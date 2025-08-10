توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد ارتفاعه بنسبة 3.6% مقترباً من مستوى 118,000$، هل يمكن أن يصل إلى 120,000$ لاحقاً؟

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 1% تقريباً إلى 117,500$ في آخر 24 ساعة، حيث تتمتع العملة بقيمة سوقية قدرها 2.34 تريليون دولار وحجم تداول يومي قدره 58.4 مليار دولار. ويُعتبر السعر مُرتفعاً بنسبة 3.6% في أسبوع ويقترب من 120,000$ بينما يعيد الطلب المؤسسي وتحركات السوق رسم شكل دورات السعر السابقة.

دورات السوق تتغير

تُظهر دورة تنصيف مكافأة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) التي تحدث كلَّ 4 سنواتٍ -حيث يرتفع السعر بشكلٍ كبير بعد عام تقريباً من كل حدث تنصيف- مؤشراتٍ على التغيير. ففي عام 2024، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 73,000$ في آذار/مارس قبل ذروة الدورة المعتادة، ويقول المُحللون أن هذا التغيير يُعزى إلى صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (BTC ETFs) في الولايات المتحدة وزيادة الاهتمام المؤسسي وبنية السوق التي أصبحت أكثر نضجاً.

Bitcoin has typically traded in a four-year price cycle centered around an event called the halving. But more recently, that cycle, which has often had a predictable pattern, has shown signs of breaking or even disappearing altogether.



Read more here: https://t.co/BMPQI3L2G4 pic.twitter.com/CvL3JyTKFf — CNBC International (@CNBCi) August 8, 2025

حدث هذا في السابق، حين كان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ينخفض بنسبةٍ تتراوح بين 70% و80% خلال الدورات السابقة. أما هذه المرة، فقد بلغت نسبة أكبر عملية تصحيح شهدها السعر في الاتجاه الهابط 26%. لذلك، يتوقع خبراء مثل رايان تشاو (Ryan Chow) من Solv Protocol ومات هوجان (Matt Hougan) من Bitwise أن يتراجع السعرُ في المستقبل بنسبةٍ تتراوح بين 30% و50%، وأن تزداد جاذبية العملة أمام المستثمرين على المدى الطويل. وفي حال كانت بنية الدورة على وشك الانكسار، فقد يشهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مكاسب أكثر استدامة وأقل تقلباً في السنوات القادمة.

الأسهم الممثلة رقمياً والتبني الأوسع لتقنيات البلوكتشين

بالإضافة إلى ذلك، تُسَاعد اتجاهات التبني على زيادة جاذبية عملة بيتكوين (Bitcoin). فقد أطلقت منصة كراكن (Kraken) منتج xStocks، وهي أسهم ممثلةٌ رقمياً مغطاة بنسبة 1:1 ومتاحة بسعر يبدأ من 10$، وقد أصبح هذا المنتج متاحاً الآن في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وسيكون متاحاً قريباً في أوروبا. كذلك، أطلقت المنصة بطاقة خصم لشراء الأسهم مباشرةً من أرصدة الأسهم أو العملات الرقمية. وخلال الشهر الماضي، ارتفعَ سعرُ عملة تسلا توكنز (Tesla Tokens-TSLAx) بنسبة 102.9%، ما يعكس النمو السريع لهذا القطاع.

Full story out now 👇https://t.co/MpgCL4eNO9 — Roundtable Network (@RTB_io) August 8, 2025

في الوقت ذاته، أضافت منصة كوينبيس (Coinbase) التداول عبر منصات التداول اللامركزية (DEX) إلى تطبيقها الخاص بالولايات المتحدة، باستثناء نيويورك.

والآن، يستطيع المستخدمون التداول على منصات يونيسواب (Uniswap) وAerodrome ومنصات التداول اللامركزية الأخرى دون مغادرة منصة كوينبيس، كما يُمكنهم تداول العملات المرتبطة بالمشاريع مثل Reserve Protocol وVirtuals AI Agents مباشرةً على البلوكتشين، ما يُوفر وصاية ذاتية وزيادة وصولٍ إلى العملات في عالم الكريبتو بعد انهيار منصة FTX.

Millions of assets. One Coinbase app.



→ Every asset on @base

→ Faster and easier access to onchain trading

→ Tokens go from launch to available on Coinbase in moments



All available in the same Coinbase app with DEX trading.



Rolling out now, starting in the U.S. (ex. NY). pic.twitter.com/yo5tw04js9 — Coinbase 🛡️ (@coinbase) August 8, 2025

النظرة الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): استهداف مستوى 120,000$

تبدو توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إيجابية على المخطط البياني اليومي، حيث يختبر السعر حالياً الحد العلوي لنموذج الراية الصاعدة الذي تشكّل عقب الموجة الصاعدة في تموز/يوليو، والتي وصلت بالسعر إلى مستوى 123,250$.

ويَحظى السعر بدعم من خط الاتجاه الصاعد ومؤشر متوسط الحركة البسيط لـ 50 يوماً عند 113,435$، وقد جاءت المكاسب الأخيرة من الارتداد عن مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 عند 113,678$.

المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: TradingView

أما من ناحية مؤشرات الزخم، فقد ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة الحياد بالقرب من 55 دون الدخول في منطقة الشراء الزائد، في حين يوشك مؤشرMACD على التقاطع فوق خط الاتجاه، ما قد يُعزز الزخم الإيجابي.

وفي حال نجَح السعر بالإغلاق فوق مستوى 117,335$، فقد يمهد ذلك الطريق لاستهداف الذروة عند 123,250$، ثم 127,000$ إذا استمر الزخم. من جانبها، تتمركز مستويات الدعم بين 113,400$-113,600$، وقد يُشكّل أي تراجع نحو نطاق 116,500-117,300$ فرصة دخولٍ للمتداولين، مع وضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل 113,400$. وفي حال تأكيد الاختراق، قد يتجه السعر نحو 130,000$ مدفوعاً بالاستثمارات المؤسساتية، والوضوح التنظيمي، وزيادة تبني البلوكتشين.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

يُعَد مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، بهدف تعزيز النظام التقني لبيتكوين بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم.

ويجمع المشروع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ليفتح المجال لاستخداماتٍ جديدة قوية، مع إمكانية الربط السلس بين عملة بيتكوين (Bitcoin) والمنصة.

من جهته، خضع العقد الذكي للعملة إلى تدقيق أمني من قبل شركة Coinsult، وقد تم تصميمه ليجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية. ويشهد المشروع اهتماماً متزايداً من المستثمرين، حيث نجح الاكتتاب بجمع 7.8 مليون دولار، مع اقتراب مخصصات الاكتتاب من النفاد.

ويُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.0126$، ومن المقرر أن يرتفع هذا السعر خلال ساعاتٍ، علماً أنه يُمكنكم إتمام عملية الشراء عبر الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر باستخدام العملات الرقمية أو بالفيزا والماستركارد.

