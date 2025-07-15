توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد تخطيها القيمة السوقية لشركة أمازون (Amazon)، هل بإمكان سعرها بلوغ علامة المليون دولار في عام 2025؟

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تجاوزت عملة بيتكوين (Bitcoin) شركة أمازون (Amazon) والفضة مع بلوغ سعرها 123,000$، وتتمحور توقعات سعر العملة حالياً حول تجاوزها لشركة آبل (Apple) أو عدم قدرتها على القيام بذلك.

حققت عملة بيتكوين (Bitcoin) إنجازاً تاريخياً بتسجيل سعرها أعلى مستوياته الجديدة عند 123,091$، لتُصبح رسمياً خامسة ترتيب الأصول عالمياً بقيمة سوقية توازي 2.4 تريليون دولار، متجاوزةً شركة أمازون (2.3 تريليون دولار) والفضة (2.2 تريليون دولار) وجوجل (2.19 تريليون دولار)، لتُصبح على بعد 730 مليون دولار فقط من اللحاق بشركة آبل (Apple).

وأتت هذه الانطلاقة القوية وسط موجة إقبال مؤسساتي متواصلةٍ؛ حيث تجاوز عدد الشركات المالكة لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) 265 شركة، مُرتفعاً من 124 شركة مسجلة في 5 حزيران/يونيو، لتتسبّب هذه الانطلاقة الأخيرة بموجة تصفية لصفقات المضاربين الانخفاض بقيمة 1.3 مليار دولار نتيجة لاختراق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حاجز 120,000$ ليبلغ 121,000$ في 60 ثانية فقط.

وترافق ذلك مع استمرار صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) في البورصات الأمريكية بتلقي استثماراتٍ إضافية لسبعة أيام متتالية، ليتجاوز إجمالي الاستثمارات الواردة إليها علامة المليار دولار حتى يوم الجمعة الماضي فقط، لتحتفظ المؤسسات حالياً -مُجتمعةً- بـ 3.5 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin)، منها 853,000 عملة BTC (أي 4% من المعروض الكلي للعملة) ضمن أصول خزائن شركاتٍ عامة.

اختراق خط الاتجاه الممتد لـ 7 سنوات يشعل شرارة انطلاقة تاريخية

تكشف هيكلية تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عن تحوّلٍ جذري، وهو اختراق سعرها حاجز خط الاتجاه العلوي الممتد لـ 7 أعوام على المخطط البياني الشهري، والذي طالما مثل عائقاً أخفقت دورات السوق الصاعدة بتجاوزه منذ عام 2018.

وتزامن هذا الاختراق مع تسجيل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستويات إغلاقه اليومي والأسبوعي التاريخية.

المصدر: حساب Crypto Rover على منصة X

وفيما يُؤكد غياب تشكل ذيول ممتدة لشمعات التداول خلال موجات الارتفاع الأخيرة على تمتع العملة بضغوطٍ شرائية مستدامةٍ على مختلف الأطر الزمنية، فإن المخطط البياني اللوغاريتمي الأسبوعي يكشف مدى التزام سعرها باتباع مسار نمو رأسي متواصل منذ عام 2023.

من جانب آخر، تستقر تحركات السعر حالياً ضمن قناة صاعدة يتجاوز مُستهدفها -إذا استمرت دون كسرها- علامة 200,000$ بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025، وقد استمر هذا التطور المحسوب رياضياً خلال العديد من الدورات التي شهدت تسجيل قممٍ سعريةٍ أعلى من سابقاتها كثيراً عبر دورات السوق الصاعدة المتتالية.

رحلة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الاستكشافية تستهدف نطاق 135,000$-140,000$

يتمثل حاجز المقاومة الأقرب بمستوى 125,000$، والذي يُوحي زخم السوق والمسار الحالي بإمكانية بلوغه خلال أيام، وتكشف خرائط السيولة أعلى مستوى 120,000$ عن حواجز مقاومةٍ أقل قوةً بين المستويات الحالية ومستهدفات نطاق 135,000$-140,000$.

المصدر: TradingView

ويكشف مخطط الاختراق السعري لعام 2024 عن تحركاتٍ أسبوعية مشابهةٍ طالما أفسَحت المجال تاريخياً لانطلاقة إضافية بنحو 50%، ويتركز الدعم الأساسي ضمن نطاق 115,500$-116,500$ نظراً لاعتباره مستهدف إعادة اختبار موجة التصحيح المحتملة. وتظل أكبر موجة تصحيح لهذه الدورة بنسبة 23.48% أقل كثيراً من دورات السوق الصاعدة السابقة المتراوحة بين 29% و40%، لذا يُرجّح اعتبار حدوث موجات تصحيح محتملةٍ أمراً صحياً واعتيادياً وليس دليلاً على كسر هيكلية دورة الارتفاعات الحالية.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تمهد لعهد تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة المليون دولار

مع بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوياتٍ غير مسبوقة قد تبلغ المليون دولار وفقاً لبعض الرؤى والتوقعات، باتت قيود سرعة المعاملات وارتفاع الرسوم تمثل تحدياتٍ متزايدةً تُعيق تزايد إقبال المستثمرين، لذا ظهرت عملة بيتكوين هايبر (BTC Hyper) لمعالجة هذه المشكلات عبر شبكتها الجديدة القائمة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والتي تتيح إتمام معاملاتٍ فوريةٍ ومنخفضة التكلفة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ما سيتيح لمالكيها الاستفادة من نظم التمويل اللامركزي (DeFi) التي طالما كانت تنقصهم.

جدير بالذكر نجاحُ اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بجمع أكثر من 2.7 مليون دولار، مع توفير عوائد سنوية (APY) مغريةٍ لأوائل المستثمرين عبر آلية رهن مثيرة، وذلك قبل الإطلاق المرتقب للشبكة الرئيسية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025.

فبخلاف استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin) التقليدية التي تفتقر إلى الحيوية، تتيح شبكة بيتكوين هايبر (BTC Hyper) الجديدةللمُستخدمين ربط ما بحوزتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) بحَلها الجديد، ما سيتيح لهم فرص توليد العوائد عبر منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، ومتاجر الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وتطبيقات الألعاب.

كذلك، قد تتسبّب التكلفة العالية لإتمام المعاملات بمحو مكاسب صغار المستثمرين من انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ورحلتها المثيرة لبلوغ علامة 200,000$، ما يَجعل من حلول الطبقة الثانية ضرورية لإتمام معاملات عملة BTC اليومية، وجعل مُستثمري عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) في صدارة المستفيدين من ارتفاعات سعر عملة بيتكوين المستمرة وهيكلية الطبقة الثانية التي تسمَح للجميع باستخدامها.

ويستهدف اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) جمع تمويلٍ بقيمة 11 مليون دولار، ما يتيح فرصة المشاركة المبكرة فيه، خاصةً وأنه من المقرر إدراجُ عملته الأساسية (HYPER) في منصات تداول رئيسيةٍ بعد إطلاق شبكته الرئيسية، ويُمكنكم المشاركة فيه بزيارة موقع عملة بيتكوين هايبر (BTC Hyper) من هنا.