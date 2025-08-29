توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): الرهان البالغ 1 مليار دولار والظهور الأول في بورصة ناسداك (Nasdaq) يمهدان الطريق لبلوغ علامة 130,000$

تزامنت محاولة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التماسك أعلى مستوى 112,000$ مع ازدياد تبني أسواق المال التقليدية لتقنية البلوكتشين، فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن بروتوكول كلٍّ من تشينلينك (Chainlink-LINK) وبيث (Pyth-PYTH) سيتيحُ بياناتٍ اقتصادية أمريكية رسمية -كالناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر معدل الإنفاق الشخصي (PCE)- مباشرةً على البلوكتشين.

وبينما يعرض بروتوكول بيث (Pyth) بياناتٍ تعود إلى 5 سنواتٍ للناتج المحلي الإجمالي، سيوفر بروتوكول تشينلينك (Chainlink) 6 مؤشراتٍ للاقتصاد الكلي عبر العديد من نظم البلوكتشين بما فيها بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وأفالانش (Avalanche Blockchain)، ما سيُساهم في تعزيز الشفافية وإتاحة فرص جديدة في مجالات إدارة المخاطر والإقراض ونظم التمويل اللامركزي (DeFi) وأسواق التوقعات.

We're excited to announce that Chainlink and the United States Department of Commerce (@CommerceGov) have worked together to bring U.S. government macroeconomic data onchain.https://t.co/qHIw8DyEgX



These new Chainlink Data Feeds securely deliver critical information around key… — Chainlink (@chainlink) August 28, 2025

بذلك، قد يؤدي هذا التطور إلى تعزيز الثقة بعملة بيتكوين (Bitcoin)؛ إذ يرى فيه المتداولون خطوةً إضافية لاجتذاب المؤسسات إلى قطاع الكريبتو.

السلفادور تستهدف امتلاك عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 1 مليار دولار

تتجه الأنظار مجدداً إلى رهان السلفادور على عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث شارك الرئيس نايب بوكيلي (Nayib Bukele) توقعاته حول رصيد السلفادور من العملة وإمكانية بلوغ قيمته علامة المليار دولار في نهاية العام، وتمتلك الحكومة حالياً 6,282 عملة BTC تفوق قيمتها 709 مليون دولار، فيما استجابت أسواق التوقعات سريعاً بازدياد المراهنات على بلوغ علامة المليار دولار قبل تشرين الثاني/نوفمبر من 20% إلى 38% لتتراجع مجدداً إلى 27%، وقد كشفت بيانات أسواق بوليماركت (Polymarket) للتوقعات عن احتماليةٍ بنسبة 43% لبلوغ هذا المَعلم بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025.

🇸🇻 BULLISH: President Bukele teased on X about pushing El Salvador’s $BTC stash to $1B. pic.twitter.com/JgWHUm9415 — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 28, 2025

من جانبه، أكد بوكيلي استمرار أنشطة الاستحواذ رغم صدور تقارير تفيد بتباطؤ أنشطتها الشرائية بعد اقتراض 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF)، ويرى المتداولون في هذا الرهان السيادي علامةً على الثقة المؤسساتية يُمكنها مساعدة عملة بيتكوين (Bitcoin) على اكتساب زخم يدفعها للاستقرار فوق 112,000$.

أبرز النقاط:

السلفادور تمتلك حالياً 6,282 عملة BTC.

احتمالية بلوغ قيمة الرصيد الإجمالي علامة مليار دولار خلال عام 2025 ازدادت بحدة.

أجواء التفاؤل العام أسهمت بتوفير دعم يتيح لعملة بيتكوين (Bitcoin) التماسك فوق 112,000$.

سهم شركة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) المدعومة من ترامب ينضم إلى بورصة Nasdaq

سيتم إدراج شركة التعدين الأمريكية American Bitcoin في بورصة Nasdaq -المدعومة من إريك ودونالد ترامب الابن- في أيلول/سبتمبر عبر اندماج مع شركة التعدين Gryphon Digital Mining، والذي ستتمتع بموجبه شركة Hut 8 بحصة 80%، فيما سيتحكم الأخوان ابنا ترامب وشركاؤهما بـ 98% من الكيان الجديد، كما تستكشف الشركة إمكانية التوسع في هونج كونج واليابان بدعمٍ من الأخوين التوأم وينكليفوس (Winklevoss).

⚡️ NEW: American Bitcoin, backed by Eric Trump, Donald Trump Jr, and Hut 8, is set to go public on Nasdaq via merger with Gryphon Digital Mining.



The new entity will trade under ABTC in early September, with Trump brothers and Hut 8 owning 98%. pic.twitter.com/MJLSQX05N3 — Satoshi Club (@esatoshiclub) August 28, 2025

ويشير هذا الإدراج -بالنسبة للمتداولين- إلى تغلغل تأثير عملة بيتكوين (Bitcoin) في أسواق المال والسياسة، ما يُعزز الزخم المؤسساتي في وقتٍ يواجه فيه سعر العملة حاجزاً محورياً.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – التحليل الفني

أعاد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً اختبار الحد العلوي لقناة تحركاته الهابطة مستهدفاً أقرب حواجز المقاومة التالية عند 116,850$، والذي حال دون مواصلة المسار الصاعد منذ آب/أغسطس الماضي، ويُمكن لاختراقه بنجاح التمهيدُ للانطلاق صوب نطاق 120,900$-124,450$.

يأتي ذلك وسط استعادة ملحوظةٍ للزخم، حيث ارتدّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة حالياً 55 عن نطاق البيع الزائد مع تحول دلالات مؤشر MACD إلى التفاؤل، خاصةً وأن تشكل شموع تداول ممتدة الذيل للأسفل عند ملامسة مستوى 111,000$ توحي بأن منتهزي فرص التراجع للشراء ما يزالون حاضرين، مع ضعف القناعة بإمكانية مواصلة التراجع.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: موقع Tradingview

فإذا أخفق السعر بالتماسك أعلى خط متوسط الحركة المقاس بمدى 50 فترة تداول ضمن مدى الساعتين (SMA-50) والمستقر حالياً عند 111,563$، ستزداد مخاطر التصحيح صوب 108,695$ وربما 105,150$، أما إذا نجح باختراق حاجز 116,850$ مصحوباً بازدياد أحجام التداول، فسيُشكل ذلك أول انعكاسٍ للمسار السعري منذ أسابيع.

لذا، فإن حدود التداول أصبحت ظاهرةً للمتداولين؛ ففيما يستهدف الثيران (المضاربون على الارتفاع) ذوي الجرأة نطاق 120,000$-124,000$، سيترقب المستثمرون الحذرون تأكيد انعكاس المسار، خاصةً وأن السعر يبدو متأهباً لاختراق محتملٍ بفضل عودة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لتلقي استثماراتٍ إضافية وازدياد الدعم المؤسساتي، ما يُمكنه التمهيد لمرور السعر بموجة ارتفاع مستدامةٍ تدفعه لبلوغ 130,000$ أو يزيد.

اكتتاب بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حلها الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة للعملة تشمل الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

وتأكيداً على إيلاء فريق المشروع بالغ الاهتمام للموثوقية وقابلية التوسع، فقد تم إخضاع العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة اكتتابها 12.68 مليون دولار، إلى جانب تبقي كمية محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب؛ وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) حالياً بسعر 0.012825$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء العملة عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) والدفع مقابل عملات رقمية أو باستخدام الفيزا والماستركارد.

