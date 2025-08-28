توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد أن اجتاحت استثمارات بقيمة 219 مليون دولار صناديقها المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs)، فهل تستعد المؤسسات بهدوء لدفع قيمتها صوب علامة المليون دولار؟

عادت الاستثمارات المؤسساتية إلى الواجهة إثر مرور صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) بأسبوعٍ حافل استهلته الإثنين الماضي صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) بتلقي صافي استثماراتٍ بقيمة 219 مليون دولار، فيما تدفقت استثمارات إضافيةٌ بقيمة 444 مليون دولار إلى نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs)، لتتلقى مجتمعة صافي استثماراتٍ بقيمة 663 مليون دولار. جاءت هذه الانتعاشة بعد أسبوعٍ عاصف اتسم بنزيف خروج استثماراتٍ مستمر واضطراباتٍ عدة، ما يوحي بإمكانية تبدل المزاج العام مع معاودة المستثمرين اعتراك السوق.

يُذكر أن صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) كانت أكبر الرابحين إثر اجتذاب صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) استثماراتٍ بقيمة 314.9 مليون دولار، تلاه صندوق FETH -التابع لشركة فيديليتي (Fidelity)- وEther Mini Trust -التابع لشركة جرايسكيل (Grayscale)- بتلقي 87.4 مليون دولار و53.2 مليون دولار توالياً، كما سجّلت صناديق Bitwise و21Shares وInvesco ورود استثمارات إضافية، فيما كان صندوق ETHE -التابع لشركة Grayscale- الوحيدَ الذي سجل خروج استثماراتٍ بقيمة 29.1 مليون دولار.

صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) تبدي علامات على التعافي بتسجيلها ورود استثمارات إضافية خلال 3 أيام متتالية، المصدر: موقع Sosovalue

وفيما سجّلت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) أحجام تداول لأسهمها بقيمة 3.75 مليار دولار لتبلغ القيمة الإجمالية للأصول الخاضعة لإدارتها 28.8 مليار دولار، ازدادت نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) ولكن بشكل طفيفٍ وأقلَّ تأثيراً بقيادة صناديق FBTC (التابع لشركة Fidelity) وIBIT (من BlackRock) وARKB (التابع لشركة Ark 21Shares) بتلقيها استثماراتٍ إضافية بقيمة 65.6 و63.4 و61.2 مليون دولار تباعاً.

وقد استمدت هذه الصناديق دعماً إضافياً من منتجات شركات Bitwise وVanEck وGrayscale الاستثمارية دون تسجيل أي من BTC ETFs خروج استثماراتٍ بعد أن سجّلت مجتمعةً أحجام تداول بقيمة 4.5 مليار دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للأصول الخاضعة لإدارتها 143.6 مليار دولار.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يشير إلى اختراق وشيك

تبدو توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مبشرةً بدليل انعكاس الدعم المؤسساتي -المتمثل بورود استثماراتٍ إضافية إلى ETFs الخاصة بها- على تحركاتها السعرية، ليستقر سعر عملة بيتكوين حالياً دون 113,000$ بعد أن أثبت مستوى 111,000$ قدرته على توفير الدعم اللازم، ليبقى السعر محصوراً ضمن قناة هابطةٍ على المخطط البياني لتحركاته بمدى الساعتين، لكنّ المؤشرات الفنية تشير إلى اكتساب العملة للزخم مُجدداً.

مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

وقد تجاوزت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 60 في إشارةٍ إلى الطلب المتزايد، فيما انقلب مؤشر MACD إلى المنطقة الإيجابية بعد تقاطعٍ صاعد أدى إلى اختراق السعر خط مؤشر متوسط الحركة بمدى 50 فترة تداول مدة كلٍّ منها ساعتان (SMA-50)، والمتوضع عند 111,900$ والذي لعبَ دورَ حاجز مقاومةٍ ومستوى دعم بشكلٍ متكرر؛ ويُمكن لاختراق حاجز 116,850$ بشكلٍ حاسم أن يُشكل إنجازاً فنياً يفسِحُ المجال للانطلاق صوب 120,900$.

كذلك، تُوفر أنماط شموع التداول دليلاً إضافياً على أنشطة تجميع العملة، حيث تشير شموع التداول ممتدة الذيل للأسفل حتى ملامسة مستوى 111,000$ إلى نشاط شرائي مكثف، كما يوحي عدم تشكل شمعاتٍ ابتلاعية هابطةٍ بتراجع ضغوط البيع، ومن المنتظر أن يُسهم تشكيل قاع سعري أعلى من سابقه فوق 112,000$ في التمهيد لانطلاقةٍ قويةٍ صوبَ 124,500$.

المؤسسات تستهدف تحقيق مكاسب طويلة الأجل

تُعَد الوضعية الحالية واضحة للمتداولين؛ فاختراقُ سعر زوج BTC/USD المصحوب بالزخم لحاجز 116,850$ سيُمهد للانطلاق صوب 120,900$ و124,500$، والفشل يُمكنه دفع السعر إلى إعادة اختبار مستوى 108,695$، لكنّ الوضعية الحالية تُرجّح إمكانية حدوث تقلباتٍ يمكن أن تنعكس إيجاباً على الثيران (المضاربين على الارتفاع) قريباً.

كما أن استمرار ورود استثماراتٍ مؤسساتيةٍ إلى Bitcoin ETFs يُوحي بأن المؤسسات تراهن بهدوء على تمتع العملة بآفاق سعرية مبشرة طويلة الأجل، حيث تشير النقاشات المتعلقة بمسار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) صوب علامة المليون دولار -في نهاية المطاف- إلى تمتع العملة بموجة تبنٍّ موسع. ومع معاودة توفر السيولة واصطفاف المؤشرات الفنية المبشرة، تستعد العملة حالياً للقفزة السعرية التالية كي تمنح مستثمري الاكتتابات والمستثمرين طويلي الأجل مساحةً غنية بالفرص.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني للبلوكتشين بإتاحة ميزات العقود الذكية وإمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) والقدرة على إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل الطبقة الثانية الفريد لعملة المشروع استخداماتٍ عملية متنوعة، بما فيها الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، وقد تم تدقيق العقد الذكي لعملته بنجاح من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب 12.5 مليون دولار مع بقاء كمية محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، وتباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012815$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من خلال زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية أو باستخدام الفيزا والماستركارد.

