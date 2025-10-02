سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يتجاوز 118,000$ مع انطلاقة تشرين الأول/أكتوبر مستفيداً من ضعف الدولار الأمريكي

ساهمت التوترات السياسية في الولايات المتحدة في تعزيز جاذبية عملة بيتكوين (Bitcoin) كوسيلة تحوّطٍ، وتُحذر التحليلات من تقلبات السوق وسط الظروف الحالية.

يأتي ارتفاع سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم الخميس متجاوزاً 118,000$ لتتبعه بقية أسواق الكريبتو معلناً إطلاق بدء الانطلاقة المرتقبة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وارتفع سعر العملة الرقمية الأكبر بنسبة 4% خلال 24 ساعة ليبلغ 118,856$، لتُسهم انطلاقتها برفع القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو بنسبة 4.6% كي تُصبح 4.17 تريليون دولار، فيما ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple-XRP) بنسبة 6.1% (4,385$) و5.6% (2.97$) توالياً.

ويُعزز اكتسابُ الزخم تفاؤل المتداولين بانطلاقةٍ قويةٍ للأصول الرقمية في تشرين الأول/أكتوبر كما في الأعوام السابقة.

مخاوف الإغلاق الحكومي تدفع المستثمرين باتجاه الأصول الرقمية

جاءت الارتدادة الخاطفة بعد أسبوعٍ من موجة تصفية كثيفة للصفقات وضغوط البيع التي تسبّبت بانخفاض الأسعار، وسَط إشارة محللين إلى تجميع الحيتان للعملة مطلع الأسبوع كمحفزٍ أساسي لانعكاس المسار، فيما دخلت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أول إغلاق حكومي منذ 6 سنوات بعد فشل المشرّعين بتمرير مشروع قانون تمويلٍ مؤقتٍ، لتبدأ -منتصف الليل- إجازةٌ مؤقتةٌ لحوالي 800,000 موظفٍ فيدرالي، ومن المتوقع أن يتأخر إصدار البيانات الاقتصادية المُهمة -بما فيها تقارير الوظائف- نتيجة ذلك.

🚨The first US government shutdown in six years has begun, threatening wide disruption and raising doubts over the timing of spot altcoin ETF approvals.#Shutdown #cryptoETFhttps://t.co/PMqC3aeGqd — Cryptonews.com (@cryptonews) October 1, 2025

وساهمت هذه العوامل في تعزيز جاذبية عملة بيتكوين (Bitcoin) كوسيلةٍ للتحوّط من الفشل الحكومي، وصرّح المدير التنفيذي لشركة إدارة الثروة الرقمية Future Digital لوكاس كيلي (Lucas Kiely): “تكره الأسواق حالة الالتباس، ويجب أن نتوقع ازدياداً في التقلبات السعرية”.

وتحدّث كيلي عن احتمالية استغلال الإدارة لهذا الإيقاف من أجل الضغط باتجاه خفض أعداد الموظفين الحكوميين في حال فشل واشنطن بحل هذه المشكلة سريعاً، لكنّه يتوقّع ممانعة مجلس الشيوخ لهذه الإجراءات والتوصل إلى اتفاقٍ سريع لحل المشكلة.

الاستجابة الحكومية المحدودة تدفع باتجاه شح السيولة

يؤكد إقبال المستثمرين على عملة بيتكوين (Bitcoin) صمودَها خلال فترات الجمود السياسي؛ وينظر المتداولون إلى الأصول اللامركزية كبديلٍ جيد عند تداعي الأسواق التقليدية، وقد ساهم الإيقاف الحكومي في تعزيز هذه النظرة، لكنّ الخبراء يستمرون بالتحذير من عرقلة مشكلات التمويل الحكومي لتبني العملة على المدى الطويل.

ويُشكل التأخير في القرارات التنظيمية اختباراً لصبر المستثمرين، وبالأخص من ناحية صناديق التداول الفوري للعملات البديلة في البورصة (Crypto ETFs)، وصرّحت المديرة التنفيذية والمُؤسِّسة الشريكة لشركة Block Street هيدي وانغ (Hedy Wang) بهذا الخصوص قائلة: “ستزداد افتراضات المخاطر القانونية وتتباطأ صفقات الاندماج إلى جانب تضيّق نافذة السيولة إذا فشلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول عقود السلع الآجلة (CFTC) بالاستجابة لهذه المسائل”.

وتحدّثت وانغ عن تقليص القوى العاملة وعرقلته للعمل الإشرافي والتنسيق بين الوكالات والمراجعات المقارنة مع الولايات، ما قد يؤدي إلى انتظار المُصدِرين الجُدد لفتراتٍ أطول من أجل تحصيل الموافقات وتردّد المصارف في نقل المشاريع التجريبية إلى مرحلة الإنتاج، وأضافت: “يُشكل هذا عقبةً في وجه التبني على المدى القريب رغم صمود إطار العمل على المدى البعيد”.

ضغوطات الاقتصاد الكلي تشكل دعماً للعملات الرقمية

ينظر المتداولون إلى انطلاقة الخميس كمؤشرٍ لقوة عملة بيتكوين (Bitcoin) رغم المخاوف الحالية، كما ساهم تاريخها الحافل بالارتفاعات المتكررة شهرَ تشرين الأول/أكتوبر في تغذية موجة التفاؤل.

وتعكس الانطلاقة السعرية مدى تأثير حراك الاقتصاد الكلي؛ حيث تتلقى العملات الرقمية دفعةً إيجابية من ضعف الدولار الأمريكي الناتج عن التوترات السياسية وتدوير المستثمرين للاستثمارات وفقاً للمخاطر، لتستمدَّ الأصول الرقمية قُوتها من دورها كاستثمارٍ بديلٍ بالتزامن مع استعداد السوق لتقلباتٍ وشيكة.