توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إثر ادعاء أندرو تيت (Andrew Tate) الصادم لمتداولي العملة بحدوث انهيار قوي وسط شح السيولة

ادّعى أندرو تيت إمكانية انهيار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 26,000$ ما أثار الذعرَ في أوساط القطاع، لكنّ توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تشير إلى أن الثيران ربّما يستعدون لخطوتهم القوية التالية.

واصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تماسكه حول مستوى 107,000$ خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يكشف صلابتها رغم موجة التشاؤم التي تعمّ أوساط الكريبتو، حيث واجهت العملة الرقمية الأبرز ضغطاً من تجدّد التوترات السياسية، ما أدى إلى تباطؤ تلقي صناديقها المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) استثماراتٍ إضافية، وتوقع أندرو تيت الصادم “بانهيار كبير” وإسهامه في توتر المزاج العام.

وفيما يستمر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بتحرّكه بالقرب من 107,000$، يتخوّف كثيرون من تصحيح أوسع ربّما يؤدي إلى موجة تصحيح أعمق.

وقد تزامنت ملاحظات تيت مع موجة توتر عام ألمت بالمتداولين؛ إذ انخفض السعر من قمة 7 تشرين الأول/أكتوبر عند 126,198$ إلى ما دون 105,000$ إثر تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفاتٍ جمركيةٍ إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية، لتتسبّب هذ الخطوة بموجة تقلب حادٍّ عمّت الأسواق العالمية امتد أثرها إلى أصول المخاطرة بما فيها عملة بيتكوين (Bitcoin).

توقعات أندرو تيت (Andrew Tate) المتشائمة

ادّعى أندرو تيت -المعروف بصراحته- إمكانية أن يهوي سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 26,000$ قبل إمكانية حدوث ارتدادة مُستدامة، ويرى أن السوق تميل إلى الانهيار خلال فترات الثقة المفرطة في إعادةٍ لضبط الموازين قبل الانطلاقة التالية، وأثارت تعليقاته موجة قلق عمّت صغار المتداولين المتأثرين بالفعل بعوامل غير مبشرة أبرزها التوترات الجيوسياسية وموجات البيع قرب القمم السعرية الأخيرة وتراجع الاهتمام المؤسساتي.

فقد سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) خروج استثماراتٍ بقيمة 864.48 مليون دولار في أسبوعٍ واحد، منهيةً سلسلة موجة ورود استثماراتٍ امتدت لأسبوعين ما يوحي بانحسار الاهتمام المؤسساتي، ليُسهم تراجع أنشطة الـ ETFs في إضعاف الزخم الشرائي إلى جانب ضغوط المزاج العام السلبية في المدى المنظور.

كما تؤكد بيانات السوق هذا التوجه؛ بعد أن تراجعت قراءة قيمة مؤشر الخوف والطمع لعملة بيتكوين (Bitcoin Fear & Greed Index) إلى 22 كي تدخل نطاق “الذعر الشديد”، والتي عادةً ما سبقت تاريخياً موجات إعادة التجميع، ما يُوحي باقتراب سعرها من بلوغ أدنى مستوياته لهذه المرحلة إذا استقرَّ المزاج العام.

نقاط رئيسية:

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) انخفض بنسبة 17% تقريباً من أعلى مستوياته المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر.

الاستثمارات الخارجة من Bitcoin ETFs بلغت 864 مليون دولار لتنتهي موجةُ ورود الاستثمارات السابقة.

قراءة مؤشر الخوف والطمع تشير إلى 22، ما يوحي ببلوغ قاع مرحليّ محتمل.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): تَشكّل نمط القيعان الثلاثة يوحي بإمكانية الانطلاق صوب 113,000$

يُواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقرارَه بالقرب من 106,986$، مُبدياً علاماتٍ مبكرةً على التعافي من انتكاسة الأسبوع الماضي؛ حيث يكشف المخطط البياني لتحركات السعر في إطار الساعتين تُشكل نمط قاعٍ ثلاثي مُحتملٍ ضمن نطاق 103,400$-104,000$، وهو نمط انعكاسيٌّ نموذجيٌّ يُمكنه عكس المسار باختراق السعر حدّه العلوي البالغ 108,000$.

بالتزامن مع ذلك، يواصل خط الاتجاه الهابط الممتد من مطلع تشرين الأول/أكتوبر إعاقة تحقيق المكاسب، فيما يوحي بانحسار الفجوة بين خطي متوسط الحركة الأسي بمدى 50 يوماً (EMA-50) ونظيره بمدى 100 يوم (EMA-100) مع تراجع الزخم الهابط، كما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المستقرة حول 38 إلى الاقتراب من نطاق البيع الزائد، ما قد يُمهد لارتدادة قصيرة الأمد مع ازدياد أحجام التداول.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: موقع Tradingview

ويُعَد تماسك السعر فوق 103,400$ ضرورياً للحفاظ على هيكلية المسار، إذ يُمكن لاختراق حاجز 108,000$ دفعُ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للانطلاق صوب نطاق 109,300$-113,600$، بينما ينذر كسر مستوى 104,000$ والاستقرار أدناه بإمكانية إعادة اختبار نطاق 101,600$-100,100$.

إجمالاً، تُرجّح الهيكلية الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استمرار موجة التجميع، والاختراقُ الصاعد يمكنه إفساح المجال لانطلاقةٍ صوب مستوى 120,000$، بشرط تحسّن مزاج السوق وتجدّد ورود استثماراتٍ مؤسساتيةٍ، إذ يُمكن لموجة الاستقرار الحالية التأسيسُ لموجة التعافي التالية في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

