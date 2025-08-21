توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل بإمكانه الارتداد بعد اختبار مستوى 112,000$ وظهور توقعات بإمكانية بلوغه علامة المليون دولار؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حالياً على ارتفاع بنحو 1% في آخر 24 ساعة حول 114,390$، مع أحجام تداول يومية بقيمةٍ تقارب 69.6 مليار دولار، لتحتفظ أكبر العملات الرقمية عالمياً حالياً بقيمة سوقية توازي 2.27 تريليون دولار، بوجود معروض متداول منها يبلغ 19.9 مليون عملة BTC من معروضها الأقصى البالغ 21 مليون عملة. ورغم الارتدادة الأخيرة، تكشف المخططات البيانية عن صعوبة إمكانية احتفاظ السعر بمستويات دعمه القريبة في المدى المنظور.

الآفاق الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): مستويات حاسمة في الأفق

على الصعيد الفني، تبقى توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) غير مبشرة نسبياً نظراً لانزلاق السعر دون خط متوسط الحركة المُقاس بمدى 50 يوماً (DMA-50) والمستقر عند 116,033$ ثم تحوّله حالياً إلى حاجز مقاومة، فقد نتج عن محاولة الاختراق الفاشلة لحاجز 124,450$ تشكل شمعةٍ ابتلاعيّة هابطةٍ تأكيداً على تراجع الزخم بعد انطلاقة تموز/يوليو.

حالياً، يراقب المتداولون الخط المحوري لنموذج الرأس والكتفين الفني حول 112,000$؛ فكسرُه قد يُعجّل بموجة تراجع إضافي صوب 108,000$ وربما 105,150$ وفقاً للمسار المتوقع من منصة TradingView.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: TradingView

وفيما تؤكد مؤشرات الزخم على أجواء الحذر الراهنة؛ فقد أصبحت دلالات مؤشر MACD سلبية إثرَ حدوث تقاطع هابط، بينما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 44 إلى وجود متسع لتراجع إضافي، كما أن تشكل شموع تداول هابطة متتالية يوحي ببدء تشكل نموذج “الغربان السود الثلاثة” الذي يُمهد عادةً لتراجعاتٍ أقوى، إلا أن المسار السعري طويل الأجل يبقى مبشراً؛ فمنذ حزيران/يونيو، استمر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بتشكيل قيعان متدرجة الارتفاع، مع تشكل شموع تداول من نوعية دوجي (ممتدة الطرفين) قرب مستوى 113,000$، ما يعكس حالة تردّد أكثر من كونها موجة بيع مكثفٍ بدافع الذعر.

فإذا تمكّن المشترون من استعادة مستوى 116,150$، فقد يتيح ذلك مجالاً للانطلاق صوب 120,900$ وربّما 124,450$، مع إمكانية امتداد الانطلاقة إلى 127,540$، وصولاً إلى مستهدف 130,000$ الذي طال انتظاره.

آفاق الأسس الفنية: أرمسترونغ يتوقع بلوغ السعر علامة المليون دولار

رغم مؤشرات الحذر قصيرة الأجل، تظل الأسس الفنية قوية، حيث أوضح بريان أرمسترونغ (Brian Armstrong) -الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس (Coinbase)- أمس الموافق 20 آب/أغسطس أنه يتوقع بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة المليون دولار بحلول عام 2030، مُعتبراً ذلك “تصوراً عاماً” لديه، ومُلقياً الضوء على تزايد التبنّي والابتكار والتطورات التقنية باعتبارها عوامل رئيسية لآفاق النمو المتوقع.

JUST IN: Coinbase CEO Brian Armstrong predicts Bitcoin will reach $1,000,000 by 2030. pic.twitter.com/rT95DfJbTG — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 20, 2025

وفيما لا تستند توقعاته إلى نموذج فني محدد، فإن الصورة الكليّة تعكس حالة تجميع وتراجع المعروض وتوسع الاستخدامات، ما يجعل المستثمرين طويلي الأجل واثقين بآفاقها المستقبلية المبشرة، حتى وإن واجَهَ المتداولون تقلباتٍ سعرية ملحوظة في المدى المنظور.

التوقعات للمتداولين والمستثمرين

بالنسبة للمتداولين، تبدو خطة التداول النموذجية واضحة؛ فنجاح السعر باختراق حاجز 116,000$ يدعم إمكانية المضاربة على الارتفاع بهدف بلوغ نطاق 124,000$-130,000$، بينما حدوث كسر حاسم لمستوى 112,000$ يدعم المضاربة على الانخفاض بهدف بلوغ 108,000$. أمّا بالنسبة للمستثمرين، فالمنطقة الحالية تُعتبر نطاق تجميع ضمن مسار صاعد ممتد.

على المدى الأبعد، تعكس توقعات أرمسترونغ بإمكانية بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة المليون دولار رؤية روّاد السوق باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام المالي الرقمي، لا مجرّد أصل مضاربي. وبغض النظر عن تقلب السعر حالياً ضمن نطاق 108,000$-130,000$ على المدى القصير، فإن الاتجاه العام خلال السنوات القادمة يظل صاعداً.

