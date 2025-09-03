توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مشتريات شركة ستراتيجي (Strategy) بقيمة 449 مليون دولار وموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يشعلان الآمال ببلوغ 130,000$

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حالياً عند 110,949$ بزيادة قدرها 0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبأحجام تداول بلغت 73.3 مليار دولار وقيمة سوقية توازي 2.2 تريليون دولار. يأتي ذلك إثر تحسّن الشفافية التنظيمية التي تلت إصدارَ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بياناً مشتركاً سمحتا فيه لمنصات التداول المسجّلة بتوفير خدمات التداول الفوري للعملات الرقمية، بما فيها التداول بالهامش واستخدام الرافعة المالية. وفيما لم يتم تسمية أصول بعينها، إلا أن هذه الخطوة تُعَد شهادةً على توجّهٍ حكومي أكثر ترحيباً بالأصول الرقمية.

يأتي هذا التطوّر عقب توصياتٍ من مجموعة العمل الرئاسية المعنية بأسواق الأصول الرقمية، وقد يُمهد الطريق أمام بورصتي نيويورك (NYSE) وناسداك (Nasdaq) لإدراج صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين وعملة إيثيريوم (Bitcoin and Ethereum Spot ETFs) فيهما. يبدو هذا التحوّل متسقاً مع السياسات العامة لإدارة ترامب، والتي حدَّت من الدعاوى القضائية ومكنت قطاع الكريبتو من الازدهار، الأمر الذي أكسبَ عملة بيتكوين (Bitcoin) شرعية إضافية، وزاد من فرص وصول المستثمرين الأمريكيين إليها، وعزّز من ثقة المؤسسات.

شراء شركة Strategy لعملات بيتكوين (Bitcoin) إضافية بقيمة 449 مليون دولار يعزز الثقة

ما يزال الطلب المؤسساتي محركاً رئيسياً لمسيرة رائدة القطاع؛ ففي الأسبوع الماضي، اشترت شركة ستراتيجي (Strategy) -بقيادة مايكل سايلور (Michael Saylor)- 4,048 عملة BTC إضافية مقابل 449 مليون دولار بسعر وسطي يبلغ 110,981$ للعملة الواحدة، ما رفع إجمالي مُشترياتها منها في آب/أغسطس إلى 7,714 عملة. وفيما جاء الرقم أقلَّ من سابقه لشهر تموز/يوليو الذي شهدَ استحواذها على 31,000 عملة BTC، فإنه يشير إلى قناعةٍ راسخةٍ بآفاق العملة.

Strategy has acquired 4,048 BTC for ~$449.3 million at ~$110,981 per bitcoin.



Most shares purchased by issuing an additional 1.2 million $MSTR shares. pic.twitter.com/zPbOBTdSip — FinancialFreedom (@FinFreedom414) September 2, 2025

في المجمل، تمتلك شركة Strategy حالياً 636,505 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 46.95 مليار دولار، وبمتوسط ​​تكلفةٍ يبلغ 73,765$ للعملة الواحدة. من جانبه، وصَف سايلور عروض طرح السندات الخاصة بالشركة بكونها تُمثل “الدرع الواقي لعملة بيتكوين (Bitcoin)”، خاصةً وأن حصيلتها تُستخدَم لتمويل أنشطة الشراء القوية للعملة مع التأكيد على الفكرة الراسخة بكونها أصلاً رئيسياً للاحتياطيات.

ورغمَ ارتفاع ربحية سهم شركة Strategy إلى 10% في تموز/يوليو فقد انخفضت قيمته بنسبة 16%، ما أثار جدلاً حول استدامة نهج الشركة، لكنّ مواصلة الشركة أنشطة تجميع أرصدة العملة يُمثل إشارةً مبشرةً تتيح لسعرها الاحتفاظ بمستوى دعم 110,000$.

أهم تبعات المستجدات الأخيرة:

SEC وCFTC سَمَحتا بالتداول الفوري للعملات الرقمية عبر المنصات المسجلة.

شركة Strategy اشترت أرصدةً إضافية من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 449 مليون دولار، لتتجاوز حيازتُها الإجمالية 636,000 عملة BTC.

التبني العام لعملة بيتكوين (Bitcoin) يمتد ليشملَ شركاتٍ صغيرةً ومُوفري خدمات الدفع.

الشركات الصغيرة والآفاق الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

لم يَعُد تبني عملة بيتكوين (Bitcoin) مسألة مؤسساتية فحسب؛ حيث تواصل سلسلة المطاعم الكندية Tahini -المتخصصة بالشاورما والمملوكة من قبل الأخوة Hamam- أنشطة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) منذ عام 2020 للتحوّط من تراجع قيمة العملات التقليدية.

يُذكر أن شركة Tahini استلهمت إستراتيجيتها من أوائل داعمي عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتوسعت فروعها إلى 65 موقعاً، وأضافت جهاز صراف آليّ (ATM) لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وتستعد حالياً لافتتاح أول فرع لها داخل الولايات المتحدة، فيما تستمر -في ذات الوقت- بشراء العملة نظراً لآفاقها المبشرة واستخداماتها العملية.

Tahinis just purchased Bitcoin. We also just opened our 65th restaurant. We are also opening our first restaurant in the US (Loves Park, Illinois) in a few weeks. Big month for Tahinis 🔥 — Tahini’s (@TheRealTahinis) September 2, 2025

وبمراجعة المخططات البيانية، يتضح إبداء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قوةً ملحوظة بعد ارتداده للأعلى عن مستوى 108,500$، كما ارتفعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 57 في دلالةٍ على تحسّن القوى الشرائية، بينما تحولت الأشرطة البيانية لمؤشر MACD إلى اللون الأخضر ما يُشير إلى تقاطع صاعد محتمل، كما شكلت تحركات السعر شموع تداولٍ صاعدةً ابتلاعية في تعزيز للزخم.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: TradingView

والآن، يواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الاقتراب من حاجز المقاومة البالغ 111,745$، وفي حال نجح باختراقه، فقد يستهدف مستويات 113,435$ و115,475$ تباعاً، وهو ما سيمثل اختراقاً حاسماً للقناة الهابطة ويحول المزاج العام إلى الرغبة بالتجميع. لكن الفشل في الاحتفاظ بهذا المستوى قد ييدفعه لإعادة اختبار مستويات 108,500$ و107,300$ توالياً.

أما بالنسبة للمتداولين فتميلُ التوقعات إلى الإيجابية؛ فإذا نجح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بتجاوز حاجز 111,745$ بشكلٍ حاسم، قد يُصبح مُستهدف 130,000$ أكثرَ واقعية. ومع تضافر عوامل الوضوح التنظيمي والثقة المؤسساتية وتبني صغار المستثمرين، قد يتضح أن موجة التصحيح الحالية جاءت توطئة لانطلاقةٍ قويةٍ أكثر من كونها سقفاً لموجة الارتفاعات الأخيرة.

