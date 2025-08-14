سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يسجل مستوى أعلى جديداً يتجاوز 124,000$ مدفوعاً بتصاعد الآمال حول خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة

ارتفعت قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس، مدفوعةً بتوقعاتٍ متزايدة حول تخفيف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياستَه النقدية قريباً، ومدعومةً بزخم الإصلاحات المالية الأخيرة.

فقد حققت أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 3.6% ليصل سعرُها إلى 124,457$ خلال التداولات الآسيوية المبكرة، متجاوزاً ذروته السابقة المسجلة في تموز/يوليو الفائت.

كذلك، فقد ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) ثاني أكبر الأصول الرقمية ليصل إلى 4,780.04$، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021.

دعم ترامب والتوقعات بخفض معدلات الفائدة يعززان صعود عملة بيتكوين (Bitcoin)

حقق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مكاسبَ تُقارب 32% خلال عام 2025 بفضل التطورات التنظيمية لقطاع الكريبتو عقِبَ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث زاد ترامب -الذي يُسمي نفسه “رئيس الكريبتو”- وعائلته مشاركتهم في هذا القطاع خلال العام الماضي.

كما تُشير التقارير إلى أن الأسواق تتوقع بقوة احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، مع احتمالٍ ضئيلٍ بخفض أكبرَ بمقدار نصف نقطة مئوية. وقد انتقد ترامب رئيسَ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) علناً لإبقائه معدلات الفائدة ثابتةً لفترة طويلة جداً، بل وهدّد بإقالته قبل انتهاء ولايته في أيار/مايو.

وجاء تصريح وزير الخزانة سكوت بيسينت (Scott Bessent) يوم أمس الأربعاء ليزيد من قوة التكهنات، حيث دعا الاحتياطيَّ الفيدرالي إلى إجراء “سلسلةٍ من تخفيضات معدلات الفائدة”، يُمكن أن تبدأ بمقدار نصف نقطة مئوية.

ويرى محللون في مثل هذه التحولات السياسية دعماً للأصول القائمة على المخاطرة، بما في ذلك العملات الرقمية.

من جانبه، أكد بانكاج بالاني (Pankaj Balani) -الرئيس التنفيذي لمنصة دلتا- أن هذا الارتفاع مدفوعٌ بحركة استثمارٍ مؤسساتية قوية واتجاهاتٍ اقتصادية كلية مواتية، مشيراً إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر تموز/يوليو -والذي بلغ 2.7% على أساس سنوي- عزَّز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر. وأضاف: “من الممكن أن يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى القريب بين 120,000$ و125,000$، لكنّ محدودية المعروض وإقبال المؤسسات يدعمان سردية استمرار الاتجاه الصاعد”.

بالفعل، فقد أعادت الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (ETFs) والتطورات التنظيمية الداعمة والتحركات الإستراتيجية للشركات إنعاشَ هذا الارتفاع، ما مهّد الطريق لتجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته السابقة عند 123,091$، والمُسجّل في 14 تموز/يوليو الماضي، وفقاً لبيانات منصة CoinMarketCap.

صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) تحافظ على استقرارها وسط حركة استثمار أسبوعية قوية

وفقاً لبيانات منصة SoSoValue، سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) صافي استثماراتٍ يومية واردة بلغ 86.91 مليون دولار يوم أمس 13 آب/أغسطس، ليصل إجمالي الاستثمارات الواردة إلى 54.76 مليار دولار منذ إطلاق هذه الصناديق.

ويبلغ إجمالي الأصول الصافية لصناديق عملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) الأمريكية الآن 156.69 مليار دولار، وهو ما يُمثل حوالي 6.48% من القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin). ويتصدّر صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) قائمةَ الصناديق بصافي أصول تبلغ 89.11 مليار دولار، يليه صندوق FBTC الخاص بشركة فيديليتي (Fidelity) بأصول تبلغ 24.77 مليار دولار.

كما يشير ارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى صناديق (Bitcoin ETFs) إلى تحوّلٍ في إستراتيجية المؤسسات، حيث تتعامل كبرى المؤسسات الاستثمارية مع عملة بيتكوين (Bitcoin) وصناديق (Bitcoin ETFs) كأصلين متكاملين لا مُتنافسين؛ ويُساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر المرتبطة بطبيعة الاستثمار في كل أصل، مع إتاحة الاستفادة من احتمالات النمو الخاصة بكلٍّ منهما.

اهتمام المؤسسات بعملة بيتكوين (Bitcoin) يحافظ على قوته

إلى جانب الإقبال القوي على صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETFs)، تواصل الشركات والمؤسسات زيادة حيازاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ مستمر.

