البياني لتحركات السعر اليومية إمكانية تشكل نمط القمة المزدوجة بالقرب من 117,600$، وهو ما يتسق مع مستوى ارتداد فيبوناتشي بنسبة 61.8%، والذي يُمثل حاجز مقاومة رئيسياً يُمكن للبائعين الظهورُ مُجدداً بالقرب منه.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

وفيما تظل التوقعات إيجابيةً في المدى المنظور، حيث يتحرّك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن قناةٍ صاعدة، مدعوماً بتقاطعٍ صاعد لخطّي متوسط ​​الحركة الأسي (EMA) المُقاسَين بمدى 20 و50 يوماً بالقرب من 112,300$، بينما توحي قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 54 بزخمٍ متوازن، ما يُوفر متسعاً لتحقيق مكاسبَ إضافيةٍ قبل بلوغ نطاق الشراء الزائد.

كما تشير أنماط شموع التداول الأخيرة صغيرة الجسم إلى وضعية تردّد، وسَط محاولة الثيران (المضاربين على الارتفاع) دفعَ السعر للأعلى، لذا فإنّ اختراق حاجز 117,600$ قد يتيح للسعر مواصلة الارتفاع باتجاه 120,500$ وربّما 124,100$، بينما قد يؤدي الفشل في اختراقه إلى إعادة اختبار مستوى 112,250$.

وفي حال تولي المشترين زمام المبادرة وتحسّنَ المزاج العام عالمياً، قد يُواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ارتفاعه باتجاه 130,000$ خلال الأسابيع المقبلة.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): هل تُمثل التطور التالي لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا؟

تُمثّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مرحلةً جديدةً لتطور النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)؛ فبينما تظل بلوكتشين بيتكوين المعيارَ الذهبي للأمان، تسعى شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة إلى إكسابها ما كانت تفتقده دائماً: سرعةٌ فائقةٌ تُضاهي أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

فقد تم تصميم شبكتها الجديدة لتوفير أولى حلول الطبقة الثانية المُخصّصة لبلوكتشين بيتكوين والمدعومةٍ بآلة سولانا الافتراضية (SVM)، لتجمَع بين استقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعة أداء بلوكتشين سولانا. والنتيجةُ: عقود ذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، وتطبيقات لامركزية (dApps)، وحتى إنشاء عملات ميم، وكُلّها مُؤمَّنةٌ وفق معايير بلوكتشين بيتكوين.

وقد خضع المشروع إلى تدقيق شركة Coinsult، وهو يُركّز على الثقة وضمان قابلية التوسّع مع تزايد التبنّي. لذلك، فهو يَحظى باهتمامٍ كبير بالفعل، حيث تجاوزت حصيلة اكتتاب عملته 25.11 مليون دولار، والتي تُباع بسعر 0.013185$ فقط حالياً قبل الزيادة التالية المرتقبة.

أخيراً ومع تصاعد النشاط على بلوكتشين بيتكوين وتزايد الطلب على تطبيقاتٍ فعّالةٍ تعتمد على عملة بيتكوين (Bitcoin)، تبرز بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كحلقة وصلٍ للربط بين اثنين من أكبر الأنظمة التقنية في قطاع الكريبتو. فإذا كانت بلوكتشين بيتكوين هي الأساس، فمُهمّة عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تتمثل بجعله أسرَع وأكثرَ مرونةً ومتعةً من أي وقتٍ مضى.