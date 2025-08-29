توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): شركة بيتوايز (Bitwise) التي تدير أصولاً بقيمة مليار دولار ترى أن سعر العملة سيصل إلى مليون دولار بحلول عام 2035، فهل يمكنها استبدال الدولار إلى الأبد؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تتوقع شركة بيتوايز (Bitwise) -إحدى أكبر شركات إدارة استثمارات الكريبتو- أن يصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 1.3 مليون دولار بحلول عام 2035، زاعمةً أن تمتعها بمعروضٍ محدود يجعلها وسيلة التحوط الأمثل ضد تزايد الدين الأمريكي، والعجز المالي، وضعف عملة الدولار (USD).

ففي مذكرة صدرت في حزيران/يونيو 2025، اتفق راي داليو (Ray Dalio) مع هذه الرؤية بتأكيده أنّ الحكومات التي تواجه أعباء ديون لا طاقة لها بها عادةً ما تلجأ إلى خفض معدل الفائدة وقيمة عملتها الرسمية، كما سلطت الشركة الضوء على بياناتٍ صادمةٍ مفادها أن الدين الداخلي الأمريكي تجاوز 36 تريليون دولار جاء نصفه خلال العقد الماضي، كما ازدادت التكلفة السنوية لفوائد الدين وحدَها إلى 952 مليار دولار، لتُصبح رابع أكبر بند في الميزانية الفيدرالية.

ونظراً إلى تزايد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ترى الشركة أن العملات التقليدية أصبحت عالقة في دوامة التراجع المستمر لقيمتها، ما يرسخ مكانة الأصول التي تتسم بندرة المعروض كعملة بيتكوين (Bitcoin).

الدين العام الأمريكي: 36.2 تريليون دولار، بزيادة 55% في 10 سنوات.

تكلفة الفوائد السنوية: 952 مليار دولار.

القوة الشرائية للدولار: هوَت بنسبة 40% خلال عقد واحد.

تآكل هيمنة الدولار

إلى جانب الضغوط الداخلية الأمريكية، هناك تحولات عالميةٌ تجري؛ فدول مثل الصين وروسيا وحلفاء مجموعة البريكس (BRICS) تُقلل من اعتمادها على الدولار في أنشطتها التجارية والاحتياطيات، خاصةً وأن البيانات تُظهر أن نصيبه من الاحتياطيات العالمية يتراجع بوتيرة متسارعة، في وقتٍ تتجه فيه البنوك المركزية نحو البحث عن أدواتٍ بديلةٍ لحفظ القيمة، فيما تُشير شركة Bitwise إلى أن أكثر من 12 حكومة تمتلك حالياً أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin)، في دلالةٍ على دورها المتزايد في تنويع أصول الاحتياطيات.

وعلى الرغم من أن عملة الدولار لن تختفي بين ليلة وضحاها، إلا أن نفوذها العالمي آخذ في التراجع، ما يتيح لعملة بيتكوين (Bitcoin) -التي تتمتع حالياً بقيمة سوقية توازي 2.3 مليار دولار- فرصةً لاختراق سوق الاحتياطيات العالمية البالغة قيمتها 12 تريليون دولار. وتشير التحركات الرامية إلى إعادة موازنة الاحتياطيات، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) تواصل ترسيخ مكانتها كمخزنٍ موازٍ للقيمة إلى جانب الذهب.

آفاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): الأهداف طويلة الأجل

تتوقع شركة Bitwise أن تخصص المؤسسات الاستثمارية ما بين 1% و5% من محافظها الاستثمارية لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ما سيتيح لها تلقي استثماراتٍ بنطاق 1-5 تريليون دولار خلال العقد المُقبل. في الوقت نفسه، تحتفظ الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بأرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) تبلغ قيمتها 170 مليار دولار، في إشارة إلى أن هذه الموجة من التبني المؤسساتي قد بدأت بالفعل. ونظراً لتمتعها بمعروض أقصى يبلغ 21 مليون عملة BTC تبقى منه 1.1 مليون فقط بانتظار تعدينه، يُرجّح أن تُعزز الندرة الطلبَ المُستقبلي عليها.

تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر:Tradingview

يتم تداول عملة بيتكوين Bitcoin حالياً حول 110,000$، ويستقر حاجز المقاومة الأقرب عند 116,850$، وقد يمهد النجاح باختراقه إلى الانطلاق صوب 120,900$ وربما 124,500$.

وفيما يرى المتداولون أن مستوى 105,000$ يمثل الدعم الرئيسي، فإن دلالات مؤشرات الزخم -كمؤشري القوة النسبية (RSI) وMACD- توحي باستعادة البائعين زمام المبادرة مؤقتاً، فيما تُرجّح القراءة الفنية الأشمل إمكانية مواصلة الارتفاع المستقبلي.

يُذكر أن شركة Bitwise ترى إمكانية في وصول سعر عملة بيتكوين Bitcoin إلى 1.3 مليون دولار بحلول عام 2035، مع سيناريو أكثر تفاؤلاً يُشير إلى 2.9 مليون دولار، ما سيُمثل مكاسب سنوية بنحو 39%، خاصة وأنها ترى أنّ العملة لم تعُد أصلاً مضاربياً، بل هي ركيزة واعدة للنظام المالي العالمي، وقد تعيد تشكيل ملامح هيمنة الدولار خلال العقود المقبلة.

