حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتخطى 17 مليون دولار بعد تدفق مليون دولار خلال 5 أيام مع تبقي 18 ساعة على مرحلته التالية





خلال خمسة أيام فقط، جذبت عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أكثر من مليون دولار جديدة ضمن تمويل اكتتابها، لتتجاوز حصيلته 17 مليون دولار.

وبمعدل تشغيل يومي يقارب 158 ألف دولار، تسارع الزخم مؤخراً إلى نحو 200 ألف دولار يومياً، وهو ما يعكس تنامي الثقة بمشروع يتم تحضيره كأسرع شبكةٍ من الطبقة الثانية (Layer-2) لعملة بيتكوين (Bitcoin).

ويأتي ارتفاع الزخم هذا في توقيتٍ مناسب للسوق، مع انطلاق موسم العملات البديلة بكامل قوته. وتبرز هنا عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كمشروع رائد يجمع بين إمكانيات النمو الكبيرة للعملات البديلة والخصائص الجوهرية لعملة بيتكوين (Bitcoin)، بالتزامن مع استعداد عملة بيتكوين (Bitcoin) للدخول في أقوى شهورها.

وفي حال استمر هذا الأداء، فقد يتجاوز الاكتتاب الأولي حاجز 18 مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل، غير أن سعر الدخول يرتفع مع كلِّ مرحلةٍ جديدة.

كذلك، تُحدد الجولة الحالية سعر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عند 0.012945 دولار، فيما يتبقى 18 ساعة فقط قبل الانتقال إلى المرحلة المقبلة.

هل فاتك آخر ارتفاع في مشاريع الطبقة الثانية؟ عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قد تمثل نقطة التحوّل الحقيقي لعملة بيتكوين (Bitcoin)

يتدفق المستثمرون نحو عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لأنها تفتح أمام بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) مجالاً جديداً كلياً من الطلب. فالمحاولات السابقة لبلوكتشين الطبقة الثانية لبيتكوين (Bitcoin Layer-2) تم تصميمها بالأساس لتحسين المدفوعات، مع التركيز على سرعة المعاملات وكلفتها.

وقد حققت بعض المشاريع مثل Lightning Network بعض النجاحات لا سيّما من ناحية تسريع المدفوعات، إذ ارتفعت سعة الشبكة إلى نحو 3,982 عملة بيتكوين (Bitcoin) -أي ما يعادل قرابة 465 مليون دولار- بزيادة 6% خلال الثلاثين يوماً الماضية، وهو ما يعكس وجود طلب ملموس على المعاملات القائمة على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

المصدر: https://1ml.com

وحتى مع هذا النمو، لا يزال تركيز شبكة البرق (Lightning Network) محصوراً بشكلٍ ضيق على عمليات الدفع، ما يَحد من دورها في تعزيز تبني قطاع التمويل القائم على بلوكتشين بيتكوين (BitcoinFi) وفق نطاقٍ أكثر اتساعاً.

بطبيعة الحال، لم يخلُ المشهد من محاولات توسيع استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما هو أبعد من المدفوعات عبرَ مشاريع مثل Rootstock وLiquid التابعة لشركة Blockstream.

مع ذلك، لم تصل هذه المشاريع إلى نقطة التحول التي تنقلها إلى مستوى التبنّي، بل أعاقتها انتكاسات مثل افتراضات الثقة الإضافية، والنماذج الاتحادية التي أضعفت اللامركزية، والتعقيدات التقنية التي أبعدت المطورين.

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر هذه المشاريع إلى تبني المطورين والسيولة التي تمكنت الطبقات الثانية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) من تحقيقها.

ويتخذ مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مساراً مختلفاً تماماً بعيداً عن التنازلات، إذ يُركز تصميمه على البساطة مع ضمان قابلية التوسع والبرمجة الفعلية.

والأهم من ذلك أنه يوفر بيئة تجعل من انضمام المطورين أمراً سلساً، وهو عامل قادر على تحفيز الابتكار ودعم نشوء نظام تقني جديد بالكامل على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

قابلية البرمجة على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) حيث يمكن للمطورين الاستفادة منها فعلياً

تُجسّد بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) المبادئ السابقة عبر إطار تقني واضح. فاعتمادُها آلة سولانا الافتراضية (SVM) يمنَحُ المطورين أدواتٍ بلغة Rust البرمجية مع تنفيذ عدة معاملاتٍ في وقتٍ واحد، وهو النموذج المُجرّب الذي يبدو فعالاً ومألوفاً في آنٍ واحد.

ويُسهّل هذا التصميم من انضمام المطوّرين مقارنة بالطبقات الثانية السابقة لعملة بيتكوين، والتي غالباً ما كانت تُجبرهم على أنظمةٍ غير مألوفةٍ أو تتطلب حلولاً بديلة معقدة.

كما يُمكن للمطوّرين على شبكة هايبر (Hyper) إطلاق تطبيقات لامركزية (dApps)، وعملات مستقرة، وإنجاز تطبيقاتٍ أخرى، مع أداء شبيهٍ بما هو معتاد على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، والاستفادة في الوقت نفسه من درجة الأمان العالية لإتمام المعاملات التي تُوفرها بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

From payments to dApps.



