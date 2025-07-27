توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): ما أثر امتلاك الأفراد 67% من أرصدتها على آفاقها السعرية؟

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تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مجدداً حاجز 118,000$ مع بقاء 67% من معروضها المتداول بحوزة المستثمرين الأفراد واتسام توزيع ملكيتها باللامركزية، وسَط استهداف تحركاتها السعرية ملامسة حاجز 131,000$ وفقاً لنمط موجات إليوت (Elliott Waves).

أثبت أداء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قوته بتجاوز حاجز 118,000$ بعد تعثر انطلاقتها إثر ضغوط بيع قوية، مع ازدياد نشاط الحيتان (كبار المستثمرين) واحتدام المناقشات بين المشاركين في السوق حول مدى تأثير كبار مالكي العملة وأصحاب المحافظ التي كانت خاملة لمدة طويلةٍ على تحركاتها السعرية.

وخلافاً للافتراضات المنتشرة حول هيمنة الحيتان (كبار المستثمرين) على أرصدتها، تُظهر تحليلات شركة ريفر (River) -المُؤسسة المالية المُرتكزة على عملة بيتكوين (Bitcoin)- أن أكثر من 67% من معروضها المتداول ما يزال بحوزة الأفراد لا المؤسسات.

67% of #bitcoin is still owned by individuals.



Wall Street, governments, and corporations? Just 13.8%. pic.twitter.com/EjvlnR5aHF — TFTC (@TFTC21) July 24, 2025

ملكية الأفراد تمنح عملة بيتكوين (Bitcoin) القوة، ومؤشراتها الفنية تومض باللون الأخضر

يتماشى توزيع ملكية أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) مع الرؤية الأصلية لساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) المتعلقة باللامركزية، وهو ما يضمن احتفاظ العامة بالتأثير الأقوى في الأنظمة المالية مقارنة بالمؤسسات ويثري رفاهيتهم الاقتصادية، وتدعَمُ هذه الفرضية قدرةُ سعر عملة BTC على التماسك أعلى مستوى 117,000$ خلال موجة البيع الأخيرة.

يُذكر نجاح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالإغلاق أعلى نطاقه الصاعد إثر تراجعه الخاطف لملء الفجوة السعرية لبورصة شيكاغو التجارية (CME) حول 115,000$.

$BTC just did what we are not expecting.



Closed above key Bullish zones.



CME gap at $115K was filled.



High Leverage Rekt out.



Institutions buying heavily their BAGS.



This correction was very much needed for Bitcoin next higher high.



The bulls are back again in beast mode.… pic.twitter.com/BAFFiDHc89 — Henry (@LordOfAlts) July 26, 2025

يأتي ذلك مع تولي الثيران (المضاربين على الارتفاع) زمام المبادرة مع تراكم الزخم الإيجابي، حيث تشير انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى استهداف حاجز 140,000$ باعتباره المَعلم الهام التالي.

من جانب آخر، تتطلب التقلبات الجوهرية لأسواق الكريبتو إدارةً دقيقة للمخاطر، خاصةً وأن دلائل مؤشر دورة بيتكوين (IBCI) دخلت منطقة إعادة التوزيع بعد 5 أشهر، وهي منطقة ترتبط عادةً ببلوغ نطاق الهوس الزائد وموجة الارتفاعات مداها، لكنّ الأهمَّ هو ملامسة المؤشر الحدَّ الأدنى من هذا النطاق عند مستوى 80%، ما يبقيه بعيداً عن حد 100% الذي طالما أشارت مُلامسته إلى بلوغ ذروة الارتفاعات مداها.

ويُرجّح ذلك بقاء المستهدف المحتمل لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في نطاق 140,000$-150,000$ بالمتناول، ويُوحي أن أنشطة جني الأرباح المكثفة المصاحبة لقمم دورات السوق لم تكتمل بعد.

التحليل الفني وفقاً لموجات إيليوت يشير إلى استهداف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حاجز 131,000$

من زاوية التحليل الفني، يكشف المخطط البياني اليومي لتحركات سعر زوج Bitcoin/USD عن اتباع نمط موجات إيليوت (Elliott) مع مروره حالياً بالمراحل المبكرة للموجة الخامسة (V)، أي أنه استكمل الموجتين الثالثة (III) والرابعة (IV) وفقاً للتحركات النموذجية لهذه الموجات.

المصدر: TradingView

أما حالياً، فيشهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقراراً نسبياً دون حاجزالمقاومة الأقرب المتمثل بمؤشر متوسط الحركة الأسي بمدى 9 أيام (EMA-9) المستقر عند 118,016.64$، كما يشير تشكيل تحركاته نمط الراية أو العلم الصاعد دون هذا الحاجز إلى إمكانية اكتسابه زخماً يدفعه لملامسة مستهدف الموجة الخامسة (V) حول 131,757$، فيما بقيت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 66.42 دون نطاق الشراء الزائد، ما يتيح مجالاً لمواصلة الانطلاق.

العملة الجديدة المشابهة لعملة بيتكوين (Bitcoin) هذه قد تتضاعف قيمتها بنحو 10 أضعاف إثر نجاح اكتتابها بجمع 5.6 مليون دولار

مع استمرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالتأرجح بين مستوياتٍ رئيسية، يَحظى مشروع الكريبتو الجديد بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) باهتمام بالغ، خاصةً مع نجاح اكتتاب عملته بجمع أكثر من 5.6 مليون دولار رغم كون المشروع في مراحله الأولى، في دلالةٍ على ثقة الكثير من المستثمرين بإمكانات نموه المستقبلية.

فما هو مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)؟ يُمكنكم اعتباره تحديثاً لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، إذ يُوفر “حل طبقة ثانية” يُعَد تقنية أحدث مبنية على الطبقة الأولى لبلوكتشين بيتكوين من أجل تحسين أدائها.

المصدر: Bitcoin Hyper

وباعتباره المشروع الأول من نوعه، يتهافت المستثمرون للمشاركة فيه مبكراً، خاصةً مع اعتقاد خبراء كريبتو كُثر أن عملته الأساسية بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) قد تتضاعف قيمتها بنحو 10 أضعاف سعرها الحالي، علماً أنه بإمكان المستثمرين الأوائل شراؤها الآن بسعر 0.012425$ فقط، ومن المقرر ارتفاع السعر بحلول مرحلة اكتتابها التالية، وعلى المهتمين بالمشاركة التحرك سريعاً لشرائها بأقل سعر ممكن.