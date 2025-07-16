توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): وكالة بلومبيرج (Bloomberg) تعرض سعر العملة بالملايين – هل يستعد مستثمرو وول ستريت (Wall Street) لحركة صاعدة كبيرة؟

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توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في ظل عرضه من قبل وكالة بلومبيرج (Bloomberg) على هيئة “0.118 مليون دولار،” ومستثمرو وول ستريت يستهدفون سعر 1.5 مليون دولار.

بدأت محطة بلومبيرج (Bloomberg Terminal) بعرض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالملايين، وهذا يعني توقع منصة البيانات الرائدة ارتفاع سعر العملة الرقمية إلى مليون دولار، وقد تحدثت مؤسسة منصة Token Relations جاكلين ميلينك (Jacquelyn Melinek) عن هذا التعديل التوسعيّ في محطة بلومبيرج التي تعرض سعر التداول الفوري لعملة بيتكوين (XBT) على شكل 0.118 مليون دولار بدلاً من 118,000$ المُسجل في 10 تموز/يوليو.

المصدر: Bloomberg Terminal

وقد اخترق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) العديد من مستويات المقاومة بعد هذا التعديل، وبدأ بتجاوز عتبة 120,000$ الهامة قبل تسجيل قمة سعرية غير مسبوقة عند 123,000$ في اليوم التالي، وقد جدّدت هذه التطوراتُ النقاشاتِ حول استعداد مستثمري وول ستريت لحركةٍ صاعدة قوية.

مستثمرو وول ستريت المخضرمون يرسمون أهدافاً سعرية لعملة بيتكوين (Bitcoin) تتجاوز المليون دولار

تأرجَح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حول مستوى 103,000$ في أيار/مايو بالتزامن مع تصريح كاثي وود (Cathie Wood) -المديرة التنفيذية لشركة Ark Invest- لوكالة CNBC أن قدر عملة بيتكوين (Bitcoin) بلوغ سعر “1.5 مليون دولار” بسبب تزايد حصتها من السوق على حساب الذهب.

BREAKING: CATHIE WOOD JUST TOLD CNBC THAT #BITCOIN IS HEADED TO "$1.5 MILLION" BECAUSE IT'S TAKING MARKET SHARE FROM GOLD



"INSTITUTIONS ARE JUST TESTING THE WATERS." BULLISH 🚀 pic.twitter.com/TaWVNvnpPp — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) May 9, 2025

وأكّدت وود أن مؤسسات وول ستريت حالياً في مرحلة الاستكشاف واختبار السوق قبل وضع استثماراتٍ أكبر حجماً.

كما ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمقدار 20,000$ منذ ذلك التصريح؛ ما سمح لها بانتزاع المرتبة الخامسة عالمياً -في القيمة السوقية- من شركة أمازون (Amazon)، وبقيَ أمامَها شركات آبل (Apple) ومايكروسوفت (Microsoft) وإنفيديا (Nvidia) والذهب فقط، وقد أقنع هذا الأداء العديد من المستثمرين والمليارديرات إلى درجةٍ قد تدفع سعر عملة بيتكوين لبلوغ 1 مليون دولار وعرضه بهذا الشكل على محطة بلومبيرج.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – إلى أين سيتجه الآن؟

يصمد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قرب مستوى 117,000$ بعد اختراقٍ قوي، وما يزال الزخم في صالح الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر)، ويُمكن للسعر -في حال ثباته فوق 115,000$- استهداف مستوى 123,000$ وربما 125,000$ على المدى القريب.

وقد ساهمت النكسة الأخيرة بإعادة مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستويات المبالغة بالشراء وأفسحت مجالاً لقفزة سعرية جديدة؛ وما تزال ظروف الصعود قائمة مع حجوم تداولٍ مرتفعةٍ تُجهّز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لمزيد من الارتفاع. وسيبقى مسار الحركة الأسهل باتجاه الأعلى طالما أن السعر موجود ضمن قناة الحركة الصاعدة؛ وربما جاء ذلك كبدايةٍ لحركةٍ صاعدة أكبر من الحالية.

فرصةٌ جديدة في قطاع الطبقات الثانية تلفت الأنظار نحوها بالتزامن مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

يبحث العديد من المستثمرين -في ظل صعود عملة بيتكوين (Bitcoin)- عن اكتتابات المشاريع التي يُمكنها تسجيل أداء يتجاوز العملات المعروفة، وهنا تبرز عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الجديدة -القائمة على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)- والتي تجذب إقبالاً كبيراً.ويهدف المشروع لجعل بلوكتشين بيتكوين أسرع وأكثر فائدةً ونجح بجمع 2.8 مليون دولار حتى الآن من خلال اكتتاب عملته الذي يستقطب المزيد من الاهتمام، ويبدو أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تمثل خياراً ممتازاً للباحثين عن مشاريع ناشئة واعدة للاستثمار فيها.

أخيراً، بدأ المستثمرون والمتداولون الأذكياء بملاحظة هذه الفرصة، ويُصنف بعضهم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كواحدةٍ من أكثر المشاريع الناشئة الواعدة حالياً. ويُمكن للراغبين بالمشاركة في الاكتتاب زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر وشراء عملته بسعر 0.012275$ حالياً، كما تتوافر المزيد من المعلومات والأخبار على قناة تيليجرام وحساب X (تويتر سابقاً) الخاصين بالمشروع.