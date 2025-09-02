توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): تحركات للحيتان بقيمة 11 مليار دولار، ووصول ممتلكات ميتابلانيت (Metaplanet) إلى 20,000 عملة BTC، وترقب وصول السعر إلى 250,000$

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً على ارتفاع طفيفٍ عند 110,230$، مع قيمة سوقية تتجاوز 2.18 تريليون دولار وحجم تداول يومي يفوق 66 مليار دولار. وفيما بقيت تحركاتها السعرية محصورةً ضمن قناة هابطةٍ، يُعيد تبنيها المؤسساتي وأنشطة الحيتان تشكيل ملامح كبرى العملات الرقمية عالمياً.

شركة Metaplanet تُوسّع خزينتها من عملة بيتكوين (Bitcoin)

رفعت شركة الاستثمار اليابانية ميتابلانيت (Metaplanet) حيازتها الإجمالية من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 20,000 عملة بعد شرائها 1,009 عملة إضافية بقيمةٍ تُقارب 112 مليون دولار، كما أصدرت الشركة 11.5 مليون سهم جديد ضمن صفقةٍ استثماريةٍ بقيمة 65 مليون دولار مع صندوق إيفو (Evo Fund).

وتبعاً لموقع BitcoinTreasuries.net، تُعَد شركة Metaplanet حالياً أكبر مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) في اليابان والخامسة عالمياً بتكلفةٍ وسطيةٍ تبلغ 102,607$ للعملة الواحدة ما يُبقي ربحيتها متواضعة. ورغم استمرار سعر سهمها بالتراجع منذ حزيران/يونيو بنسبةٍ تخطت 50%، وضعت الشركة خططاً تمويلية لزيادة ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 30,000 عملة بحلول نهاية العام، ليؤكد نهجها الطموح على الأهمية المتزايدة لضم العملة إلى أصول خزائن المؤسسات ودوره في توفير طلب مستدام عليها، ما يُعزز ثقة المستثمرين حتى خلال فترات ضعف السوق.

اعتماد عملة بيتكوين (Bitcoin) في قطاع التعليم

تستمر الاستخدامات العملية لعملة بيتكوين (Bitcoin) بالتوسع، حيث أطلقت جامعة هونج كونج برنامجاً تجريبياً بالشراكة مع مزودي خدمات التكنولوجيا المالية لقبول عملة بيتكوين (Bitcoin) كوسيلة دفع لسداد المصروفات الدراسية، مع تحويل فوري للمبالغ إلى عملة دولار هونج كونج الرسمية (HKD) مباشرةً لخفض تكلفة المعاملات والتسهيل على الطلاب، وسَط توقعاتٍ لمحللين بأن تُطبق جامعات آسيوية أخرى آلياتٍ مماثلة، ما يُوسّع نطاق استخدامات رائدة القطاع لتمتدَّ إلى الاستخدامات اليومية متجاوزةً مجرّد كونها أداةً استثمارية، الأمر الذي يُعزّز مكانتها كوسيلةٍ عالميةٍ لتبادل القيمة

حوت تبلغ قيمة ممتلكاته 11 مليار دولار ينتقل للاستثمار بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)

حوَّل حوت (أحد كبار المستثمرين) يمتلك عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تفوق 11 مليار دولار بعضَ ممتلكاته منها إلى عملة إيثيريوم (Ethereum) الأسبوع الماضي، حيث باع أرصدةً من الأولى بقيمة 215 مليون دولار لشراء 886,371 عملة ETH بقيمةٍ تقارب 4 مليار دولار، لتتجاوزَ ممتلكاته من الأخيرة احتياطيات شركة شاربلينك (SharpLink)منها، وألهمت هذه الخطوة حيتاناً آخرين، إذ قامت تسع محافظ رئيسية بشراء عملات إيثيريوم (Ethereum) بقيمة إجمالية تجاوزت 456 مليون دولار.

JUST IN: 🇺🇸 Publicly traded SharpLink Gaming buys another 11,259 $ETH worth $42.5 million. pic.twitter.com/camzdDAUtx — Whale Insider (@WhaleInsider) July 31, 2025

وتزامن ذلك مع تلقي صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) استثماراتٍ إضافية بقيمة 1.8 مليار دولار على مدار 5 أيام، في دلالةٍ على تزايد الاهتمام المؤسساتي بالعملة. وفيما قد تؤثر استثماراتٌ كهذه سلبياً على عملة بيتكوين (Bitcoin) في المدى المنظور، فإنها لن تُضعف مكانتها كمخزنٍ رياديّ للقيمة في قطاع الكريبتو.

الآفاق الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

فنياً وعلى المخطط البياني لتحركات السعر بمدى الأربع ساعات، بقيت تحركات سعر زوج عملة بيتكوين/عملة الدولار (BTC/USD) عالقة في قناة هابطةٍ منذ منتصف آب/أغسطس يَحدُّه نطاق المقاومة عند 111,350$-113,500$ ونظيره للدعم ضمن منطقة 105,150$-107,335$، فيما تُشكل المنطقة الواقعة بين خط متوسط الحركة الأسي بمدى 50 فترة تداول (EMA-50 المستقر عند 110,257$) ونظيرَه بمدى 200 فترة تداول (EMA-200 عند 112,814$) نطاقَ مقاومةٍ حَرج.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين – المصدر: TradingView

من ناحيةٍ أخرى، تُظهر شموع التداول تردّداً بتشكيلها أجساماً صغيرةً بعد ارتداد السعر عن مستوى 108,000$، فقد استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 49 الحيادي مع تباعدٍ صاعد طفيف، فيما استقرّت تحركات خطي موشرMACD، ما يُوحي بقرب تشكل تقاطع وشيك.

يُذكر أن حدوث اختراق حاسم لحاجز 111,350$ قد يُمهد للانطلاق صوبَ 115,700$، فيما يُنذر الفشل في اختراقه بالتراجع إلى 105,150$، ما يتيح للمتداولين الدخول فور اختراق حاجز 111,350$ مع إيقافٍ للخسائر دون مستوى 109,000$.

أما على المدى الأطول، فمرور السعر بموجة استقرار يوحي بقرب ازدياد التقلبات، ما يتيح لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اختراق حاجز 130,000$ وتسجيل مستوياتٍ غير مسبوقةٍ مع إمكانية بلوغه علامة 250,000$ إذا استمر الطلب من قِبلِ صغار المستثمرين والمؤسسات بوتيرته الحالية.

