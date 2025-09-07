توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): محلل يرى أن التعويل المبالغ فيه على دورة الربع الأخير يتجاهل الإحصاءات

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون 110,500$ يوم أمس السبت بتراجعٍ يزيد على 2% خلال 24 ساعة، مع تضاؤل ثقة المستثمرين بالانتعاش المأمول خلال الربع الأخير من العام. بالتالي، فقد ازداد الحذر بشكلٍ أكبر بعد تصريح مُحلل الكريبتو PlanC أنّ الاعتماد على دورات التنصيف السابقة لتوقع ارتفاعاتٍ كبيرة في الأسعار يبدو خاطئاً من الناحية الإحصائية.

وشبَّه PlanC ذلك بمغالطة الاقتراع عبرَ رمي القطعة النقدية، مُحذّراً المتداولين من أن تاريخ عملة بيتكوين (Bitcoin) لا يضمَن التكرار. عن ذلك، قال المحلل: “لا يوجد دليلٌ إحصائيٌّ على وجود ذروة سعرية غير مسبوقةٍ في الربع الرابع، لقد تبدلت ظروف السوق كثيراً منذ الدورات السابقة، وغيّرت صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs) واحتياطيات الشركات من العملة قواعدَ اللعبة، وأصبحت التوقعات القديمة القائمة على دورات السوق عديمة الجدوى”.

[ ASK A QUESTION LIVE: https://t.co/pSG4Cr3R6J ]



PlanC’s analysis identifies a disconnect between bullish Q4 Bitcoin price predictions and statistical probability.



The forecast hinges on psychological factors, not fundamental metrics.



A cycle high this year lacks statistical… — AIR3 Agent (@AIRewardrop) September 6, 2025

وقد أثر هذا الرأي على إيجابية المزاج العام، إذ يتساءل المستثمرون الآن عمّا إذا كان بإمكان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تجاوز أعلى مستوى سجّله الشهرَ الماضي عند 124,128$، إذ تُظهر استطلاعات السوق أن ما يقرب من 70% من المشاركين يتوقعون انخفاضاً إلى 105,000$ قبل أي محاولةٍ محتملةٍ للارتفاع.

يُحذر المحلل PlanC من أن بيانات دورات السوق تفتقر إلى القوة الإحصائية.

تُظهر الاستطلاعات أن 70% من المتداولين يتوقعون هبوط السعر إلى 105,000$ قبل تحقيق ارتفاعاتٍ جديدة.

تُعيد صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs) وتبنّي المؤسسات تشكيلَ أنماط دورات السوق المعتادة.

بيانات الوظائف الضعيفة تدعم عملة بيتكوين (Bitcoin)

على الرغم من تراجع المزاج العام تجاه الربع الرابع، تُقدم الظروف الاقتصادية الكلية بعضَ الدعم. فقد كشف أحدث تقريرٍ للوظائف في الولايات المتحدة عن بياناتٍ أضعف من المتوقع، بما في ذلك ضعف التوظيف، وارتفاع معدلات البطالة، وتعديل بيانات الوظائف السابقة نحو الانخفاض.

JUST IN: Another WEAK jobs report. The US economy added only 22,000 jobs in August. That’s much weaker than expected.



The unemployment rate rose to 4.3% –>Highest since October 2021.



June job growth was revised down to -13,000 (!). July was revised up slightly to 79k (from… pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) September 5, 2025

وقد تفاعلت الأسواق بشكلٍ حادٍ مع هذه البيانات، فانخفضت عوائد سندات الخزانة، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.70%، وتعزّزت التوقعات بخفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر بقوة. ومن المعروف تاريخياً أن تيسير السياسة النقدية يدعم عملة بيتكوين (Bitcoin) التي تستفيد من ضعف الدولار وانخفاض تكاليف الاقتراض.

حول ذلك، قال أحد المحللين الإستراتيجيين: “يمنحُ ضعف سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي مَجالاً لخفض معدلات الفائدة”، مُسلطاً الضوء على أن هذ المشهد الاقتصادي الكلي قد يقلل من مخاطر انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin). وفيما يبقى الحذر قائماً على المدى القصير، قد يُساعد تبنّي الاحتياطي الفيدرالي سياسةً نقدية مُيسّرةً على استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

النظرة الفنية قصيرة وطويلة الأجل لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

تبدو توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حياديةً حالياً، حيث يشير المخطط البياني لأربع ساعاتٍ إلى أن السعر يُشكل مثلثاً صاعداً مع تركّز مستوى المقاومة الأقرب عند 113,400$، وتسجيل السعر مستوياتٍ عليا آخذة بالانخفاض منذ أواخر آب/أغسطس الفائت.

ويدعم متوسط ​​الحركة البسيط لـ 50 يوماً عند 110,021$ حركةَ السعر، بينما يُمثل متوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم عند 112,606$ النقطة المحورية. كذلك، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى 50، ما يدلُّ على حالةٍ من الاستقرار النسبي مع اتجاهٍ بسيطٍ نحو الارتفاع. بالتالي، يبدو الزخم في حالة استقرار حالياً.

المخطط البياني اليومي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: TradingView

وإذا تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 113,400$ مع حجم تداولٍ قوي، فسيستهدف مُستويَي 115,400$ و117,150$ توالياً. غير أن فشل اختراق مستوى المقاومة المذكور قد يؤدي إلى تراجع السعر نحو مستوى الدعم 108,770$.

مخطط بياني أسبوعي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: TradingView

أما على المدى الطويل، فلا يزال سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن قناة صاعدة على المخطط البياني في إطار الأسبوع، ويقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي بالقرب من 134,500$، فيما تفيد توقعات مستويات فيبوناتشي بتحقيق ارتفاعاتٍ مُحتملةٍ نحو 171,000$، بل وحتى 231,000$ في حال تصاعَد الزخم. أما إذا شهد السعر المزيد من التراجع، فمن المتوقع أن تجذب مستويات الدعم بين 95,000$ و100,000$ المشترين، ما يُبقي الاتجاه العام الصاعد قائماً.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

تُمثّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين قابلية التوسع بتوفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، إضافةً إلى إنشاء عملات الميم.

فمن خلال جمعه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ عبر الشبكة الجديدة وتطوير تطبيقاتٍ لامركزيةٍ تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع. لذلك، فقد أخضعَ العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 14.3 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. حالياً، تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012875$ فقط، علماً أن السعر سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

يمكنكم المشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من هنا