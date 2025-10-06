توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق: مستوى 128,000$ فقط يفصل العملة عن النمو الصاروخي نحو 160,000$

وفقاً لتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) السابقة، فإن الارتفاع الأخير للعملة تطوَّر تماماً كما كان متوقّعاً. فقد اخترق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى المقاومة عند 118,000$ وحافظ على الزخم الصاعد ضمن نموذج الفراشة الهابطة، ليصل إلى 124,600$ قبل أن يدخل في مرحلة استقرار نسبي.

وحتى وقت كتابة التقرير، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 123,108$ بارتفاع نسبته 0.69% خلال آخر 24 ساعة، مع قيمة سوقية تبلغ 2.45 تريليون دولار وحجم تداول يومي يتجاوز 65 مليار دولار.

ولا يُعتبر هذا الهدوء بالقرب من 124,000$ ضعفاً، بل استراحة إستراتيجية قبل الحركة التالية نحو منطقة انعكاس محتمل (PRZ) بين 128,000$ و130,000$، وهي النقطة التي من المتوقع اكتمال نمط الهارموني عندها.

ووفقاً للمخطط البياني الزمني بمدى أربع ساعات، يواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) التحرك ضمن قناة صاعدة مؤكداً سلسلة القمم والقيعان الآخذة بالارتفاع. ويُعزز كلٌّ من متوسطات الحركة لـ 50 يوماً (116,394$) ولـ 100 يوم (114,948$) هذا الاتجاه الصاعد لوجودهما أسفل السعر الحالي. كما تُظهر مؤشرات الزخم هذا السيناريو نفسه: فقد تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 66 بعد تجاوزه مستوى 75 في إشارة إلى تصحيح طبيعي في منتصف المسار الصاعد قبل استئناف الاتجاه.

التوقعات الفنية لعملة بيتكوين (Bitcoin): نمط الفراشة الهابط يصل إلى نقطة حاسمة

ما تزال توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تحمل طابعاً صاعداً في الوقت الحالي، حتى وإن أظهرت الأنماط ذات المدى المتوسط بعض الميل نحو الاتجاه الهابط قريباً. ويبقى نمط الفراشة الهابط الذي تم تسليط الضوء عليه لأول مرة في توقعات 3 تشرين الأول/أكتوبر محورياً خلال الوضع الحالي، إذ يشير إلى أنه رغم قوة الزخم على المدى القصير، فإن خطر الانعكاس يزدادُ كلما اقتربَ السعر من الحد العلوي لمنطقة الانعكاس المُحتمل (PRZ).

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: Tradingview

ويدعم سلوك الشموع اليابانية هذا التوجّه، فقد أصبحت أجسام الشموع الأخيرة أصغر مع فتائل علوية واضحة، في دلالةٍ على تردّد المشترين أثناء اختبار مستوى المقاومة حول 124,000$. وغالباً ما يتم سبقُ مثل هذه التوقفات التاريخية إما باستمرار الاختراق الصاعد أو بتصحيحٍ تدريجي نحو مستويات الدعم الأقرب، في هذه الحالة قرب 121,140$ أو 118,500$.

مع ذلك، لا توجد مؤشرات على الإرهاق بعد. حيث تُظهر اتجاهات حجم التداول والاستثمارات المؤسساتية استمرار عمليات التجميع، بينما تبقى معدلات التمويل متوازنة، ما يُشير إلى أن الارتفاع الحالي ليس محض مضاربة. وفي حال بقي سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق مستوى 121,000$، فإن الانتقال التالي نحو منطقة 128,000$-130,000$ يبدو مرجّحاً على نحوٍ متزايد.

الطريق نحو 160,000$ – سيناريو استمرار الاتجاه الصاعد

في حال تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 128,000$ بشكلٍ حاسم، فقد يُبطل ذلك التوقعات الهابطة قصيرة المدى لنمط الهارموني، ويفتح الطريق أمام موجة ارتفاع ممتدة نحو 160,000$. ولا يُظهر هذا النوع من الاختراقات قوة فنية فحسب، بل يُمثّل أيضاً تأكيداً نفسياً واضحاً على تجدد الإقبال المؤسساتي.

وفقاً لذلك، تُشير بيانات بورصة شيكاغو التجارية (CME) والاستثمارات الواردة إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى أن المستثمرين المحترفين يُوسّعون مشاركتهم في السوق بوتيرة متزايدة، بخلاف التردد الواضح لدى صغار المستثمرين في الدورات السابقة. ومع تحسّن البيئة الاقتصادية، وتوافر السيولة، يبدو المشهد مشابهاً لبدايات الموجة الصاعدة لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال 2020-2021.

فبالنسبة للمتداولين، يبقى العنصر الأهم هو الصبر والانضباط، وطالما بقيَ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق مستوى 121,000$، فإن الزخم هو بالتأكيد في صف المشترين. أما اختراق مستوى 124,600$ مجدداً، فيمكن أن يُعيد نشاط التداول إلى السوق ويدفع السعر نحو منطقة الانعكاس المحتملة (PRZ).

بعد ذلك، سيفتح أي إغلاق مُؤكّد فوق مستوى 130,000$ الباب أمام نمو كبير قد يدفع السعر نحو هدفه الرئيسي التالي عند 160,000$ خلال الأشهر المقبلة.

