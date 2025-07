توقعات سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH) مع استمرار اتجاهه الصاعد: كم من الوقت قد يستغرق للوصول إلى 1,000$؟

يعمل المزاج العام الإيجابي تجاه موسم العملات البديلة على تدوير الاستثمارات نحو الأصول الخطرة، ما قد يُحفّز عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) للتحرك نحو أهدافٍ سعريةٍ أعلى.

تكتسب التوقعات الإيجابية لسعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) المزيد من الزخم مع استمرار تسجيل سعرها تدرّجاتٍ أعلى مدفوعةً بموجةٍ جديدة من سيولة صغار المستثمرين، وهي إشارة مبكرة على احتمال تبلور اتجاهٍ صاعد أوضح.

وعلى الرغم من تراجعها بنسبة 2.85% يوم أمس، إلا أن هذه العملة البديلة ما تزال مرتفعة بنسبة 4% خلال أسبوع، ما يشير إلى تمتعها بزخمٍ أساسي قوي.

بالنظر إلى ذلك، يبدو حماسُ السوق السمةَ الطاغية الآن على المشهد، لا سيّما في ظل المُحفّزات الناتجة عن القوانين التنظيمية المواتية لقطاع الكريبتو والتي تفتح المجال لرأس المال المُؤجل للتوجّه نحو الأصول عالية المخاطر، وتُخفّف من حدة المخاوف الجيوسياسية وتلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

ومع استمرار دراسة قانون GENIUS في الكونجرس، وتوقّع صدورِ قانون CLARITY في تشرين الأول/أكتوبر، تمتد المحفزات الإيجابية الآن إلى ما هو أبعد من “أسبوع الكريبتو” ممهدةً الطريق لمزيد من الزخم الصاعد.

هل يُمكن لعملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) مواصلة النمو؟

لا تستفيد عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) بشكلٍ مباشر من قانون GENIUS، خاصة في ظل غياب عملةٍ مستقرة أساسيةٍ في نظامها التقني، إلا أنها تستفيد من تأثير القانون كمُحفّزٍ عام للسوق.

في المقابل، تعمل القيمة الأساسية لعملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) كحلٍّ للدفع على تأهيلها للاستفادة من قانون CLARITY، ومن المتوقع أن يَمنح وضوحُ القوانين المزيدَ من الزخم لعملة بيتكوين كاش بصفتها خياراً عملياً يدفع التجّار إلى تبنّيها في الولايات المتحدة.

وحتى ذلك الحين، تُواصل عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) الاستفادةَ من الزخم العام للسوق، مع ارتفاع مؤشر موسم العملات البديلة من 20 إلى 53 منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يزال أقل من مستوى 75 الذي يُعتبر إيذاناً بموسمٍ مكتمل الأركان للعملات البديلة.

مؤشر موسم العملات البديلة. المصدر: Coinglass

وهكذا، فعودة صغار المستثمرين إلى السوق بحماس متجدد إلى بدائل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قد يصبّ في مصلحة عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) لتحقيق المزيد من النمو.

تحليل سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash): متى قد يصل إلى 1,000$؟

فنيّاً، ومع اقتراب موسم العملات البديلة، قد تكتسب القناة الصاعدة التي تشكلت منذ قاع السوق في منتصف نيسان/أبريل الزَّخمَ اللازم لتحقيق اختراق جديد.

المخطط البياني في إطار أربع ساعات لزوج عملة بيتكوين كاش/عملة تيثر (BCH/USDT)، مع اقتراب اختراق القناة الصاعدة. المصدر: TradingView، Binance.

ويتحرك سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) حالياً ضمن منطقة استقرارٍ نسبي تتراوح بين مستوى دعم قوي عند 490$ ومقاومة عنيدة عند 555$ تحدُّ من تحركاته الأخيرة نحو المزيد من الارتفاع. مع ذلك، يشير النمط الثابت من القيعان المرتفعة تدريجياً والممتدة منذ منتصف تموز/يوليو الجاري إلى زخمٍ صاعدٍ متزايد، ما يضع عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) على طريق العودة إلى اختبار المقاومة بقوةٍ أكبر.

ويرسم مؤشر القوة النسبية (RSI) قاعاً أعلى جديداً بالقرب من مستوى 50 المحايد، بعد رفضه الأخير الذي أدى إلى استنفاد ضغط الشراء، حيث اخترق مستوى الشراء المفرط عند 74.

من جهةٍ أخرى، يُظهر خط MACD أيضاً علاماتٍ مبكرةً على انعكاس الاتجاه، حيث يُظهر مخططه البياني إلى تباطؤ في الزخم، ما يفتح المجال أمام تقاطع خط المؤشر فوق خط الإشارة تمهيداً لتحقيق ارتفاع جديد.

في كل الأحوال، يمثل الاختراق فوق 555$ الحاجز الأخير أمام اختراق القناة الصاعدة. وفي حال نجاحه، سيكون مستوى المقاومة الرئيسي التالي هو القمة المسجّلة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عند حوالي 640$.

وفي حال تحوّل سعر 640$ إلى مستوى دعم، فقد يستمر الضغط الصاعد نحو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 720$، وربما يدخل مناطقَ سعرية جديدةً بالقرب من 1,000$، خاصةً إذا ازداد الزخم قبل صدور قانون CLARITY المتوقع في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسيُمثل هذا الإنجاز ارتفاعاً بنسبة 90% عن المستويات الحالية.

