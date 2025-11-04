بعد نجاح اكتتاب عملتها بجمع 16.8 مليون دولار، محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) تحدد نهاية الاكتتاب خلال 24 يوماً معلنةً الفرصة الأخيرة لشراء عملة BEST بأقل سعر ممكن

حدّد فريق محفظة الويب الثالث (Web3) الأسرع نمواً محفظة بيست واليت (Best Wallet) موعداً لانتهاء الاكتتاب ضمن استعداداته لإدراج عملته في منصات تداول رئيسية بعد 24 يوماً عقبَ نجاحِها بلفت أنظار أوساط الكريبتو بفضل مزاياها التقنية المتطورة وتجربة استخدامها المميزة وحصولها على تراخيص CertiK وWalletConnect، لتثبت أنها إحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) المتوفرة في القطاع وأكثرَها موثوقية.

فقد أشادت أوساط الكريبتو بسلاسة إجراء المعاملات والرسوم التنافسية وتصميم المحفظة الشامل لكافة المزايا، حيث توفر محفظة بيست واليت (Best Wallet) أنشطة التداول والرهن وإدارة الحقائب الاستثمارية لأكثر من 250,000 مُستخدم نشطٍ شهرياً.

ومع اقتراب الاكتتاب من نهايته، بقيت فرصة شراء العملة الأساسية لنظام محفظة بيست واليت (Best Wallet) التقني بأقل كلفةٍ ممكنة؛ حيث ستتوفر بسعر 0.025895$ حتى انتهاء الاكتتاب (بعد 24 يوماً) ليتمَّ بعدَها إدراج عملة بيست واليت (Best Wallet) في منصات تداول كبرى.

مزايا محفظة بيست واليت (Best Wallet) تمكن اكتتاب عملتها من جمع أكثر من 16.8 مليون دولار

نجحَ اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) -منذ إطلاقه العام الماضي- بجمع أكثرَ من 16.8 مليون دولار من المستثمرين الراغبين بشرائها بأقل سعرٍ ممكن، ويكمُن السرُّ وراء هذا الاهتمام المبكر في المزايا العملية والفعالة التي وفرها مُطوروها للمستثمرين الأوائل، والتي تستعرض قدرات المحفظة وإمكانياتها.

فقد قدمت محفظة بيست واليت (Best Wallet) عدة ابتكاراتٍ ساعدَتها في مواجهة منافسين بارزين كمحفظتي ميتاماسك (MetaMask) وتراست واليت (Trust Wallet)، ليعتمدَ الكثير من المستخدمين على محفظة بيست واليت (Best Wallet) في إجراء تعاملات الكريبتو اليومية، حيث توفر رسوم معاملاتٍ شديدة التنافسية بفضل دعمها لبروتوكول Rubic الذي يُجمّع المبادلات عبر 330 منصة تداول لامركزية (DEXs) و30 جسراً للربط فيما بين الشبكات، كما تتيح شراء العملات الرقمية وإيداعها بذات السهولة بفضل دعم المحفظة لتمويل الأرصدة باستخدام 100 عملة رسمية.

يُمكن للمستخدمين أيضاً إدارة عدة محافظ من مكان واحد؛ حيث تسمح محفظة بيست واليت (Best Wallet) بإدارة الأرصدة وتتبعها بسلاسةٍ عبر جميع شبكات البلوكتشين المُستخدمة بانتظام، كما تسعى إلى تحسين أفضلية إجراء المعاملات خلال المرحلة الرابعة من خارطة الطريق؛ وستتيح المحفظة رسوم تحويل موحدةً ما يعني إمكانية إجراء المعاملات دون امتلاك العملة الأساسية للنظام التقني مثل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) على بلوكتشين إيثيريوم أو عملة سولانا (Solana-SOL) على بلوكتشين سولانا.

سبب آخر لإقبال المستثمرين على شراء عملة بيست واليت (Best Wallet)

تُعد ميزة “العملات المنتظرة” من أهم عوامل إشادة المُستثمرين بمحفظة بيست واليت (Best Wallet)؛ فقد تم تصميمها لاستكشاف مشاريع الكريبتو الجديدة الواعدة قبل إدراجها في المنصات الرئيسية، لتكتسب هذه الميزة شعبية سريعاً بفضل كشفها للفرص المبكرة التي تتيح للمستخدمين تحقيق أقصى المكاسب.

فمثلاً، ضمّت قائمة العملات المنتظرة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE)، والتي قد تمثل أكثرَ عملات الميم تركيزاً على المجتمع في عام 2025، لينجحَ فريقها بإطلاق باقة رموز حصريةٍ غير قابلة للاستبدال (NFTs) واعتماد نموذج ثنائي للعملة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)؛ ما سمح لقيمتها السوقية ببلوغ ذروة تجاوزت 17 مليون دولار.

كما وفرت عملة بيبي أنتشايند (Pepe Unchained-PEPU) وعملة كاتسلاب (Catslap-SLAP) مكاسب لمُستثمريها بلغت 700% و7,000% تباعاً.

ترصد أداة العملات المنتظرة حالياً مشروعين ناشئين: مشروع شبكة حل الطبقة الثانية الأسرع وعملته الأساسية بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER)، وأول مشاريع التعدين من أجل الكسب (M2E) وعملته الأساسية بيبي نود (PepeNode-PEPENODE)، وقد شهدَ سجل توصيات بيست واليت (Best Wallet) نجاحاً مبهراً دفع المستثمرين لاعتمادها في اختيار الفرص الأكثر توفيراً للمكاسب، ولكنْ يُوصى دائماً بإجراء الأبحاث المستقلة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

🔥 Token of the Week: $HYPER

💰 Raised: $25.3M@BTC_Hyper2 is building Bitcoin’s first Layer 2 for real scalability with faster and cheaper transactions.



