توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): صندوق بينانس (Binance) بقيمة مليار دولار، وتحديثات محفظة MetaMask، وتشديد القوانين في كازاخستان يعيد رسم مشهد السوق

يُسهم صندوق بينانس (Binance) البالغة قيمته مليار دولار وتحديثاتُ محفظة ميتاماسك (MetaMask) في تغيير المزاج العام للسوق، حيث تشير توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى تجدّد الثقة مرة أخرى.

أطلق تشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao) -المؤسس المشارك لمنصة بينانس (Binance)- صندوقاً استثمارياً بقيمة مليار دولار عبر شركة YZi Labs لدعم نمو النظام التقني لبلوكتشين بينانس (Binance Blockchain). ويستهدف الصندوق المُطوّرين والمشاريع طويلة الأجل في قطاعاتٍ مثل العلوم اللامركزية (DeSci)، والذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والتداول، والأصول الممثلة رقمياً.

وعلى الرغم من تراجع سعر عملة بينانس (Binance-BNB) بنسبة 28% خلال أسبوع ليصل إلى 1,299$، ما يزال النشاط على هذه البلوكتشين قوياً؛ إذ بلغت قيمة المعاملات اليومية مؤخراً 26 مليوناً -وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2023- ما يعكس تزايد تفاعل المستخدمين والمُطورين رغم الاستقرار النسبي للأسعار.

CZ'S YZI LABS UNVEILS $1 BILLION FUND FOR BNB CHAIN DEVELOPERS. pic.twitter.com/9on36vFIQg — The Moon Show (@TheMoonShow) October 8, 2025

وابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر، ستقدم برامج EASY وMost Valuable Builder منحاً تصل إلى 500,000$ لكلّ مشروع، وسيَحظى المشاركون الجدد في بلوكتشين بينانس (Binance Blockchain) بدعم تقني وموارد بنية تحتية.

ويرى المحللون أن هذه المبادرة تُمثل استجابة إستراتيجية للمنافسة المتصاعدة بين شبكات الطبقة الأولى (Layer-1)، وتُبرز جهود بينانس (Binance) للحفاظ على ريادتها في مشهد التمويل اللامركزي المتغير، حيث بدأت المؤسسات المُطوّرة باختبار نماذج ماليةٍ جديدة على البلوكتشين.

كازاخستان تُشدد الرقابة على العملات الرقمية

أغلقت وكالة الرقابة المالية (AFM) في كازاخستان 130 منصة عملات رقمية غير مرخّصة، وصادرت 16.7 مليون دولار من الأموال غير المشروعة المرتبطة بغسل الأموال. وشدّدت السلطات قواعد مكافحة غسل الأموال (AML)، وألزمت المستخدمين بإتمام إجراءات التحقق من الهوية للمُعاملات التي تتجاوز قيمتها 500,000 تينغ (ما يعادل 925$).

وفي الوقت الذي شهدت فيه وتيرة التنفيذ ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بالعام الماضي الذي شهد إغلاق 36 منصة فقط، تواصل كازاخستان دعم الاستخدام المشروع للعملات الرقمية، إذ أطلقت صندوقاً وطنياً لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وسمحت بدفع الرسوم باستخدام العملات المستقرة، وتدرس حالياً إنشاء احتياطي كريبتو مدعوم من الدولة.

ويُسلّط هذا النهج المتوازن الضوء على اتجاه رئيسي في الأسواق الناشئة: وهو التشديد التنظيمي الذي لا يخنق الابتكار. من ناحيتهم، يَعتبر المستثمرون هذه النهجَ عاملاً بنّاءً لاستقرار السوق، ما يدعم نطاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الحالي حول 124,000$.

محفظة ميتاماسك تضيف منصة Hyperliquid وتتطلع إلى Polymarket

أعلنت محفظة ميتاماسك (MetaMask) دمجها لمنصة هايبرليكويد (Hyperliquid)، ما يتيح للمستخدمين تداول العقود الدائمة مباشرةً من المحفظة في خطوة تُعزّز التداول اللامركزي وتُقلل الاعتماد على منصات التداول المركزية مثل OKX وBinance. وفور الإعلان عن ذلك، قفزت قيمة عملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE) بنسبة 2.4%.

JUST IN: MetaMask launches in-wallet perpetuals trading through Hyperliquid. pic.twitter.com/bWqihGCtXF — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 8, 2025

وفي وقتٍ لاحق من هذا العام، تُخطط ميتاماسك لدمج منصة بوليماركت (Polymarket) -وهي منصة توقعاتٍ سريعة النمو تبلغ قيمتها السوقية 2 مليار دولار- وتضعُ هذه التحديثات ميتاماسك كمركزٍ رئيسي للتمويل القائم على البلوكتشين، وقد تُسهم في زيادة نشاط تداول المشتقات المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin).

التوقعات الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): تصحيح وسط الاتجاه الصاعد

دخل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مرحلة استقرار نسبيٍّ بعد الارتفاع إلى 126,300$، ويُظهر المخطط البياني لأربع ساعاتٍ الآن قناةً هابطة مع مقاومةٍ بالقرب من 123,500$ ومستويات دعم فيبوناتشي بين 119,500$ و117,400$.

مخطط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: Tradingview

رغم ذلك، تظل مؤشرات الزخم محايدةً مع توضع مؤشر قوة الحركة النسبية (RSI) عند 47، فيما يُظهر مؤشر MACD تقلص الفجوة بين المتوسطات ما يدل على تراجع ضغط البيع. بالتالي، يُمكن أن يؤدي اختراق حاجز 124,000$ إلى إعادة اختبار مستوى 126,300$ وفتح الطريق نحو 130,000$، بينما قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون 117,400$ إلى اختبار مستوى 115,000$.

ويبدو أن هذا التراجع يمثل تصحيحاً صحياً ضمن القناة الصاعدة طويلة الأجل لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ويراقب المتداولون مناطق ارتداد فيبوناتشي 0.5 و0.618 بحثاً عن إشارات تجدد القوة مع دخول الربع الأخير من هذا العام.

