صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) تتلقى استثمارات إضافية لليوم الثالث على التوالي مع استمرار ورود الاستثمارات إلى نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) لليوم الـ 17 توالياً

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تلقت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) صافي استثماراتٍ بقيمة 65.14 مليون دولار يوم أمس الموافق 28 تموز/يوليو، لتواصل سلسلة تلقي الاستثمارات لليوم الـ 17 على التوالي؛ وفي مقدمتها صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) بأحجام تداول بلغت 131.95 مليون دولار.

لم يُبد إقبال المستثمرين على صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) علاماتٍ على التباطؤ في 28 تموز/يوليو، حيث سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) ورود استثماراتٍ إضافيةٍ لليوم الثالث على التوالي بلغت 157 مليون دولار بقيادة صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) الذي تلقى 147.36 مليون دولار متجاوزاً بقية المنافسين، ومُعززاً صدارته لمنتجات الـ ETF الفورية.

فقد بلغت الواردات الإجمالية إلى Bitcoin Spot ETFs الأمريكية 54.98 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها حتى 153.19 مليار دولار بحسب بيانات موقع SoSoValue، فيما سجّلت هذه الصناديق أحجام تداولٍ بلغت 3.34 مليار دولار في ذلك اليوم رغم تراجع عموم السوق وانخفاض القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو بأكثر من 5%.

صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) يأتي في الطليعة، مع ازدياد شعبية الصناديق المتداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (ETH ETFs)

تُواصل الصناديق المتداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (ETH ETFs) سلسلة ورود استثماراتٍ تثير الإعجاب لليوم السابع عشرَ على التوالي، حيث تلقّت مجتمعةً صافي استثماراتٍ بقيمة 65.14 مليون دولار بتاريخ 28 تموز/يوليو، وبرز صندوق ETHA -التابع لشركة بلاك روك- خلال هذه المرحلة بأحجام تداول بلغت 131.95 مليون دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للأصول الخاضعة لإدارته حتى 11.22 مليار دولار، في تأكيد على ازدياد الثقة المؤسساتية بالمنتجات الاستثمارية المرتبطة بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH).

On July 28, spot Bitcoin ETFs saw a total net inflow of $157 million, marking the third consecutive day of net inflows. The largest inflow came from BlackRock’s ETF, IBIT, which recorded a net inflow of $147 million. Spot Ethereum ETFs registered a total net inflow of $65.14… pic.twitter.com/wBGfwLd251 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 29, 2025

بالتالي، تعكس هذه الثقة أكثرَ من مجرد تطوراتٍ مؤقتةٍ متعلقةٍ بالتداول، وقد أشارَ جيمي الكالح (Jamie Elkaleh) -مدير قسم تسويق محفظة بيتجيت(Bitget) – إلى تغيراتٍ هيكليةٍ أوسَع في القطاع.

فقد صرّح الكالح بأنّ “انطلاقة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الأخيرة بأكثر من 60% وتفوقها من حيث الأداء على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يعكس أكثر من مجرد اكتساب زخم مؤقت”، وأضاف أن “سعر زوج ETH/BTC لم يتجاوز فقط مؤشر متوسط الحركة المقاس بمدى 200 يوم (DMA-200) للمرة الأولى في أكثرَ من عام، بل شكّلَ تقاطعاً ذهبياً على المخطط اليومي، وهي إشارة نموذجيةٌ على قوة انعكاس المسار السعري واستدامته”.

الشركات تتجه لضم عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى أصول خزينتها مع ازدياد الطلب المؤسساتي

أكد جيفري هو (Jeffrey Hu) -رئيس أبحاث الاستثمار لدى شركة HashKey Capital- هذا التوجه بقوله: “جاءت انطلاقة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بفضل تضافر عوامل تسببت بتحوّلٍ هيكلي للاتجاهات والتبني المؤسساتي”، وأضاف أن “هذه الأهمية تأتي من أن التطورات الجيوسياسية والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي لم تعُد تعيق تبدل الاتجاه، كما أن الشفافية القانونية المتزايدة في الولايات المتحدة تشجّع على انتقال الاستثمارات صوب أسواق العملات البديلة”.

وأشارَ هو إلى موجة الشراء المؤسساتي باعتبارها ربّما العلامة الأكثر وضوحاً على تحسن مكانة عملة إيثيريوم (Ethereum)، مضيفاً أن “الاستثمارات الواردة يوم الأربعاء الماضي إلى صناديق التداول الفوري للعملة (Ethereum Spot ETFs) البالغة 726.6 مليون دولار تُعَد دليلاً صريحاً على ثقة النظم المالية التقليدية المتزايدة فيها”، مُشدداً على أن الأكثر أهمية هو “أننا شهدنا تبدلاً لتوجهات خزائن الشركات؛ حيث نجَحت شركة SharpLink Gaming بانتزاع المركز الأول من مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) كأكبر الشركات امتلاكاً لأرصدة العملة بنحو 280,706 عملة ETH بقيمةٍ تقارب 840 مليون دولار”.

وتبعاً للسيد جيفري، فإن هذا الإقبال لا يُمثل موجة عابرة؛ فقد أنشأت مؤسسات كبرى خزائن خاصة بعملة إيثيريوم (Ethereum) تضم أرصدةً بقيمةٍ تفوق 1.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي وحده، وعبَّر عن اقتناعه بأن هذه التطورات “تُمثل نقلةً نوعية من التركيز الحصري على عملة بيتكوين (Bitcoin) باعتبارها الأصل الرقمي لأصول خزائن الشركات”. من ناحيةٍ أخرى، أضاف جيفري هو أنّ هذه المؤسسات أصبَحَت مساهماً فعالاً في النظام التقني، وتوزع اهتمامها على تشغيل عُقَد تدقيق المعاملات والاستفادة من عوائد آلية الرهن وإرساء دعائم هيكلية إقبالٍ غير مسبوقةٍ في تاريخ العملة.

رغم احتفاظ صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) بقوتها، نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) تتجاوزها من حيث النشاط وورود الاستثمارات

تبلغ قيمة الأصول الخاضعة إلى إدارة موفري Ethereum ETFs حوالي 21.5 مليار دولار تشكل 4.7% من القيمة السوقية للعملة، فيما بلغت أحجام التداول عبر مُجمَل هذه الصناديق 1.91 مليار دولار، بدعمٍ إضافيّ من صندوقي EFUT وETHE التابعين لشركتي VanEck وGrayscale توالياً.

وفيما تُحافظ نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) على أدائها القوي، تبلغ قيمة الأصول الخاضعة إلى إدارة صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock حوالي 87.19 مليار دولار تُمثل 3.71% من القيمة السوقية للعملة، كما سجّل صندوق FBTC التابع لشركة Fidelity ورود استثماراتٍ بقيمة 30.8 مليون دولار في ذات اليوم، فيما شهد صندوق ARKB التابع لشركة Ark Invest خروجَ استثماراتٍ بقيمة 17.45 مليون دولار.

من جانبه، يظل سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) مُحتفظاً بقوته الفنية أعلى مستوى 119,000$،مع تحوّل الزخم تدريجياً صوب عملة إيثيريوم (Ethereum). ويبدو أن الأخيرة تستعد لاحتلال دورٍ أساسيّ في دورة الكريبتو القادمة بدلاً من اعتبارها مجرّد بديلةٍ للأولى، وذلك بمساعدة الشفافية القانونية وعوائد الرهن المتزايدة وازدياد الإقبال المؤسساتي.