سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يُسجل أعلى مستوياته الجديدة متجاوزاً 122,000$ مع ازدياد الضجة المحيطة بأسبوع الكريبتو

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يزداد تفاؤل المستثمرين مع انطلاق أسبوع الكريبتو، حيث يستعد المشرّعون الأمريكيون لمراجعة 3 مشاريع قوانين رئيسية يمكنها إعادة تشكيل ملامح القوانين المنظمة للأصول الرقمية.

واصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) انطلاقته مُسجلاً أعلى مستوياته الجديدة فوق 122,000$ صباحَ اليوم الإثنين، لتستمرَّ مسيرة ارتفاعاته القوية بالتزامن مع انطلاق أسبوع الكريبتو لعام 2025، فقد أدى هذا الاختراق المفاجئ إلى تضاعف قيمة العملة الرقمية الأبرز مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعاً بتجدد الاهتمام المؤسسي والسياسات الداعمة للقطاع والحماسة المتزايدة بشأن التشريعات المنتظرة داخل الولايات المتحدة.

ففي وقت كتابة هذا الخبر، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 122,304$ على ارتفاع بنحو 14% مقارنةً بالشهر الماضي.

Bitcoin just hit $119,000 for the first time. 10 years ago it was trading at $290. That's a 410x increase (+83% annualized). $BTChttps://t.co/l5IYmkeySJ pic.twitter.com/nz6NxZlY0k — Charlie Bilello (@charliebilello) July 13, 2025

انطلاقة سعر عملة بيتكوين المفاجئة تباغت المضاربين على الانخفاض وتتسبب بتصفية صفقات بقيمة 276 مليون دولار

عصفت موجة الارتفاعات الأخيرة بأسواق الكريبتو؛ فتبعاً لبيانات CoinGlass تمّت تصفية صفقات مضاربةٍ على الانخفاض بقيمةٍ تجاوزت 276 مليون دولار في آخر 24 ساعة فقط، منها تصفية صفقاتٍ بقيمة 183 مليون دولار نتيجة انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) المفاجئة، والتي تسبّبت بتصفية صفقاتٍ للمضاربين على انخفاض سعرها وحدها بنحو 83.85 مليون دولار، تلتها تصفية صفقاتٍ للمضاربين على انخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمة 49.54 مليون دولار، فيما تسبّبت انطلاقة أسعار عملاتٍ بديلةٍ أخرى -بما فيها عملات ريبل (Ripple-XRP) وستيلر (Stellar-XLM) وسولانا (Solana-SOL)– بموجة تصفيةٍ عارمةٍ لصفقات المضاربين على انخفاض أسعارها مع اشتداد التقلبات.

فبالأمس وحدَه، تسبّبت موجة الارتفاع المفاجئة بتصفية أرصدة 100,000 متداولٍ لدى المنصات، منها تصفيةٌ لصفقة مضاربة فردية على انخفاض سعر زوج BTC/USDT بقيمة 2.86 مليون دولار عبر منصة بايبت (Bybit)، ليتكبد المضاربون على الانخفاض أقصى الخسائر، حيث تسبّبت التصفية القسرية لصَفقاتهم بأكثر من 91% من إجمالي الخسائر.

الأسواق تترقب مناقشة المجالس التشريعية الأمريكية تشريعات الكريبتو في لحظة محورية

ازداد تفاؤل المستثمرين ترقباً لأسبوع الكريبتو المُقرر انطلاقه بتاريخ 14 تموز/يوليو، حيث سيُراجع مشرعو مجلس النواب الأمريكي 3 مشاريع قوانين رئيسية خاصةٍ بالعملات الرقمية، وهي “قانون الوضوح” (CLARITY Act) وقانون “جينيوس” (GENIUS Act) وقانون “مكافحة أنشطة المراقبة المتعلقة بالعملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act)، ويُمكن لنتائج هذا النقاشات إعادة تشكيل الأسس القانونية للأصول الرقمية لأكبر اقتصادات العالم.

Bitcoin Economic Calendar for the week of July 14th ("Crypto Week"):



Monday: Start of the Tornado Cash Trial, U.S. House of Representatives meetings to review the "Anti-CBDC Surveillance State" Act, the "Digital Asset Market Clarity" Act of 2025, and the "GENIUS" Act



Tuesday:… pic.twitter.com/SARipkbi80 — Ledn (@hodlwithLedn) July 13, 2025

يُذكر أن مشرعي كلا الحزبين -إلى جانب إدارة الرئيس ترامب- يدعمون الحراك الداعي لتوفير قواعد كريبتو تنظيمية أكثر وضوحاً، فمشاريع القوانين هذه يمكنها إعادة تشكيل كيفية تنظيم الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة في حال إقرارها، كما ستؤثر على الأسواق وكبار المستثمرين ودور البلاد في النظام المالي العالمي. ورغم معارضة بعض المشرّعين لهذه التشريعات بإطلاقهم حملة مضادةً بعنوان “أسبوع مكافحة فساد الكريبتو” ما يزال المزاج العام إيجابياً للغاية.

ازدياد الاهتمام بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ووضوح السياسات يشعل نقاشات مرور أسواق الكريبتو بدورة جديدة

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لأصول قطاع الكريبتو حالياً 3.86 تريليون دولار، مدعومةً بالاستثمارات الواردة إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) واستعادة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) موقعه أعلى مستوى 3,000$ مجدداً. كذلك، أبدت عملات بديلةٌ -كعملتي كاردانو (Cardano-ADA) وريبل (Ripple)- أداءً قوياً أسهَم في تحسّن الثقة بالسوق.

في ذات الوقت، تُواصل نظم التمويل اللامركزي (DeFi) اكتساب الزخم؛ ففي الأسبوع الماضي، ازدادت القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) عبر بروتوكولات الـ DeFi بأكثر من 20 مليار دولار ليبلغ إجماليّها حالياً قرابة 176 مليار دولار، وتعكس هذه الزيادة الثقة المتنامية بحلول البلوكتشين المالية.

والآن، يُراقب المتداولون التطورات السياسية والمرتبطة بالاقتصاد الكلي، خاصةً وأن إبداء عملة بيتكوين (Bitcoin) علامات قوة في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة فاجأت مُحللين كثراً، في دلالةٍ على نضج السوق. ومع ازدياد الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ووضوح القوانين التنظيمية، يعتقد البعض أن هذا الاختراق قد يُمثل شرارة انطلاق مسار صاعدٍ مُستدام.