توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد انخفاضه إلى 112,000$، هل هي مصيدة للمراهنين على الانخفاض أم فرصة شراء محتملة؟

هل ينهار مستوى الدعم عند 112,000$ أم يبقى صامداً؟ توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تُبرز مرحلة حاسمة لمساره في عام 2025.

يقف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند مستوى 112,737$، منخفضاً بنسبة 2.34% خلال آخر 24 ساعة، فيما تبلغ قيمتها السوقية 2.24 تريليون دولار وحجم تداولها اليومي يتجاوز 70 مليار دولار. وعلى الرغم من هذا التراجع، ما تزال فرضية تبنّي المؤسسات لها قوية وحاضرة.

من جانبها، خطفت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) الأضواء لفترةٍ وجيزة بعد أن أقدمت شركة BitMine Immersion -بقيادة توم لي (Tom Lee)- على شراء ما قيمته 1.1 مليار دولار منها، لتُصبح بذلك أكبرَ شركةٍ عامةٍ مالكةٍ لها. غير أنّ هذه الخطوة تسبّبت بانخفاض سعر أسهم BitMine بنسبة 10%، بينما كان المشاركون في السوق يستوعبون أثر الصفقة إلى جانب طرح أسهم جديدة.

كما انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بحدود 2.5% نتيجة انتقال السيولة نحو عملة إيثيريوم (Ethereum)، غير أنه نجح في الحفاظ على موقعه أعلى 112,000$، وهو ما يعتبره المتداولون مؤشراً على قوة العملة.

شركة Metaplanet ترفع رصيد خزانتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) بإضافة 5,419 عملة

أضافت شركة Metaplanet اليابانية 5,419 عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى خزانتها بقيمة 633 مليون دولار، لترفع إجمالي ممتلكاتها منها إلى 25,555 عملة بقيمةٍ تُقارب 3 مليار دولار، ما جعلها خامس أكبر شركةٍ مالكةٍ للعملة على مستوى العالم رغم ضغوط البيع قصيرة الأجل على أسهمها.

وفي تطوّرٍ آخر، أضافت شركة Strategy -بقيادة مايكل سايلور (Michael Saylor)- 850 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 100 مليون دولار عقب قرار الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة، لترتفع حيازاتها منها إلى 639,835 عملة تُقدَّر بنحو 47.3 مليار دولار.

شركة BitMine تستثمر 1.1 مليار دولار في عملة إيثيريوم (Ethereum) محركةً بوصلة اهتمام السوق نحوها.

شركة Metaplanet تصبح خامس أكبر مؤسسةٍ مالكةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin) عالمياً.

ممتلكات Strategy تتخطّى 639,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد خفض معدلات الفائدة.

خفض معدلات الفائدة الفيدرالية وتنامي طلب المؤسسات

جدَّد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأمل بعودة السيولة، ودفع المؤسسات إلى زيادة مخصصاتها من الأصول الرقمية. ورغم أن عملية شراء شركة Strategy الأخيرة بقيمة 100 مليون دولار تبدو أقل من سابقاتها، فإنها تُبرز استمرار قناعاتها الاستثمارية.

ويرى سايلور أن تراجع تقلبات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لا تمثل إشارةً على ضعفها، وإنما إلى نضجها واطمئنان المؤسسات إليها.

فالتجميع السريع من جانب Metaplanet يبشّر باتجاهٍ أوسَع لدى الشركات الآسيوية لامتلاك عملة بيتكوين (Bitcoin) كأداة تحوّطٍ من مخاطر تآكل قيمة العملات التقليدية. ورغمَ ضغوط البيع قصيرة الأجل على أسهم الشركة، حققت Metaplanet عائداً يبلغ 10.3% من استثماراتها بعملة بيتكوين في أقل من ثلاثة أشهر، ما يرفع ثقة السوق بخزائن الأصول الرقمية.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

فنيّاً، شكل سعر زوج عملة بيتكوين/عملة الدولار (BTC/USD) نموذج الرأس والكتفين المعكوس بعد انخفاضه دون مستوى الدعم البالغ 115,000$ وخروجه من القناة الصاعدة، حيث يختبر السعر حالياً متوسط الحركة الأسي بمدى 200 يوم (EMA-200) عند 113,450$ كنقطةٍ محورية حرجة، إذ إن الفشل باختراقها صعوداً قد يتسبّب بخفض السعر إلى 110,850$، مع دعمٍ أدنى عند 108,750$ و107,250$.

وتميل مؤشرات الزخم نحو الهبوط؛ حيث يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة بيع زائد عند 31، إلا أن غياب أي تأكيداتٍ صاعدة -مثل ظهور شمعة المطرقة أو شمعة ابتلاعية- يُبقي المشترين في حالة تردد. أما الارتداد الواضح فوق نطاق 114,750$-116,150$، فقد يعيد المزاج الإيجابي ويُمهّد الطريق للعودة نحو 118,000$.

مخطط سعر عملة بيتكوين، المصدر: TradingView

في الوقت الراهن، قد يُقدِم المتداولون الجريئون على البيع عند مستوياتٍ أدنى من 115,000$، فيما قد يفضّل المستثمرون الأكثر صبراً انتظار إشارة تأكيد بالقرب من 110,800$. ومع بقاء الهيكل الفني طويل الأمد للقيعان الآخذة بالارتفاع منذ الصيف قائماً، فقد يكون التراجع الحاليُّ مجرد منطقةٍ للتجميع.

لاحقاً إذا ما استمر نشاط المشترين المؤسسيين وتحسَّن وضوح الأطر التنظيمية، فقد يستعيد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ما فقده من أرضيةٍ ويتهيأ لانطلاقةٍ جديدة نحو 120,000$ وما بعدَها مع اقتراب عام 2026.