Bitcoin’s future just got a major upgrade.https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/D2y2rOvTMv — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 16, 2025

بشكلٍ أساسي، يُمثل الجسر الشبكي محورَ هذا النظام، وفيه يتم رهن عملة بيتكوين (Bitcoin) على الشبكة الأساسية لإصدار عملات بيتكوين مُغلفة (wrapped BTC) داخل النظام التقني لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من أجل استخدامها في مختلف التطبيقات.

ولا تظل عملة بيتكوين المغلفة (wrapped BTC) مقيدةً بحدود الطبقة الأساسية لعملة بيتكوين (Bitcoin) الأساسية، ما يتيح إجراء معاملاتٍ منخفضة التكلفة وعالية السرعة مرتبطةٍ ببلوكتشين سولانا (Solana Blockchain). وعند رغبة المستخدمين بالسحب، سيُؤدي حرق النسخة المغلفة إلى إعادة إصدار عملة بيتكوين (Bitcoin) الأصلية من ذات الجسر.

هنا، تكمن الأهمية الحقيقية بما يتيحه هذا المشروع مع الوقت. فمن خلال منح المطورين بيئة مألوفة وفعالة للتطوير، يخلق مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الظروف لانتشار الابتكار، وهو نفس تأثير الشبكة الذي سمح بازدهار التمويل اللامركزي (DeFi) على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum).

ومع قيادة المطورين للمشروع، يمكن للنظام التقني أن يتوسَّع إلى ما هو أبعد من مجرد المدفوعات ويُدخل عملة بيتكوين (Bitcoin) أخيراً إلى عصر قابلية البرمجة.

لماذا يرى المستثمرون في مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) النسخة الثانية من عملة بيتكوين (Bitcoin)؟

يكمن السبب الأكبر وراء اندفاع المستثمرين -وارتفاع الاكتتاب فوق حاجز 17 مليون دولار- في مستقبل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper). وباعتبارها أسرع بلوكتشين من الطبقة الثانية لعملة بيتكوين (Bitcoin)، يُنظر إلى عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كنسخةٍ جديدة نادرة من عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتُشكّل فرصة ثانية لتحقيق مكاسب على غرار تلك التي حققتها عملة بيتكوين (Bitcoin).

وقد وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 117,000$، وحققت ذروةً عند 124,000$ خلال هذه الدورة مستفيدةً من دورها كمخزن قيمة. أما إذا تمكن مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من جعل بلوكتشين بيتكوين قابلاً للبرمجة، وارتفع نشاط المطورين على بلوكتشين هايبر (Hyper blockchain)، فسيؤدي ذلك إلى فتح سوق طلب جديد تماماً قائم على المنفعة الحقيقية وليس مجرّد امتلاك العملة.

وتظهر الفجوة في التقييم عند ملاحظة أنه حتى عند رهن 1% فقط من معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) -أي ما يقارب 195,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) تعادل أكثر من 22 مليار دولار بالأسعار الحالية- ضمن جسر مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، فإن النظام التقني سيتفوّق على تقييم المشروع الحالي البالغ 272 مليون دولار المُخفف، وذلك وفق الاكتتاب البالغ 0.012945 دولار.

وفق ذلك، ستستحوذ عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على كلِّ هذا النشاط، مع استخدامها لدفع رسوم الغاز والرهن والحوكمة عبر الشبكة.

لهذا، توقع موقع 99Bitcoins التعليمي الرائد في مجال العملات الرقمية أن تُحقق عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مكاسب محتملة تصل إلى 100 ضعفٍ مع تطور النظام التقني.

احصل على عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قبل انتهاء الاكتتاب

مع التمويل الذي حصلتْ عليه بالفعل، ربّما يقترب اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من النقطة التي ضمنت فيها الموارد اللازمة لتسريع عملية التطوير.

وتؤكد التحديثات الأخيرة للفريق -بما في ذلك التقدم الذي تم إحرازه في طبقة التنفيذ- أن العمل يتقدم بنشاطٍ وراء الكواليس. لذلك رغمَ عدم ذكر حدٍّ أقصى، فهناك أدلةٌ قويةٌ على أن الاكتتاب قد ينتهي قريباً.

في الوقت الحالي، لا يزال شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ممكناً بأسعار المرحلة المبكرة عبر موقع العملة الرسمي باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL)، أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، أو عملة تيثر (Tether-USDT)، أو عملة USDC، أو عملة بينانس (Binance-BNB)، أو حتى ببطاقة الائتمان.

ويوصي مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخدام محفظة (Best Wallet) وهي واحدة من أفضل محافظ العملات الرقمية وبيتكوين (Bitcoin-BTC) حيث تم بالفعل إدراج عملة HYPER في قسم “العملات المنتظرة”، ما يُسهّل عملية الشراء والتتبع وامتلاكها بمجرّد إطلاقها.

أخيراً، يُمكن للمستثمرين أيضاً البقاء على اتصالٍ من خلال مجتمعات بيتكوين هايبر الرسمية على تيليجرام (Telegram) و Xللحصول على آخر التحديثات.

تتوفر التفاصيل الكاملة للمشروع على موقعه الإلكتروني