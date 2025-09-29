توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): الاحتفاظ بمستوى 109,000$ يشعل نقاشات “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد”، فهل هو المحفز المنتظر للانطلاق؟

احتفاظ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمستوى دعم 109,000$ جدَّد الآمال بانطلاقةٍ قويةٍ الشهرَ المقبل المعروف تاريخياً بـ "تشرين الأول/أكتوبر الصاعد" (Uptober)، فهل ستُحفز دعائمه الفنية وتطورات عوامل الاقتصاد الكلي الاختراق المنتظر لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

ارتدَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للأعلى كي يستقر حول 112,000$ بعد نجاحه مؤخراً بالاحتفاظ بمستوى 109,500$ بعد أسبوع من الأداء القوي في أسواق التداول الفوري وأسواق المشتقات؛ فتبعاً لبيانات منصة CoinGlass تمت تصفية صفقات مضاربةٍ باستخدام الرافعة المالية بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر في 24 ساعة بقيمةٍ تجاوزت 850 مليون دولار، في انعكاس لمدى هشاشة المزاج العام للسوق؛ ويُعزى تراجعه مؤخراً إلى تطورات عوامل الاقتصاد الكلي غير المواتية وضعف وضعيته الفنية.

فقد أثارت توجيهات الاحتياطي الفيدرالي المائلة إلى التشدد منتصف أيلول/سبتمبر قلق المستثمرين، خاصة بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع وبلوغ مؤشر أداء الدولار الأمريكي (DXY) أعلى مستوياته في عدة أشهر، لتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة، بما فيها الأسهم والعملات الرقمية.

وفي 25 أيلول/سبتمبر، أفادت وكالة رويترز بأن بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي -التي جاءت أقوى من المتوقع- أثارت شكوكاً جديدةً حول إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة بوتيرة متسارعة، فيما سجّلت بورصات الأسهم العالمية أقوى تراجع لها في أكثر من 3 أسابيع، ما حمَّل أسواق الكريبتو ضغوطاً إضافية.

القيمة الإجمالية لأصول القطاع: 2.18 تريليون دولار

2.18 تريليون دولار قيمة أحجام التداول اليومي: 24.6 مليار دولار

24.6 مليار دولار هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin): تفوق 50% من القيمة السوقية للقطاع بأكمله

التوقعات الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): خطوط الاتجاه تحدد المخاطر

بمراجعة المخطط البياني لتحركات السعر بمدى 4 ساعات، تبقى توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تحت الضغط بعد كسره لقناته الصاعدة، ليُصبح خط الاتجاه الهابط حالياً حاجزاً يَحول دون مواصلة الارتفاع، بوجود حاجز قوي حول 112,000$، فيما تُواصل خطوط متوسط الحركة البسيطة المُقاسة بمدى 50 و100 فترة تداول (SMA 50&100) مسارها الهابط، ليشكلا تقاطعاً غير مبشر يُعرّضها لتزايد ضغوط البيع.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: TradingView

كما تعكس أنماط شموع التداول حالة تردد تعمّ السوق، بعد أن تشكلت شموع قصيرة بالقرب من 109,000$، فيما تُظهر ذيول سابقاتها الممتدة للأعلى وقوف البائعين حائلاً دون استمرار الارتفاع.

كذلك استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) أعلى نطاق البيع الزائد بقليل عند 36، ما يوحي بإمكانية حدوث ارتدادة تصحيحية مؤقتةٍ دون ظهور مؤشراتٍ قوية على انعكاس مستدام للمسار حتى الآن.

ولكي تبقى المستويات الفنية الرئيسية مُحددةً بوضوح:

الدعم: عند 107,282$ و105,201$ و102,867$ توالياً

عند 107,282$ و105,201$ و102,867$ توالياً المقاومة: 112,357$ و113,274$ و114,000$ تباعاً

إعدادات التداول وسيناريو “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد”

بالنسبة للمتداولين قصيري الأجل، تميل الوضعية الحالية إلى التراجع ما لم يتمكن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من استعادة موقعه أعلى 114,000$، وإذا أخفق السعر باختراق حاجز 112,000$، قد يُوفر ذلك فرصة لفتح صفقة مُضاربة على الانخفاض بهدف بلوغ 107,300$ مبدئياً وآخرَ عند 105,200$ لاحقاً إذا استمر الأداء بالضعف، مع وضع حد لإيقاف الخسائر أعلى 113,500$.

أما إذا تمكن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من إحداث إغلاق يومي فوق 114,000$ فستنتفي الوضعية الهابطة، ما قد يمهد الطريق للانطلاق صوب 117,997$، خاصةً وأن شهر تشرين الأول/أكتوبر طالما شهد تاريخياً أداءً قوياً لأسواق الكريبتو، ما دعا المتداولين لإطلاق مسمّى “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” عليه، الأمر الذي قد يضيف زخماً نفسياً للانطلاقة المنتظرة.

وبمعنى أدق، يقف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً عند مفترق طرق؛ فإما أن يصمد خط الاتجاه الهابط ويتسبب بدفع السعر لإعادة اختبار مستويات دعم أدنى، أو يحتفظ السعر بمستوى 109,000$ ويتخذه قاعدة انطلاق لارتدادة شهر تشرين الأول/أكتوبر. على أي حال، قد تُحدد الوجهة الحاسمة التالية مسار أسواق الكريبتو في الربع الحالي مع إعادة ضبط صفقات أسواق المشتقات واستمرار ضبابية عوامل الاقتصاد الكلي.

