توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته خلال 8 أسابيع: هل سيعيد اختبار مستوى 90,000$؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم 108,532$ مع حجم تداول يومي قدره 74.29 مليار دولار، حيث انخفض سعرها بنسبة 1.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصبح قيمتها السوقية 2.16 تريليون دولار مع معروض متداول قدره 19.91 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin)، ويقوم المتداولون بتقييم الضعف الحالي لتحديد ما إذا كان إشارةً للمزيد من الخسائر أو استعداداً للارتداد وتحقيق الأرباح.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عالق في قناة هابطة

يخيّم التشاؤم على توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لفشلها في اختراق الخط الهابط، حيث يتم تداولها ضمن قناة هابطة محددة وواضحةٍ على المخطط البياني في إطار الساعتين، ويتم حالياً اختبار الحد السفلي للقناة عند مستوى 108,594$، فيما يمثل متوسط الحركة البسيط لمدة 50 فترة (50-SMA) عند 110,787$ المقاومة الأساسية التي يجب على المشترين تجاوزها لإعادة اكتساب الزخم، وحتى ذلك الحين يظلُّ الزخم هابطاً.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: موقع TradingView

وأدى الفشل في اختراق مستوى 113,500$ الأسبوع الماضي إلى تشكل ثلاث شمعات حمراء ومثل بدايةً لنمط “الغربان الثلاثة السود” وهو إشارة معروفةٌ تدل على استمرار الضغوط البيعية، وتؤكد مؤشرات الزخم هذه القراءة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): 38، لم يدخل منطقة البيع الزائد.

38، لم يدخل منطقة البيع الزائد. مؤشر MACD: متعمّق في المنطقة الحمراء مع ازدياد طول الأعمدة، ما يشير إلى كثافة البيع.

تعتمد حركة عملة بيتكوين القادمة (Bitcoin) على سلوكها بالقرب من مناطق الدعم والمقاومة القريبة، كما يمكن تسجيل ارتدادٍ قصير الأمد نحو مستوى 110,000$ ولكن متوسط الحركة البسيط لمدة 50 فترة قد يحد من أي محاولةٍ للارتداد، ويُمكن أن يتجدد ضغط البيع في حال الفشل بتجاوز هذا الحاجز.

المستويات المهمة على المخطط البياني:

المقاومة الأقرب: 110,787$ (50-SMA) و111,350$.

110,787$ (50-SMA) و111,350$. مستويات الدعم: 107,335$ و105,150$ و103,350$.

107,335$ و105,150$ و103,350$. إطلاق الحركة الصاعدة: شمعة ابتلاعية فوق مستوى 111,350$ يمكنها إطلاق تعافٍ نحو 115,700$.

تشير التحليلات على موقع TradingView إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تبقى محصورةً ضمن قناة تصحيحيةٍ تتأرجح بين 107,000$ و112,000$ حتى يحدث اختراق واضح للنمط.

الآفاق السعرية المحتملة وإعدادات التداول

رغم الضعف قصير الأمد، لا يزال سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق المستوى النفسي المهم 100,000$، ما يُحافظ على الاتجاه الصاعد الأكبر. عادةً ما يُمثل هذا النوع من التصحيحات مرحلة استقرار نسبي قبل تحركاتٍ صاعدة أقوى؛ ويُمكن للمتداولين اتباع القواعد التالية:

السيناريو الهابط: المضاربة على انخفاض السعر دون متوسط الحركة البسيط لمدة 50 فترة، مع تحديد إيقاف الخسائر فوق مستوى 112,000$ واستهداف منطقة 105,150$-103,350$.

المضاربة على انخفاض السعر دون متوسط الحركة البسيط لمدة 50 فترة، مع تحديد إيقاف الخسائر فوق مستوى 112,000$ واستهداف منطقة 105,150$-103,350$. السيناريو الصاعد: المضاربة على ارتفاع السعر فوق مستوى 111,350$ واستهداف مستويات 115,700$ و118,000$.

أما على المدى البعيد، ما تزال الهيكلية السعرية داعمةً للارتداد نحو مستوى 130,000$ بمجرّد تحسّن ظروف الاقتصاد الكلي وعودة تدفق رأس المال. ورغم ميل الأسواق حالياً لصالح البائعين، فقد توفر الانخفاضات نحو مناطق الدعم القوية فرصاً إستراتيجية للشراء من قِبلِ المراهنين على الدورة الصاعدة التالية لعملة بيتكوين (Bitcoin).

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل طبقتها الثانية الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة بما فيها الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، وقد تم تدقيق العقد الذكي لعملته بنجاح من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 13 مليون دولار مع بقاء كميةٍ محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، ويتم بيع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012835$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية أو الفيزا والماستركارد.

