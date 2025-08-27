توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): الإمارات العربية المتحدة تعدّن ما قيمته 700 مليون دولار، بالتزامن مع اضطرابات الاحتياطي الفيدرالي، وإعلان شركة Sequans عن جمع 200 مليون دولار لتأسيس خزينة لعملة BTC

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 1.75% خلال 24 ساعة ليبلغ 111,700$ مع قيمة سوقية قدرها 2.22 تريليون دولار، فيما يُساهم النشاط الحكومي والمؤسساتي بتحويل العملة إلى أصولٍ احتياطيةٍ عالمية، فقد اكتشفت شركة تحليلات البلوكتشين Arkham Intelligence أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تملك أكثر من 6,300 عملة بيتكوين (Bitcoin) -تُعادل قيمتها 700 مليون دولار- حصلت عليها عبر عمليات تعدين مدعومةٍ حكومياً، وقد تم ربط هذا الرصيد بشركة Citadel Mining المعروفة بعلاقتها مع العائلة الملكية في أبو ظبي عن طريق شركة International Holding Company (IHC).

🇦🇪 Arkham reveals that the UAE holds $700M in Bitcoin through Citadel Public Mining Group.



This makes the UAE one of the largest sovereign #Bitcoin holders. pic.twitter.com/WrUH2rc5kh — Cryptic (@Cryptic_Web3) August 26, 2025

ويؤكد هذا تقدم الإمارات على السلفادور وبقاءها خلف بوتان (Bhutan) التي تحتل المركز السادس بين أكبر الدول المالكة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وقد بلغت التقديرات السابقة لرصيد الإمارات 420,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) واتضح الآن مدى خطأ هذه الأرقام؛ فيما تشير إستراتيجية التعدين المباشر التي تتبعها الإمارات إلى تجميع العملة كي تصبح جزءاً من الاحتياطيات السيادية، رغم أنها ما تزال بعيدةً عن أرصدة الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تبلغ مجتمعةً 200,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) تقريباً.

فوضى الاحتياطي الفيدرالي تدفع نحو التحوط بعملة بيتكوين (Bitcoin)

تكتسب عملة بيتكوين (Bitcoin) جاذبيةً كبيرةً كأصولٍ بديلةٍ خلال فترة التقلب السياسي في الولايات المتحدة، حيث قام الرئيس ترامب بطرد حاكم الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك (Lisa Cook) بتهمة الفساد المرتبط بوثائق الرهن، وقد أنكرت كوك هذه الادعاءات وأكد الخبراء أن ترامب لا يستطيع فصلها قبل انتهاء ولايتها.

The dollar weakened against every major peer after President Donald Trump moved to oust Federal Reserve Governor Lisa Cook from her post, denting sentiment toward the world’s reserve currency https://t.co/1xJCfDbMm9 — Bloomberg (@business) August 26, 2025

وأثار هذا الجدلُ مخاوف حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الضرورية لثقة المستثمرين، وحذر المحللون -بمن فيهم أليكس أوبشاكيفيش (Alex Obchakevich) من شركة الأبحاث Obchakevich Research- من أن تسييس الاحتياطي الفيدرالي يُمكنه إضعاف دور الدولار كعملةٍ احتياطيةٍ عالمية.

وقد نبّه خبراء الكريبتو إلى أن هذه التوترات يُمكنها تعزيز دور عملة بيتكوين (Bitcoin) في التحوط من تدخلات المصرف المركزي، حيث يتسارع الاعتراف بعملة بيتكوين (Bitcoin) كأصولٍ محايدة سياسياً في فترات القلق والتقلب، لكنّها غير جاهزة بعدُ كي تكون بديلاً للدولار الأمريكي.

مخطط شركة Sequans لإنشاء خزينة بقيمة 200 مليون دولار

يستمر الإقبال المؤسساتي بالتوسع ليشمل شركة أنصاف النواقل المتمركزة في باريس Sequans Communications (NYSE: SQNS)؛ حيث أعلنت عن خططها لجمع 200 مليون دولار من خلال بيع الأسهم بهدف توسيع احتياطي عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ وتملك الشركة بالفعل أكثر من 3,000 عملة BTC (331 مليون دولار) وتسعى إلى جعلها 100,000 عملة بحلول عام 2030.

French Chipmaker Sequans Plans $200 Million Share Sale to Build Bitcoin Treasury

► https://t.co/MWzXsssLmt https://t.co/MWzXsssLmt — Decrypt (@DecryptMedia) August 26, 2025

عن ذلك، صرّح المدير التنفيذي د. جرجس كرم (Dr. Georges Karam) أن هذا التمويل سيُستخدم بحكمةٍ لتدعيم خزينة الشركة، وجادل المُحللون أن ربط توسع الشركة بتجميع عملة بيتكوين (Bitcoin) يعكس حركةً متزايدةً متشابهة بين الشركات العمومية رغم أن طرح الأسهم يُمدد حصة المستثمرين الحاليين. بالتالي، تحاكي خطوة Sequans الإستراتيجيات المُطبقة من قبل شركة MicroStrategy التي حوّلت عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أساس موازنتها العامة.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): الطريق نحو 130,000$

يتحرك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -من الناحية الفنية- ضمن قناة هابطةٍ بعد أن بلغ ذروته هذا الشهر عند 124,450$، ويلعب متوسط الحركة الأسي لمدة 50 يوماً دور المقاومة التي تُعيق الارتداد عند مستوى 113,495$. وفيما يقع الدعم على المدى القريب عند مستوى 112,000$، تعرض مؤشرات الزخم إشاراتٍ مختلطة؛ حيث يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قيمة 46 كعلامةٍ للتعافي المبكر، بينما يُبدي مؤشر MACD تسطحاً يدل على تراجع زخم الحركة الهابطة.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين – المصدر: موقع Tradingview

من جهةٍ أخرى، يُمكن أن يُعيد الثيران اختبار مستوى 120,900$ في حال اختراق مستوى 116,850$، وقد يصل السعر في نهاية المطاف إلى ذروته المسجلة في شهر آب/أغسطس عند 124,450$، فيما سيفسح الفشل في حماية مستوى 110,000$ مجالاً للانخفاض نحو 108,695$ و105,150$.

وقد يشكّل مزيج التجميع الوطني والخزائن المؤسساتية وفوضى الفيدرالي -برأي الكاتب- ظروفاً تُرجّح ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بدلاً من انخفاضه، ويمكن أن يرتد سعر العملة نحو مستوى 130,000$ في حال تشكل الزخم الملائم لتؤكد بذلك على مكانتها كأصول رقمية احتياطية عالمية.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل طبقتها الثانية الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة بما فيها الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، وقد تم تدقيق العقد الذكي لعملته بنجاح من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 12.1 مليون دولار مع بقاء كمية محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، ويتم بيع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012805$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية أو الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا