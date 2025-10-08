حصيلة استثمارات صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) تتجاوز 1.19 مليار دولار بقيادة بلاك روك (BlackRock) في تموز/يوليو، هل يلوح تصحيح وشيك في الأفق؟

تلقّى صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) وحدَهُ استثماراتٍ بقيمةٍ تقارب 970 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) البالغة 1.19 مليار دولار في يومٍ واحد، ما رفع إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة موفري هذه المنتجات الاستثمارية في الولايات المتحدة إلى نحو 100 مليار دولار.

سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة الأمريكية (Bitcoin spot ETFs) أعلى مستويات تلقيها للاستثمارات منذ قرابة 3 أشهر، في موجةٍ توحي بتجدد الاهتمام المؤسساتي مع بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مستوياتٍ غير مسبوقة.

فتبعاً لبيانات Farside Investors، اجتذبت هذه الـ Bitcoin Spot ETFs استثماراتٍ بقيمة 1.19 مليار دولار يوم الإثنين الماضي، لتُسجّل أعلى حصيلةٍ يومية للاستثمارات منذ 10 تموز/يوليو عندما بلغت 1.18 مليار دولار، وذلك بقيادة صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) الذي تلقى وحدَهُ استثماراتٍ بنسبةٍ تفوق 81% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى هذه الصناديق مجتمعة في يومٍ واحد بواقع 970 مليون دولار، تبعه صندوق Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) التابع لشركة فيديليتي (Fidelity) بتلقيه صافي استثماراتٍ بقيمة 112.3 مليون دولار، فيما تلقّى صندوق BITB التابع لشركة بيتوايز (Bitwise) استثماراتٍ بلغت 60.1 مليون دولار.

صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock يتصدّر قائمة أكثر صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة تلقياً للاستثمارات بقيمة غير مسبوقة بلغت 6 مليار دولار

تزامن تجدّد الإقبال على الاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) مع إنجازٍ هام لصندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)، والذي تفوّقت قيمة الأصول الخاضعة لإدارته حالياً على بعض الصناديق الأقدم للشركة، ليصبح صندوقها الأكثر توليداً للإيرادات.

وأشار إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -محلل الـ ETFs لدى وكالة بلومبيرج- إلى أن صندوق IBIT أصبح حالياً “على بُعد خطواتٍ من بلوغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارته 100 مليار دولار” بعد 21 شهراً فقط على إطلاقه.

$IBIT a hair away from $100 billion, is now the most profitable ETF for BlackRock by a good amount now based on current aum. Check out the ages of the rest of the Top 10. Absurd. pic.twitter.com/E8ZMI2wynx — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 6, 2025

ويدير الصندوق حالياً أصولاً بقيمة 98.47 مليار دولار موزّعة على 1.38 مليار سهم برسوم قدرها 0.25%، مُحققاً إيراداتٍ سنوية تُقدّر بنحو 244 مليون دولار لأكبر شركات إدارة الأصول عالمياً.

كما كشفت قيمة الاستثمارات التي تلقاها الصندوق الإثنين الماضي عن ذروة أسبوعٍ غير مسبوقةٍ للمنتجات الاستثمارية المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، وقد أظهرت بيانات CoinShares أن عموم صناديق الأصول الرقمية اجتذبت استثماراتٍ بقيمة 5.95 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أكبرُ حجم للاستثمارات الواردة في أسبوع واحد على الإطلاق.

وفيما وصل حجم استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 3.55 مليار دولار من القيمة المذكورة أعلاه، بلغ حجم استثمارات عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) 1.48 مليار دولار، تليها عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) بـ 706.5 مليون دولار و219.4 مليون دولار على التوالي.

ويتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) عند مستوياتٍ مقاربةٍ لأعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق، حيث تأرجح السعر حول 124,500$ أمس الثلاثاء بعد أن تجاوز 126,000$ لفترةٍ وجيزة في وقتٍ سابق من الأسبوع، وجاء الارتفاع الأخير بفضل قوة الإقبال المؤسساتي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) لتجاوز 125,000$ للمرة الأولى منذ آب/أغسطس.

ويُعَدُّ شهر تشرين الأول/أكتوبر أحد أقوى أشهر عملة بيتكوين (Bitcoin) أداءً تاريخياً. وبالفعل، فقد ارتفع سعر العملة الرقمية بأكثر من 10% منذ بدايته.

من ناحيتها، تُظهر بيانات SoSoValue أنه حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر بلغ إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الـ Bitcoin Spot ETFs داخل الولايات المتحدة 61.26 مليار دولار، مع بلوغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارتها مُجتمعةً حتى الآن 169.54 مليار دولار، وهو ما يُمثل حوالي 6.8% من إجمالي القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin).

بموازاة ذلك، استفادت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) هي الأخرى من انتعاشة أسواق الكريبتو بأكملها؛ فحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر، اجتذبت هذه الصناديق صافي استثماراتٍ يومية بقيمة 181.7 مليون دولار وتراكميةٍ بلغت 14.6 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول الخاضعة لإدارتها حالياً إلى 32 مليار دولار، أي حوالي 5.6% من القيمة السوقية لعملة إيثيريوم (Ethereum).

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يواجه تصحيحاً قصير الأجل بعد انطلاقته غير المسبوقة، وأنظار المحللين على مستويات الدعم الرئيسية

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 4.2% أمس الثلاثاء ليستقرَّ حول 122,000$ بعد تسجيله أعلى مستوياته الجديدة عند 126,219$ قبلها بيوم واحد، مُنهياً بذلك موجة ارتفاعاتٍ أسبوعية دفعته للارتفاع بنحو 12.5%​. وفيما أثار هذا التراجع مخاوفَ من تصحيحٍ أعمق، تشير بيانات أسواق المشتقات وتحركات المؤسسات الاستثمارية إلى أن الاتجاه العام الصاعد ما يزال قائماً.

وفقاً لذلك، ما يزال تداول عقود عملة بيتكوين (Bitcoin) الآجلة الشهرية يتم بعلاوةٍ نسبتها 8% مقارنةً بسعرها في أسواق التداول الفوري، ما يعكس استمرار التفاؤل دون أي مؤشراتٍ على ازدياد حادٍ للمُضاربات، ويرى المحللون أن هذا الاعتدال يُسهم في تقليل مخاطر التصفية القسرية إذا استمرَّت الأسعارُ بالانخفاض.

ويبدو أن الارتدادة التي أعقبت إعادة اختبار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لمستوى 109,000$ أواخر أيلول/سبتمبر مدعومة باستثماراتٍ قوية، حيث يدافع المضاربون على الارتفاع عن منطقة دعم 120,000$.

مخزون منصات التداول من عملة بيتكوين (Bitcoin) المتاح للتداول، المصدر: Glassnode

كما تُعزز بيانات المنصات هذه الرؤية، فقد أفادت منصة Glassnode بتراجع معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) المتاح على المنصات إلى 2.38 مليون عملة BTC، متراجعاً عن 2.99 مليون عملة الشهر السابق، ليُسجّل أدنى مستوياته في 5 سنوات، وهو ما يوحي باستمرار أنشطة تجميع المستثمرين لأرصدة العملة.

وقد حدّدت المنصة دعماً قوياً للسعر حول 117,000$، حيث تم تداول حوالي 190,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) عند هذا المستوى مؤخراً.

من جهةٍ أخرى، وصل الحجم الإجمالي لعقود المشتقات السارية (ذات الفائدة المفتوحة) لعملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 72 مليار دولار متراجعاً بشكلٍ طفيفٍ خلال اليوم، لكنّه ما يزال يُظهر مشاركةً واسعة في السوق. ويتوقع محللو شركة VanEck أن تبلغ القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) في النهاية نصفَ نظيرتها للذهب، ما قد يدفع سعرها إلى 644,000$.

ومن الناحية الفنية، يختبر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى دعمٍ رئيسياً بالقرب من متوسط الحركة الأسّي المقاس بمدى 200 يوم (EMA-200) حول 122,900$، وأشار المحلل تيد بيلو (Ted Pillow) إلى أن الزخم قد ضعُفَ بعد فشل السعر بالثبات فوق 125,000$.

As said yesterday, $BTC is losing steam.



Bitcoin is testing key support around the 200 EMA (~$122,900).



Showing weakening short-term momentum after failing to hold recent highs.



A rebound above $125,500 would restore bullish momentum.



A close below $122,900 could trigger a… https://t.co/loOr8Tulm7 — Ted (@TedPillows) October 7, 2025

من جانب آخر، قد يؤدي الإغلاق دون مستوى 122,900$ إلى تراجعٍ نحو 121,000$، بينما قد يؤدي اختراق حاجز 125,500$ مجدداً إلى استعادة زخم الارتفاع.

وتُظهر المخططات البيانية على الأطر الزمنية القصيرة استقراراً نسبياً لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بين نطاق بيعي ضمن منطقة 123,000$-125,000$ وآخر شرائي قوي ضمن منطقة 112,000$-114,000$، كما تشير التراجعات المتعددة حول النطاق العلوي إلى استنزاف زخم الشراء في المدى المنظور رغم بقاء الاتجاه العام صاعداً.

أخيراً، يرى محللو السوق أن تصحيحاً حتى مستوى 118,000$ سيبدو بمثابة “تراجع صحي” ضمن الاتجاه العام الصاعد لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وهي مرحلةٌ قد تُعيد ضبط استخدام أداة الرافعة المالية وتُهيّئ السوق لانطلاقةٍ جديدة.