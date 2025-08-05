توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): سعر عملة بيتكوين يرتد من 113,000$، مع اقترابه من هدف 118,000$ وسط تقلبات سوق الكريبتو العالمية

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يتأرجح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حول 114,650$ حالياً بعد أن انخفض مؤخراً إلى 113,000$، ويأتي هذا الارتداد في الوقت الذي تُعيد فيه التطورات التنظيمية العالمية تسليط الضوء على العملات الرقمية. ففي الولايات المتحدة، تقترح توصيات البيت الأبيض -التي طال انتظارها- تقسيماً واضحاً للإشراف على العملات الرقمية، حيث تنظم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأسواق الفورية، بينما تُركز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الأوراق المالية.

وقد يُسهم هذا الوضوح في وضع حدٍّ لسنواتٍ من عدم اليقين القضائي، حيث يعتقد خبراء قانونيون -مثل إدوين ماتا (Edwin Mata)- أن هذه الخطوة تتماشى مع الأحكام السابقة، وتُوفر للمطوِّرين والمستثمرين دليلاً إرشادياً واضحاً. وإذا ما أخذنا ذلك مع تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن قضيتها المتعلقة بعملة ريبل (Ripple-XRP)، فإن الرأي العام يميل فيما يبدو نحو التفاؤل.

ويتفق المُقترح أيضاً مع مبدأ ترامب “المخاطرة نفسها، القوانين نفسها”، ويؤكد على دعم الدولار من خلال العملات المستقرة. ومن المتوقع أن يؤدي الوضوح التنظيمي إلى تقليل المخاطر القانونية وزيادة المشاركة المؤسساتية، ما سيُعزز قدرة عملة بيتكوين (Bitcoin) على ترسيخ دورها كسلعةٍ رقميةٍ تحت إشراف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

فرنسا تُراهن على تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) بالطاقة النووية

في بادرة قد تشكل تحوّلاً جذريّاً في السياسات، يقترح حزب الجبهة الوطنية الفرنسي تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) باستخدام فائض الطاقة النووية. فزعيمة الحزب، مارين لوبان (Marine Le Pen) -التي كانت تشكك سابقاً في العملات الرقمية- باتت تدعم الآن تحويل الطاقة المهدورة إلى أصولٍ رقمية آمنة. ويقترح المُشرّع أوريليان لوبيز ليجوري أن تتولى شركة كهرباء فرنسا (EDF) الحكومية هذه المهمة من خلال إنشاء مراكز تعدين في المحطات النووية.

France’s National Rally Proposes #Bitcoin Mining at Nuclear Facilities. #BTC



France’s National Rally (RN) party is drafting a new bill to launch Bitcoin mining operations at state-run nuclear facilities.



The proposal, spearheaded by MP Aurélien Lopez‑Liguori, aims to repurpose… pic.twitter.com/mzhDj9IVul — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) August 4, 2025

ولا يقتصر هذا الاقتراح على الاستفادة من الطاقة المهدورة فحسب، بل يُعزز أيضاً من كفاءة استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) للطاقة. وفي حال إقراره، قد تحذو حذوه بلدان أخرى في أوروبا والعالم، ما سيُكسب سعر عملة بيتكوين دعماً مؤسساتياً ونهجاً مُستداماً على المدى الطويل.

مع ذلك، فقد لا تسير الأمور بالسرعة المرجوّة بسبب الانقسامات السياسية في فرنسا، إذ يتعارض موقف حزب الجبهة الوطنية الفرنسي حول الكريبتو مع موقف الأحزاب المعارضة التي تهتم بالتأثير البيئي للتعدين.

أوزبورن يحث المملكة المتحدة على الانضمام إلى سباق الكريبتو

أصدر وزير المالية البريطاني السابق جورج أوزبورن (George Osborne) تحذيراً صريحاً مفاده أن بريطانيا تتخلف عن الركب في سباق الكريبتو. ويقارن أوزبورن الوضع الحالي بالإصلاحات المالية الكبرى في ثمانينيات القرن الماضي، مشدداً على أن الجمود التنظيمي يُفقد المملكة المتحدة تفوّقَها في مضمار ابتكارات التكنولوجيا المالية.

