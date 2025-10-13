شركة MARA Holdings المتخصصة في تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تضيف 400 عملة BTC بقيمة 46.31 مليون دولار إلى حيازتها وفقاً للبيانات على البلوكتشين

وصلت حيازة شركة MARA من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 49,951 عملة BTC بنهاية شهر حزيران/يونيو بقيمةٍ تُقدّر بنحو 5.3 مليار دولار مع زيادة بنسبة 170% على أساس سنوي.

اشترت شركة Mara Holdings -من روّاد قطاع تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) وثاني أكبر الجهات المالكة للعملة عالمياً- 400 عملة BTC إضافيةٍ يوم الإثنين بقيمة 46.31 مليون دولار عبر منصة تداول الأصول الرقمية FalconX، وذلك وفقاً لبيانات منصة Arkham التي أعلنها حساب LookOnChain، لترتفع حيازة الشركة الإجمالية إلى 53,250 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ توازي نحو 6.12 مليار دولار.

وتفوّقت شركة MARA مؤخراً على توقعات محللي وول ستريت وحصلت على إيراداتٍ بلغت 238 مليون دولار للربع الثاني، لتُسجّل ارتفاعاً بنسبة 64% على أساس سنوي.

إستراتيجية MARA المتعلقة بعملة بيتكوين (Bitcoin) تتسم بالحدة والنهج الابتكاري

واصلت شركة MARA -المعروفة سابقاً باسم Marathon Digital Holdings- أنشطة زيادة احتياطياتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقوة خلال أواخر 2024 وبداية 2025، لتصل حيازاتها الإجمالية نهاية حزيران/يونيو إلى 49,951 عملة BTC، بزيادة نسبتها 170% على أساس سنوي وبقيمةٍ تُقدّر بـ 5.3 مليار دولار، وصرّحت الشركة في تقريرها للربع الثاني من عام 2025 الصادر في تموز/يوليو بقولها: “نحن أكثر من مجرد إحدى مؤسسات خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin)”.

في هذا السياق، وسّعت الشركة تركيزها ليشمل أنشطة تتجاوز التعدين؛ فقد أعلنت مؤخراً عقدَ شراكاتٍ مع TAE Power Solutions المدعومة من شركة جوجل (Google) وPADO AI المدعومة من شركة إل جي (LG)، بهدف التعاون المشترك لتطوير منصاتٍ عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومُصممةٍ لتلبية احتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات من الجيل الجديد.

فقد أشار رئيسها التنفيذي فريد ثيل (Fred Thiel) إلى سعي الشركة كي ترفع طاقتها الحاسوبية إلى 75 إكساهاش في الثانية (EH/s) بنهاية 2025، وصرّح في تموز/يوليو بأن “أنشطتنا التعدينية المترابطة تحت إدارة موحّدة، وخزينة الشركة الكبيرة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وشراكاتنا الدولية الناشئة في مجال الطاقة، واستثماراتنا المُبكرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تُساهم جميعُها في توفير قيمةٍ إضافية مميزة وقابلة للقياس”.

شركة MARA تواصل تجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) رغم تراجع سعر سهمها

شهد سعر سهم شركة التعدين الرائدة تراجعاً بنسبة 9.33% في 10 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يتعافى قليلاً بنسبة 2.66% ليتم تداوله حالياً حول 19.13$ بحسب بيانات Yahoo Finance. ويُعزى التراجع في المقام الأول إلى تباين المزاج العام في أسواق عقود الخيارات، والذي طغى أثره على المبادرات الإستراتيجية والإنجازات التشغيلية للشركة.