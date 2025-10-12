خبير اقتصادي يعتقد بقدرة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) على الارتداد والارتفاع بنسبة 21% هذا الأسبوع مع ترجيح شهر تشرين الأول/أكتوبر إمكانية التعافي

منذ عام 2013، وفر شهر تشرين الأول/أكتوبر مكاسبَ بنسبة 20.1% في المتوسط لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يجعله ثاني أفضل شهور العام بالنسبة لأداء العملة بعد تشرين الثاني/نوفمبر.

قد تشهد عملة بيتكوين (Bitcoin) انتعاشةً قوية بعد موجة البيع الحادة التي ألمت بها نهاية الأسبوع الماضي، ذلك وفقاً للخبير الاقتصادي تيموثي بيترسون (Timothy Peterson)، والذي يعتقد أن سعر كبرى العملات الرقمية عالمياً سيشهد ارتدادةً قوية تدفع به للارتفاع بنسبة 21% خلال الأيام السبعة المقبلة إذا تكرّرت الأنماط الإيجابية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

نقاط رئيسية يتوقع الخبير الاقتصادي تيموثي بيترسون ارتفاع قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبةٍ تصل إلى 21% هذا الأسبوع.

منذ عام 2013، حقق شهر تشرين الأول/أكتوبر متوسط ​​مكاسبَ بنسبة 20.1%، ما يجعله ثاني أفضل شهر لعملة بيتكوين (Bitcoin) بعد شهر تشرين الثاني/نوفمبر

على الرغم من انخفاض السعر لفترةٍ وجيزة إلى 102,000$ بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، ما يزال المحللون متفائلين حتى الآن.

كتب بيترسون يوم الجمعة في حسابه على منصة X: “التراجعاتُ بنسب تفوق 5% في تشرين الأول/أكتوبر تُعد نادرةً للغاية”، مشيراً إلى أنها لم تحدث إلا 4 مراتٍ على مدار العقد الماضي، وتحديداً في أعوام 2017 و2018 و2019 و2021. وفي ثلاثةٍ منها، تعافت قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) بعدَها مباشرةً، مُحققةً مكاسبَ بنسبة 16% و4% و21% تباعاً، بينما كان شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 الوحيد الذي شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3%.

تشرين الأول/أكتوبر جدير بلقب “الشهر الصاعد” كثاني أفضل أشهر عملة بيتكوين (Bitcoin) أداءً

تواصل السمعة الطيبة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ووصف الكثيرين له بـ “أكتوبر الصاعد” (Uptober) لفتَ الأنظار؛ فمنذ عام 2013، بقيَ ثاني أفضل الأشهر أداءً بالنسبة لعملة بيتكوين (Bitcoin) عبرَ توفيره مكاسب وسطية بنسبة 20.1%، ليأتي خلف المكاسب الوسطية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر البالغة 46%.

وجاءت تعليقات بيترسون في أعقاب مرور أسواق الكريبتو بموجة تراجع حاد يوم الجمعة الماضية، حيث هوى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لفترةٍ وجيزة إلى ما دون 102,000$ بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسومٍ جمركيةٍ على الواردات الصينية بنسبة 100%.

لكنّ السوق استقرَّت بعدها ليتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً بالقرب من مستوى 111,700$، ما أدى إلى انتعاش سعرها مجدداً بعد أن هوى مؤخراً من مستوى 125,100$ المُسجّل الإثنين الماضي وفقاً لموقع CoinMarketCap.

Drops of more than 5% in October are exceedingly rare. This has happened only 4 times in the past 10 years.



Oct 24 2017

Oct 11 2018

Oct 23 2019

Oct 21 2021



What happened next? 7 days later bitcoin was

2017: up 16%

2018: up 4%

2019: up 21%

2021: down -3% pic.twitter.com/mbFs19RbwL — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) October 10, 2025

فإذا كرَّر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أقوى انتعاشاته في تشرين الأول/أكتوبر، وهو الارتفاع بنسبة 21% عام 2019، فإنّ تعافياً مماثلاً من أدنى مستوياته المسجلة الجمعة الماضية يُمكنه دفع سعرها إلى قرابة 124,000$، أي دون أعلى مستوياته المُسجّلة مؤخراً بقليل.

وعلى الرغم من اضطرابات الأسبوع الماضي، بقي العديد من مؤيدي عملة بيتكوين (Bitcoin) متفائلين، وأبرزهم سامسون مو (Samson Mow) -مؤسس شركة Jan3- الذي ذكّر المتداولين بـ “21 يوماً متبقية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد”، كما وصَف مايكل فان دي بوب (Michael van de Poppe) -مؤسس MN Trading Capital- التراجع الأخير بأنه “قاع الدورة الحالية”.

في المقابل، ينظر مراقبون آخرون إلى الأمر من منظور أكثر شمولاً، حيث يرى صاحب حساب The Bitcoin Libertarian أن موجة التصفية الضخمة تُعَد جزءاً من التطور الطبيعي للعملة، متوقعاً أنه حتى عندما يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة المليون دولار، سنبقى عرضةً لتقلباتٍ شديدة مماثلة.

In a few years #Bitcoin will crash from $1M to $0.8M in a few hours and we’ll all be talking about a new record high amount of liquidations



Let history repeat 🤗 — The ₿itcoin⚡️Libertarian (@TheBitcoin__) October 11, 2025

محلل يحذر من مواجهة عملة بيتكوين (Bitcoin) فترة 100 يوم حاسمة

ربّما توشك عملة بيتكوين (Bitcoin) على المرور بنقطة تحوّلٍ حاسمةٍ وفقاً للمتداول توني سيفيرينو (Tony “The Bull” Severino)، والذي يَعتقد أن الأيام المئة القادمة قد تُحدّد ما إذا كانت العملة ستمرّ بموجة ارتفاعاتٍ حادة أم ستُنهي دورة الارتفاع الحالية.

واستشهد سيفيرينو بنطاقات بولينجر (Bollinger Bands) لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على المخطط البياني الأسبوعي، مشيراً إلى انحسار النطاق نحوَ مستوياتٍ غير مسبوقة، وهو ما يُنذر غالباً بانطلاقةٍ سعرية قوية ووشيكةٍ في أيّ من الاتجاهين.

وحذر سيفيرينو من أن “الاختراقات الوهمية” (الكاذبة) تصبح واردةً في مثل هذه السيناريوهات، مشيراً إلى فشل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً في اختراق الحد العلوي للنطاق بعد ملامسته مستوى 126,000$ لفترة وجيزة، ما يُرجّح تراجعه قبل المرور بانطلاقةٍ قويةٍ مستدامة.

حالياً، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حول سعر 111,222$ مع استمراره بالتأرجح دون أعلى مستوياته المسجلة مؤخراً مع ازدياد حدة التقلبات. وفيما يتخوّف بعض المحللين من انهيارٍ وشيك، يرى آخرون أن دورات سوق عملة بيتكوين (Bitcoin) أصبحت أطول، مشيرين إلى توفّر متسع لارتفاع الأسعار.