BREAKING:



🇬🇧 EX-CHANCELLOR GEORGE OSBORNE SAYS U.K. WILL BE "IRRELEVANT" WITHOUT A CRYPTO FRAMEWORK! pic.twitter.com/RSiTieDWgT — Coinvo (@ByCoinvo) August 4, 2025

في هذا السياق، انتقد أوزبورن بشدة قواعد بنك إنجلترا الصارمة تجاه العملات المستقرة، وكيف أن عدم وضوح السياسات تدفع الإمكانات ورؤوس الأموال خارج البلاد. وتكتسب دعوة أوزبورن إلى التحرك السريع زخماً متزايداً بالنظر إلى أن 12% من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون أصولاً رقمية. كما يتزايد الضغط المؤيد للكريبتو، بعد أن حققت بعضُ مراكز الكريبتو مثل سنغافورة وهونج كونج وأبو ظبي قفزاتٍ هائلة في هذا القطاع.

لذلك، قد يؤدي التحوّل التنظيمي إلى تغيير المزاج العام وجعل المملكة المتحدة مَركزاً منافساً للكريبتو، ما يُمثل دفعةً قوية أخرى لتبنّي عملة بيتكوين (Bitcoin) في أوروبا.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): التركيز على اختراق حاجز 115,000$

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أخيراً من 113,000$ إلى 114,650$، لكنه توقف عند مستوى المقاومة الرئيسي 115,343$ على طول خط الاتجاه النازل، وتوضع -بالتالي- في منطقةٍ حرجةٍ مع تشكّل تباعد صاعد في مؤشر القوة النسبية (RSI) خلال الارتداد، ما يشير إلى أن البيع قد يفقد زخمه.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: Tradingview

وتشير أنماط الشموع اليابانية القريبة من مستوى المقاومة وتشكّل شهابٍ صغير إلى حالة تردّد أو جني أرباح على المدى القصير.

وفي حال أغلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق مستوى 115,343$، فقد يؤكد انعكاس الاتجاه ويدفعه نحو 116,912$ و118,878$، في حين أن الفشل عند هذا المستوى قد يؤدي إلى إعادة اختبار مستوى 113,558$ أو حتى 112,178$.

خطة التداول:

الدخول: الانتظار حتى ظهور شمعة صاعدة تتجاوز 115,350$ بقوة

الانتظار حتى ظهور شمعة صاعدة تتجاوز 115,350$ بقوة الهدف الأول: 116,912$

116,912$ الهدف الثاني: 118,878$

118,878$ إيقاف الخسارة: عند التراجع دون 114,250$

نصيحة: لا يجب التسرّع بل انتظار التأكيد قبل الدخول، فالشموع المترددة أسفل خط الاتجاه تمثل علامة تحذير.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) يتجاوز 6.8 مليون دولار مع اقتراب الزيادة السعرية التالية

جمع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) مدعوم بآلة سولانا الافتراضية (SVM)- ما يزيد على 6.8 مليون دولار، وتحديداً 6,898,069$ من أصل الهدف التمويلي الأقصى البالغ 7,866,608$. ويتم بيع العملة حالياً بسعر 0.012525$، ومن المقرر ارتفاع السعر مجدداً بعد فترةٍ وجيزة.

وقد تم تصميم شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بحيث تجمع أمان بلوكتشين بيتكوين مع سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يتيح لها توفير العقود الذكية منخفضة التكلفة، وتطبيقاتٍ لامركزية (dApps) إضافةً إلى إنشاء عملات ميم جديدة، مع إمكانية الربط السلس بعملة بيتكوين (Bitcoin). كذلك، فقد تم تدقيق المشروع من قبل شركة Coinsult للتأكد من أمانه، بالإضافة إلى تصميمه بحيث يوفر قابلية التوسع والثقة وسهولة الاستخدام.

أخيراً، تجمع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بين جاذبية عملات الميم والاستخدامات الحقيقية، ما يجعل منها منافساً قوياً بين شبكات الطبقة الثانية، ومشروعاً جديراً بالاهتمام في عام 2025، لا سيّما مع إمكانية رهنها واكتتابها المبسَّط والإطلاق الكامل المتوقع لحلّها الجديد خلال الربع الأول من العام القادم.