توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يصل إلى مليون دولار؟ محلل الكريبتو توم لي (Tom Lee) يدعم نظرية “الذهب الرقمي”

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يدعم محلل الكريبتو والمليونير توم لي (Tom Lee) النظرية القائلة إن عملة بيتكوين (Bitcoin) هي “الذهب الرقمي”، متوقعاً أن يستهدف سعرها نطاقاً يتراوح بين 200,000$ و1,000,000$، فيما تُحافظ عملة BTC على سعرها عند 118,000$ مع تموضع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 48.88.

تواصلت قوة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ ملحوظ، ليشيد محلل الكريبتو البارز توم لي (Tom Lee) -الذي أطلق عليها لقب “الذهب الرقمي”- بأدائها متوقعاً ارتفاع سِعرها إلى مليون دولار خلال السنوات القادمة.

وفي ظهور له على برنامج Squawk Box على قناة CNBC، شدَّد لي -الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للاستثمار في Fundstrat Capital ورئيس مجلس إدارة شركة Bitmine- على الدور المتنامي لعملة بيتكوين (Bitcoin) كفئة أصولٍ أساسيةٍ قادرة على منافسة الذهب كمخزن رئيسي للقيمة.

TOM LEE: " I think Bitcoin is more valuable than gold–it could be 2-3 million long term." 🚀 pic.twitter.com/nZJUZZhg6I — Swan (@Swan) June 2, 2025

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): محلل الكريبتو توم لي ينتظر وصوله إلى 200,000$ كهدف واقعي قريب

أعرب توم لي عن تفاؤله بشأن التطورات التنظيمية الحالية في قطاع الكريبتو، مشيراً -بشكلٍ خاص- إلى الموافقة الأخيرة على قانون GENIUS كعامل مُحفز يُمكن أن يصب في مصلحة النظام التقني للأصول الرقمية بأكمله خلال هذا العام.

وقال لي خلال المقابلة: “أعتقد أن استهداف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للنطاق الذي يتراوح بين 200,000$ إلى 250,000$ ما يزال واقعياً، ويمثل هذا حوالي 25% فقط من حجم سوق الذهب الحالي”.

وبعيداً عن تصريحات لي، اكتسبت الأحاديث عن عملة بيتكوين (Bitcoin) ووصفها بـ “الذهب الرقمي” زخماً بين شخصياتٍ مؤثرة ومؤسساتٍ كبرى أخرى.

وفي مطلع عام 2025، نشرَت وزارة الخزانة الأمريكية تقريراً شاملاً يقر رسمياً بكون عملة بيتكوين (Bitcoin) ذهباً رقمياً، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) -في آذار/مارس- بـ “الذهب الرقمي”، وتكرَّر هذا الوصف على لسان مسؤول ملف الكريبتو في الحكومة الأمريكية ديفيد ساكس (David Sacks) مصرحاً بأن “الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة يعمل كحصن رقمي للأصل المعروف عادةً باسم الذهب الرقمي“.

JUST IN: 🇺🇸 Crypto Czar David Sacks says the "US will not sell any Bitcoin deposited into the reserve. It will be kept as a store of value"



"The reserve is like a digital Fort Knox for the cryptocurrency often called digital gold." pic.twitter.com/mhini6G9Ug — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 7, 2025

وخلال مقابلته مع وكالة بلومبيرج (Bloomberg) في حزيران/يونيو الماضي، توقع مايكل سايلور (Michael Saylor) -رئيس مجلس إدارة شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) والداعم طويل الأمد لعملة بيتكوين (Bitcoin)- أن دورات السوق الهابطة قد انتهت وأن سعر عملة BTC قد يرتفع إلى مليون دولار؛ كما أكد محلل الكريبتو Crypto Busy أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يُحافظ على موقعه أعلى نموذج الراية الصاعد.

All eyes on the next leg up for $BTC!



Bitcoin is holding strong above the bullish flag breakout.



Last week's move was validated with clean structure and sustained momentum.



As long as $112K holds, the measured target near $140K remains in play.



DYOR pic.twitter.com/8DX4kYhe3u — CryptoBusy (@CryptoBusy) July 23, 2025

وفقاً لتحليله، وفي حال حافظ السعر على مستوى الدعم فوق 112,000$، فقد يدفعه هذا نحو مستوى 140,000$ كهدفٍ رئيسي لاحق.

تحليل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): مؤشر القوة النسبية عند 48.88 يُمهد الطريق للموجة الصاعدة التالية

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً عند 118,160$ ما يُمثل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.20% من أعلى مستوى له على الإطلاق تم تسجيله مؤخراً عند 123,000$، كما يكشف التحليل الفني عن عدة مناطق مقاومةٍ في المدى المنظور، تبدأ عند 120,094$ يليها مستوى 122,013$ ثمَّ مستوى 128,387$.

المصدر: TradingView

كذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة المحايدة عند 48.88، بعد تراجعه من منطقة الشراء الزائد التي شهدها عند وصول السعر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، في إشارة إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) ما تزال قادرةً على تحقيق مكاسبَ إضافيةٍ دون الدخول فوراً في منطقة الشراء الزائد.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يجمع 4.5 مليون دولار مع تقديمه عائد رهن سنوي (APY) نسبته 213%

فيما تستعد عملة بيتكوين (Bitcoin) لارتفاعها السعري التالي، يحظى مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة باهتمام متزايد، حيث جمع اكتتابها أكثرَ من 4.5 مليون دولار من المستثمرين الأوائل. ويهدف المشروع إلى تطوير تقنيةٍ لتسريع وتيرة معالجة المعاملات على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وتقليل الرسوم.

المصدر: Bitcoin Hyper

ويتيح المشروع لمالكي عملته كسبَ دخلٍ دون عناء عبر رهنها، علماً أنه تم بيع أكثر من 238 مليون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، في دلالةٍ واضحةٍ على قوة الطلب عليها قبل إدراجها في منصات التداول الكبرى التي تتيح شراءها أمام الجميع.

ويُمكن للمستثمرين الأوائل حالياً شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012375$، كما يُمكنهم رهنها لقاء عائد سنوي (APY) يصل إلى 213%، أي أنكم إذا احتفظتم بما قيمته 1,000$ من عملة HYPER فقد تحصلون على 2,130$ سنوياً لمجرّد الاحتفاظ بها.