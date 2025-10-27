سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يقترب من 116,000$ وسط ارتفاع الأسهم مع ظهور بوادر هدوء حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 3.6% صباح اليوم الإثنين متجاوزاً 115,000$، مع انتعاش أسواق الأسهم وتحسّن شهية المخاطرة وسط مؤشراتٍ تُرجّح هدوء حدّة التوترات التجارية الأمريكية الصينية، ما أكسب السوق زخماً إيجابياً قُبيل أسبوعٍ حافلٍ بقرارات البنك المركزي وأرباح الشركات الكبرى.

فقد حذَت العملات الرقمية حذوَ ارتفاعات الأسهم، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول القطاع بنسبة 3.7% لتصل إلى 3.9 تريليون دولار. وارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 7% مُسجّلاً 4,200$، كما تحسّن سعر عملة بينانس (Binance-BNB) بنسبة 2.8% ليبلغ 1,149$، وارتفعت قيمة عملة ريبل (Ripple-XRP) بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.64$.

ترامب و”شي” يعتزمان مراجعة اتفاق تجاري أولي، والأسواق تتطلع إلى التهدئة

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حدّد كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين جدول أعمال من المتوقع أن يناقشه الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ (Xi Jinping) لاحقاً هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية.

ومن شأن الوصول إلى اتفاق إيقاف الرسوم الجمركية الأمريكية الحادة وتقييد الصين أنشطة تصدير المعادن النادرة، ما سيُسهم في تهدئة التوترات بعد أشهرٍ من تصاعد مخاطر الحرب التجارية.

من جهةٍ أخرى، تتركز الأنظار الآن على اجتماعات السياسات النقدية في اليابان وكندا وأوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع جداً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) بعد أن جاءت نسبة ارتفاع التضخم في أيلول/سبتمبر أقل قليلاً من المتوقع، على الرغم من أن استمرار الإغلاق الحكومي وتأثيره على البيانات يبقى مبعث قلقٍ للأسواق.

🚨 98% probability of another 25 bps rate cut at Wednesday's FOMC meeting pic.twitter.com/P9cPGoamVU — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 26, 2025

تباطؤ التضخم يُعزز احتمالات خفض معدلات الفائدة ويشعل زخم الإقبال على المخاطرة

يُواجه المستثمرون أيضاً الفترة الأشدَّ ازدحاماً لموسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية، وستُصدر شركات مايكروسوفت (Microsoft)، وآبل (Apple)، وألفابت (Alphabet)، وأمازون (Amazon)، وميتا (Meta) تقاريرها الربحية في الأيام المقبلة، مع التركيز على الميزانيات العمومية التي دَعمت توجّه المزاج العام نحو الاستثمار في الأصول عالية المخاطر خلال عام 2025.

ولا تزال توقعات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قائمة، فمن المتوقع أن ينتقل معدل الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 4.0%-4.25% يوم الأربعاء بعد ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على أساسٍ سنوي بنسبة 3% في أيلول/سبتمبر الفائت، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 3.1%.

علاوةً على ذلك، أدى تباطؤ التضخم وإيجابية توقعات الأرباح إلى ازدياد أنشطة التنويع الدوري لأصول الحقائب الاستثمارية، مع تراجع عوائد سندات الخزانة، واستقرار الدولار الأمريكي (USD)، ومرور الذهب بموجة جني أرباح، ما شجَّع المستثمرين على العودة إلى الأصول الأسرع نمواً.

اهتمام المؤسسات يتزايد مع تحوّل المتداولين باتجاه مؤسسات خزائن الأصول الرقمية

من ناحية الأصول الرقمية، بقيَ التركيز منصباً على الاستثمار في مؤسسات خزائن الأصول الرقمية، وتفاوتَ الموقف بين المخاوف بشأن آفاق نمو شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) مقابل تجدد اهتمام المؤسسات بشركاتٍ مشابهةٍ مثل ميتابلانيت (Metaplanet)، وبيتماين (BitMine)، وجالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital).

من جهتها، استفادت شركات تعدين الكريبتو من التحوّل إلى استخدام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتزايد الاستثمارات، حيث برزت شركات تيرا وولف (TeraWulf)، وكلين سبارك (CleanSpark)، وآيرين (Iren) كأوائل المُستفيدين.

أما بالنسبة للعملات الرئيسية، فقد تفوقت عملة سولانا (Solana-SOL)، وعملة جوبيتر (Jupiter-JUP)، وعملة فيرتشوالز (Virtuals Protocol-VIRTUAL) على خلفية تحسّن محفزات النظام التقني، بينما أظهرت عملة ترون (TRON-TRX) وعملة إيثينا (Ethena-ENA) تبايناً في أنشطة الاستثمار وسط إعادة تدوير الاستثمارات باتجاه قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

أخيراً وفيما يتعلق بمنصات تداول العملات الرقمية، من المتوقع أن يُحدّد مسار معدلات الفائدة، ومخرجات المحادثات الأمريكية الصينية، وتقارير أرباح الشركات ما إذا كان بإمكان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مواصلة مسيرته نحو 120,000$.