Start exploring upcoming tokens today! 🚀



📲 Download Best Wallet

🔍 Check $HYPER in Upcoming Tokens… pic.twitter.com/QNEOLiADlB — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 31, 2025

من جانبها، تُخطط محفظة بيست واليت (Best Wallet) لإطلاق أداةٍ متكاملةٍ لإدارة الحقائب الاستثمارية من أجل مساعدة المستخدمين في إدارة أرصدة الكريبتو المتنوّعة من مكانٍ واحد، وتضاف هذه الميزة إلى منصة التداول اللامركزية (DEX) المُدمجة في المحفظة وخاصية تداول عقود المشتقات المرتقبة والرؤى المُعمّقة للأسواق وخيارات الشراء والبيع المؤتمت وإستراتيجية خفض متوسط التكلفة بالدولار (DCA)، ما يؤكد استمرار بيست واليت (Best Wallet) في مسيرة تطوّرها إلى منصةٍ شاملةٍ لاستثمار وتداول الكريبتو.

أسباب تصدر محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) سباق سهولة الوصول والحماية

قد يكون تركيز محفظة بيست واليت (Best Wallet) على تجربة الاستخدام أهمَّ أسباب جذبها لأكثر من 250,000 مستخدم نشطٍ شهرياً؛ حيث يُوفر تطبيقها واجهةً بديهيةً وسهلة الفهم مع تصاميم انسيابيةٍ وبسيطةٍ إلى جانب ميزة استرداد المحافظ إليها بسهولة، وتجتمع هذه الخصائص مع نظام النقاط الذي يكافئ التفاعل لتجعل استخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) تجربةً ممتعةً بحق.

ويتوفر تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) على متجري التطبيقات Google Play وApple App Store لتسهيل وصول المستخدمين حول العالم.

مع ذلك، فإن تسهيل الوصول لا يعني شيئاً بدون الأمان، وتتمثل طبقة الحماية الأولى لمحفظة بيست واليت (Best Wallet) في كونها محفظة غير وصائية تمنح المُستخدمين التحكم بمفاتيح الوصول الخاصة؛ ما يُجنبكم أوجه قصور الحفظ المركزي للأصول عبر منصات التداول، كما تعتمد تقنية MPC-CMP من Fireblocks لتقسيم مفاتيح الوصول الخاصة إلى أجزاءَ مُشفرة يتم توزيعها على وحداتٍ أو خوادم منفصلةٍ لضمان غياب نقطة ضعف مركزية.

فوق هذا، توّجت محفظة بيست واليت (Best Wallet) هذه الأساسات بطبقات حمايةٍ متعددة تشمل المصادقة الثنائية (2FA) والبصمة الحيوية، كما ستتم إضافة نظام حمايةٍ متقدمةٍ من الاحتيال يُمكنه كشف المعاملات المشبوهة والخبيثة ومنع إتمامها قبل التأكيد على المعاملة، كما سيتم مستقبلاً تفعيل الحماية من روبوتات التداول الاستباقي (MEV) لتجنيب المستخدمين التعرّض لأنشطة التلاعب في السوق التي تتيح تغييرَ تكلفة المعاملات، ما يضمن تنفيذ جميع صفقات التداول بأمان ونزاهة.

أيضاً، حصلت محفظة بيست واليت (Best Wallet) على ترخيص WalletConnect بفضل التزامها بمعايير الجودة؛ ما يعني أنها تطابق أعلى معايير الأمان والتوافق، وسمح ذلك لمُستخدميها بالوصول بسهولةٍ وأمان لآلاف التطبيقات اللامركزية (dApps) عبر شبكات البلوكتشين المتنوعة.

Best Wallet is now @WalletConnect Certified! ⚡



This recognition highlights our commitment to reliable dApp connectivity, clean UX, and trusted infrastructure.



This means faster connections, smoother sign-ins, and a better experience for every user. 🙌



We’re proud to be part… https://t.co/j52Ey3mEIR pic.twitter.com/jdoTEXHoHU — Best Wallet (@BestWalletHQ) June 30, 2025

الاكتتاب سينتهي خلال 24 يوماً

يُوفر الاكتتاب فرصةً لشراء العملة الأساسية للنظام التقني لمحفظة بيست واليت (Best Wallet) والاستفادة من المعاملات منخفضة الرسوم وأداة العملات المنتظرة، إلى جانب المزايا المُرتقبة كرسوم المعاملات المُوحّدة وعوائد الرهن المُحسّنة وغير ذلك الكثير.

وسينتهي الاكتتاب خلال 24 يوماً ومعه فرصة شراء عملة بيست واليت (Best Wallet) بأقل سعرٍ ممكن، إذ لا توجد ضمانةٌ لبقاء السعر على حاله بمجرد إدراجها في منصات تداول بارزة، خاصةً وأنها تتمتع باستخداماتٍ عمليةٍ متنوعةٍ وإمكانية ازدياد الطلب عليها مع اتساع قاعدة مُستخدميها النشطين.

أخيراً، يُمكنكم التوجه إلى الموقع الرسمي للاكتتاب وشراء عملة بيست واليت (Best Wallet) مباشرةً عبر التطبيق باستخدام الفيزا والماستركارد، أو مبادلتها بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT).

كما يُمكنكم تحميل محفظة Best Wallet عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store.

ويُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع على منصات X وتيليجرام وديسكورد، للاطلاع على المزيد من المعلومات.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) اضغط هنا