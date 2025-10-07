ماثيو سيغل (Matthew Sigel) من شركة VanEck: عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تتفوّق على

وفقاً لماثيو سيغل (Matthew Sigel) -رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية لدى شركة VanEck- فإن جاذبية عملة بيتكوين (Bitcoin) تتزايد في أوساط مستثمري الأسواق الناشئة من الشباب، ما يجعلها خياراً مفضلاً للاحتفاظ بالقيمة مقارنة بالذهب.

وتحدّث سيغل -في منشورٍ على X (تويتر سابقاً)- عن استطلاعاتٍ تكشف تفضيلاً متزايداً لعملة بيتكوين (Bitcoin) كوسيلةٍ لحفظ الثروة من قبل شباب المستثمرين، منوّهاً بأن قرابة نصف القيمة السوقية للذهب تنبع من دوره كمخزنٍ للقيمة وليس لدوره في صناعة المجوهرات، مشيراً إلى أن وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 644,000$ سيمنحها قيمة سوقية توازي نصف نظيرتها للذهب وفق سعره الحالي.

We’ve been saying Bitcoin should reach half of gold’s market cap after the next halving. Roughly half of gold’s value reflects its use as a store of value rather than industrial or jewelry demand, and surveys show younger consumers in emerging markets increasingly prefer Bitcoin… — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 7, 2025

تآكل الثقة في الاحتياطيات التقليدية يبرر التبني المتزايد لعملة بيتكوين (Bitcoin)

جاءت تعليقات سيغل بعد ساعاتٍ من بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قمة تاريخية جديدة تجاوزت 126,000$ مرتفعاً بنسبة 95% في آخر 12 شهراً، ما يعني انطلاقة قوية جاءت بدعمٍ من تزايد الاستثمارات المؤسساتية وانكماش معروض العملة المتاح على منصات التداول وازدياد الطلب على أصول الملاذ الآمن خلال فترات التوتر السياسي والاقتصادي.

فدورُ عملة بيتكوين (Bitcoin) لا يقتصر على كونها أصلاً مضاربياً وفقاً لأبحاث شركة VanEck، إذ نشرت الشركة تقريراً ترى فيه إمكانية ترسيخ العملة مكانتها كوسيلةٍ عالميةٍ لتبادل القيمة وتطوّرها لتصبح إحدى عملات الاحتياطيات العالمية بحلول عام 2050، ويَعتمد هذا التحليل على توقعات التراجع المستمر للثقة بأصول الاحتياطيات الحالية.

وتؤمن شركة VanEck أن حلول الطبقة الثانية الناشئة يُمكنها معالجة تحديات قابلية بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) للتوسع، والتي تعيق استخدامها على نطاقٍ واسع؛ وترى الشركة أن هذه التحديثات ستوفر معاملاتٍ أسرع وأقل كلفة مع الحفاظ على السمات الجوهرية للبلوكتشين المتمثلة بالأمان والبيانات الاقتصادية المثالية.

شركة VanEck تتوقع هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) على تسوية 10% من معاملات التجارة العالمية بحلول عام 2050

يُمكن أن يجري استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) -وفقاً لشركة VanEck- في تسوية 10% من المعاملات التجارية العالمية و5% من نظيرتها المحلية بحلول عام 2050، لتشكل عملة بيتكوين (Bitcoin) وفق هذا السيناريو قرابة 2.5% من احتياطيات المصارف المركزية، وتتوقع الشركة -وفقاً لآليات سرعة تدفقات الأمول- أن هذا المستوى من التبنّي سيرفع سعر العملة على المدى الطويل إلى 2.9 مليون دولار وقيمتها السوقية إلى 61 تريليوناً.

كما سعى التقرير أيضاً إلى تقييم القيمة المحتملة للنظام التقني المرتبط بحلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين؛ حيث تقدر شركة VanEck قيمته الإجمالية -شاملةً شبكات العقود الذكية وحلول منح أنشطة الدفع قابلية التوسع- بـ 7.6 تريليون دولار، أي نحو 12% من القيمة المستقبلية الإجمالية للعملة.

صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) تتلقى استثمارات بمليارات الدولارات ما يوحي بتزايد قبولها عالمياً

تزايدت حدة المقارنة بين الذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin) هذا العام؛ حيث ارتفع سعر الذهب متجاوزاً 4,000$ للأونصة فيما تواصل عملة بيتكوين تسجيل مستوياتٍ سعريةٍ غير مسبوقة تباعاً. وفيما بقيَ الذهب ملجأ التحوط الأساسي لمستثمرين كثر، يميل الجيل الجديد إلى تفضيل عملة بيتكوين (Bitcoin) نظراً لندرة معروضها وخصائصها الرقمية بفضل اعتيادهم على الأصول الرقمية عموماً.

وقد ساهم التبني المؤسساتي في دعم هذا التحول؛ حيث اجتذبت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصات الأمريكية (Bitcoin Spot ETFs) استثماراتٍ بمليارات الدولارات محلياً وعالمياً، خاصةً وأن هذه المنتجات تتيح وصولاً منظماً للعملة وتشير إلى تزايد قبولها عالمياً، ما ساهم بتضييق الفجوة بين الذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin) كأصولٍ للاحتفاظ بالقيمة.

يُذكر أخيراً أن ملاحظات سيغل تعكس تبدلاً لتفضيلات الأجيال المتعاقبة؛ فبعدَ أن مثل الذهب ملجأً آمناً مُعتمداً لعدة قرون، يميل شباب مُستثمري الاقتصادات النامية إلى دعم دور عملة بيتكوين (Bitcoin) طويل الأجل في النظام المالي.