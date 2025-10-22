توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): ضغط ناجم عن خروج 1.2 مليار دولار من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، وأنظار المتداولين تتركز على مستوى الدعم الرئيسي 107,000$

تراجَع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى حوالي 108,000$ تحت وطأة خروج ما قيمته 1.2 مليار دولار من الاستثمارات من صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) وأثره على المزاج العام، ويُراقب المحللون الآن مستوى الدعم 107,000$ كمؤشر لتوقّع التحرّك التالي في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وانتعاشه المُحتمل في الربع الأخير.

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) عند حوالي 107,950$، بحجم تداول يتجاوز 105 مليار دولار على مدار 24 ساعة، مع تراجع إقبال المؤسسات الاستثمارية على العملة عقبَ موجة بيعٍ متقلبةٍ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري. ووفقاً لشركة CoinShares، سجّلت مُنتجات الاستثمار في الأصول الرقمية خروجَ استثماراتٍ بقيمة 513 مليون دولار الأسبوع الماضي، في ثاني أكبر عملية سحب خلال عام 2025.

وتركّزت أغلبُ عمليات السحب في عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث شهدت استردادَ 946 مليون دولار من الاستثمارات، مع تقليص شركات إدارة الأصول لاستثماراتها عالية المخاطر بعد التقلبات الحادة في السوق.

فعلى الرغم من هذا التراجع ظلَّ النشاط مرتفعاً، حيث اقتربت أحجام تداول المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) من 51 مليار دولار، أي ما يقربُ من ضعف المتوسط ​​السنوي، ويشير هذا إلى أن المتداولين يعيدون ترتيب مراكزهم، دون الخروج تماماً من السوق.

الولايات المتحدة تتصدّر عمليات البيع، وأوروبا تشتري مع الانخفاض

تركّزت عمليات سحب الاستثمارات في الولايات المتحدة، إذ تمَّ سحبُ حوالي 621 مليون دولار من الاستثمارات من الصناديق خلال أسبوعٍ واحد. في المقابل، اتخذ المستثمرون الأوروبيون موقفاً معاكساً، حيث شهدت كلٌّ من ألمانيا وسويسرا وكندا ورود استثماراتٍ إجماليةٍ تقارب 144 مليون دولار، ما يُظهر الرغبة بالشراء مع انخفاض الأسعار بعد موجة التصفية في 10 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استنزفت ما يقرب من 19 مليار دولار من منصات الكريبتو.

ومن بين مُقدِّمي خدمة الصناديق، شهد صندوق iShares التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) وصندوق شركة جرايسكيل (Grayscale) أكبرَ عمليات الاسترداد، حيث زادت مجتمعةً عن مليار دولار. وشهدت صناديق شركتي فيديليتي (Fidelity) وبيتوايز (Bitwise) عمليات سحبٍ أصغرَ، بينما سجّلت صناديق الأصول المتعددة في أوروبا خروجَ أحجام استثماراتٍ صغيرة بلغت حوالي 29 مليون دولار.

التحليل الفني وتوقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

يُظهر المخطط البياني لحركة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقراراً نسبياً ضمن قناة صاعدة عند مستوى 107,950$ بعد فشله باختراق 111,730$، في حين يستقر متوسطا الحركة الأسّيان (EMAs) لـ 20 و50 يوماً، ما يُشير إلى تردّدٍ على المدى القصير. مع ذلك، يُشير الذيل السفلي الطويل للشمعة الأخيرة إلى إقبالٍ على الشراء عند انخفاض السعر حتى مستوى 107,700$، والذي يمثّل الحد السفلي للقناة.

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) القريبة من 45 إلى زخمٍ محايد، مع احتمال تشكُّلِ تباعد صاعد. وفي حال حافظ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على مستوياتٍ فوق 107,400$، فقد يرتدّ نحو 111,700$ ثم 115,900$. أما في حال حدوث كسرٍ حاسم دون هذا المستوى فقد يعود إلى حوالي 104,400$ و101,100$.

وبالنسبة للمتداولين، يُمثل الدخول في صفقة مُضاربةٍ على ارتفاع السعر عند 107,700 $ مع وضع إيقاف الخسارة عند 106,900$ والهدف بين 111,600$ و115,900$ فرصةً مواتية. ومع انحسار التقلبات، قد يُحدد اختراقٌ في أيّ من الاتجاهين مسارَ عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الربع الأخير من العام، ما قد يُنعش التفاؤل بعودة زخم الاستثمارات المؤسساتية حتى نهاية العام.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): التطور المنتظر لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على إطلاق عصر جديد لنظام بيتكوين التقني؛ فبينما تُمثل عملة بيتكوين (Bitcoin) المعيارَ الذهبي للأمان، يسعى حلّ بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديد إلى إكساب بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) ما كانت تفتقر إليه دائماً، وهو السرعة التي تُضاهي سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

فباعتبار شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM) بهدف الجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، ستسمَحُ شبكتها الجديدة هذه بتوفير سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكيةٍ برسوم منخفضةٍ وتطبيقات لامركزية (dApps) وإطلاق عملات ميم، كلُّ ذلك وفق معايير أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin).

وقد خضعَ العقد الذكي للعملة -المُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسّع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً مع تجاوز حصيلة اكتتاب عملته حتى الآن 24.5 مليون دولار، حيث تُباع العملة حالياً بسعر 0.013155$ قبل الزيادة المقررة.

ومع ازدياد النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) وارتفاع الطلب على تطبيقاتها اللامركزية الفعالة، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كأداة ربطٍ لاثنين من أكبر النظم التقنية في القطاع. فإذا كانت بلوكتشين بيتكوين أرسَت حجرَ الأساس، فإن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هنا ستُحسّن مزاياها وتجعلها أسرَع وأقوى وأكثرَ إمتاعاً مُجدّداً.