وفقاً لبيانات موقع BitcoinTreasuries.net، يبلغ إجمالي ما تمتلكه جهاتٌ مختلفة حالياً 3.65 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتستحوذ صناديق التداول الفوري وغيرها من الصناديق على الحصة الأكبر، تليها الشركات العامة، والحكومات، والشركات الخاصة، ومشاريع التمويل اللامركزي والعقود الذكية، ومنصات التداول ومنصات الوصاية على الأصول.

ويُحصي الموقع 291 كياناً يمتلك عملة بيتكوين (Bitcoin)، بزيادة قدرها 16 كياناً خلال الثلاثين يوماً الماضية. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة من حيث عدد الجهات التي تمتلك عملة بيتكوين (Bitcoin) بـ 99 جهةٍ، تليها كندا (43)، والمملكة المتحدة (20)، ثم ألمانيا (10)، بعدها الصين (9).

أشكال بيانية لأعداد الكيانات المالكة لعملة بيتكوين ونسب توزعها على الدول – المصدر: BitcoinTreasuries.net

إدارة ترامب تدفع بأجندتها الداعمة لقطاع الكريبتو

يأتي تحقيق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته الجديدة بالتزامن مع تعزيز إدارة ترامب أجندتها الداعمة لقطاع الكريبتو الأسبوع الماضي من خلال سلسلةٍ من الإجراءات السياسية والتنظيمية.

في هذا الإطار، وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يحثّ الجهات التنظيمية على إزالة العوائق التي تمنع خطط 401(k) (برنامج الادخار التقاعدي المُعفى من الضرائب) من شمول أصول بديلة مثل العملات الرقمية.

وفي حال تطبيقها، قد تسمح هذه الإصلاحات لملايين الأمريكيين بتخصيص أموال تقاعدهم لعملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من الأصول الرقمية عبر قنواتٍ خاضعةٍ للتنظيم.

كما رشّح ترامب الخبير الاقتصادي ستيفن ميران (Stephen Miran) -المؤيد للأصول الرقمية- لعضوية مجلس مُحافِظي الاحتياطي الفيدرالي، في دلالةٍ على استمرار نهج إدارته الداعم لقطاع الكريبتو.

علاوةً على ذلك وفي أمرٍ تنفيذي منفصل، بادر ترامب إلى إنهاء ممارسات “إيقاف التعاملات المصرفية” التي تستهدف شركات الكريبتو القانونية.

وأشادت “رابطة البلوكتشين” بهذه الإجراءات ووصفتها بأنها تمثل “تحولاً تاريخياً” من شأنه توسيع خيارات المستهلكين، وتمكين بناء الثروات، والحدّ من العوائق التشغيلية لشركات البلوكتشين.

بدورها، عزّزت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المزاجَ الإيجابي بتوضيحها أن بعض نماذج الرهن السائل، مثل تلك التي تتضمّن عملات الإيصال مثل عملة stETH، لا تُعَد أوراقاً مالية. وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز (Paul Atkins) التزامه بالحفاظ على حركة الابتكار في مجال الكريبتو بالولايات المتحدة، مُتعهّداً باتباع نهج استباقيّ في التنظيم وتجنّب السياسات القائمة على الإنفاذ القانوني.

المزاج العام للسوق والتوقعات المستقبلية

ما تزال مؤشرات المزاج العام لسوق عملة بيتكوين (Bitcoin) في منطقة “الطمع”، حيث يبلغ مؤشر الخوف والطمع حالياً 75 تبعاً لبياناتٍ من Alternative.me وفق قراءة اليوم 14 آب/أغسطس، بارتفاع طفيفٍ عن قراءة الأمس البالغة 73، وارتفاع ملحوظٍ عن قراءة الأسبوع الماضي البالغة 62، على الرغم من أنه أعلى من درجة “الطمع” البالغة 73 المُسجلة الشهرَ الماضي.

مؤشر الخوف والطمع الخاص بسوق عملة بيتكوين (Bitcoin) – المصدر: Alternative.me

ويشير هذا المقياس -الذي يسبر المزاج العام للمستثمرين على مقياس يتراوح من 0 (خوف شديد) إلى 100 (طمع شديد)- إلى استمرار التفاؤل بين المتداولين على الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق.

ويعكس الزخمُ الصاعد للمقياس خلال الأسبوع الماضي استمرارَ الاهتمام بالشراء والثقة في عموم سوق الكريبتو، والذي قد يكون مدفوعاً بحركة استثماراتٍ واردةٍ قوية إلى صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETFs) ومشاركة المؤسسات.

ومع أن المزاج العام لم يصل بعد إلى منطقة “الطمع الشديد”، فإن المستوى الحالي يشير إلى أن المستثمرين ما يزالون متفائلين، ما قد يزيد من مخاطر الشراء المفرط في حال شهدت السوق المزيد من الارتفاع.