أفضل العملات الرقمية الجديدة للشراء اليوم – 4 أيلول/سبتمبر

إليكم أفضل العملات الرقمية الجديدة للشراء بالتزامن مع استعداد السوق لحركةٍ صاعدة في نهاية العام.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

نقدّم لكم ملخصاً لأفضل ثلاث عملات رقمية جديدة للشراء اليوم، مع انتعاش عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) الذي يدفع القيمة السوقية لقطاع الكريبتو نحو مستوى 4 تريليون دولار. فقد أطلقت عملة بيتكوين الحركة الصاعدة بارتفاع سعري قدره 2% خلال 24 ساعة، فيما سجلت العملات البديلة الكبرى مكاسبَ مشابهة -أو أكبر- بما فيها عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE).

وبينما يتعافى السوق من الأداء الضعيف الذي شهده نهاية آب/أغسطس، برزت عدة عملات جديدة تُظهر إمكاناتٍ قوية لتحقيق موجاتٍ صاعدة قوية بحلول نهاية العام، من أبرزها عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) وعملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) وعملة سنورتر (Snorter-SNORT) التي تصنف حالياً بين أفضل عملات الميم في السوق.

عملة بيبي نود (PepeNode)

تُعَد عملة بيبي نود (PepeNode) القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) واحدةً من أحدث الاكتتابات في السوق وأكثرها تميزاً، وتصِفُ نفسَها بأنها عملة ميم من نمط “التعدين من أجل الكسب” (Mine-to-Earn)، وتقدم نظامَ رهنٍ يُحوّل العملية غير التفاعلية لحجز العملات والكسب منها إلى تجربةٍ تفاعليةٍ شبيهة بالألعاب.

There's a weather warning in the mines…



It's calling for a massive PEPENODE storm. 🔥 ⛏https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/jq5vBLbsSz — PEPENODE (@pepenode_io) September 3, 2025

وبدلاً من مجرّد إيداع العملات، يُمكن للمستخدمين تطوير وتحديث منصة التعدين الافتراضية الخاصة بهم والحصول على مكافآتٍ تتناسب مع عدد العقد فيها، ويُمكن شراء هذه العُقَد بوساطة عملة بيبي نود (PepeNode) بحيث يتيح امتلاكُ عدد أكبرَ من العقد رهنَ المزيد من العملات، الأمرُ الذي يُعزز المشاركة والتفاعل، ويدعمُ نموَّ المشروع مع مرور الوقت إلى جانب رفع الطلب على العملة . وبالفعل، فقد أثبت المشروع جاذبيته للاستثمارات بجمعه أكثر من 571,000$ خلال اكتتاب عملته رغم إطلاقه الشهر الماضي.

ويُمكن للمستثمرين الانضمام مبكراً إلى المشروع عبر زيارة موقع عملة بيبي نود (PepeNode) والمشاركة في الاكتتاب؛ حيث تتوفر العملة حالياً بسعر 0.0010407$، مع الإشارة إلى أنّ السعر سيرتفع تدريجياً كلَّ عدة أيام حتى انتهاء الاكتتاب.

يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لعملة بيبي نود (PepeNode) من هنا

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

تبرز عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) -المستوحاة من عملة دوجكوين (Dogecoin)– بين أفضل العملات الرقمية حالياً وجمَعت 1.8 مليون دولار في اكتتابها الجاري، وقد تمَّ تصميم العملة لتكون نسخةً مرتفعة الزخم من عملة دوجكوين مع تركيز صورها الطريفة ومجتمعها على دفع التداول إلى أقصى حدوده.

ويُروّج المشروع لنفسه عبر التداول برافعةٍ مالية قدرها 1,000 ضعفٍ ويعمل حالياً على بناء مجتمعٍ من المستثمرين والداعمين، فقد تم تجهيز قنوات تيليجرام وديسكورد (Discord) ستسمَحُ لأعضاء المجتمع بالمشاركة في مسابقات التداول وكسب مكافآتٍ عند تحقيق أداء مميز، كما ستخدم هذه القنوات كمحطةٍ لمشاركة النصائح والإستراتيجيات.

تمنح هذه الميزة أفضليةً لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مقارنةً بالعملات المنافسة التي تفتقر إلى مجتمع داعم، إذ يُمكن للعملات بدون قاعدة داعمين أن تنهارَ بسرعة. سيُخصص مشروع عملة ماكسي دوج 25% من المعروض الإجمالي -البالغ 150.24 مليار عملة- لصندوق Maxi Fund الهادفِ إلى تمويل الشراكات الجديدة والحملات الترويجية بهدف إبقاء العملة في دائرة الضوء وتوسيع مجتمعها، ما يدعم سعرها.

كما يُمكن للمستثمرين الانضمام إلى الاكتتاب عبر زيارة موقع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) حيث تتوفر العملة حالياً بسعر 0.0002555$.

يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من هنا

عملة سنورتر (Snorter)

افتتحت عملة سنورتر (Snorter) اكتتابها منذ بضعة أشهر ونجحت بجمع 3.7 مليون دولار، ما يعكس اهتماماً وثقة كبيرين بالمشروع الجديد. ويقدم المشروع روبوت التداول Snorter Bot للرصد المؤتمت لأفضل الصفقات من أجل مساعدة المتداولين في التقدّم على السوق.

Snorter left Earth. Green candles only visible from orbit. pic.twitter.com/u8tNd7HxNL — Snorter (@SnorterToken) September 3, 2025

ويقوم روبوت سنورتر (Snorter Bot) بمسح السوق لاكتشاف علامات تحركات الأسعار القادمة، ويمكنه إجراء عمليات شراء تلقائيةٍ بالنيابة عن المستخدم قبل أن تبدأ الحركة الصاعدة والعكس صحيحٌ بالنسبة للعملات المهددة بانخفاض السعر، كما يُوفر الروبوت العديد من الميزات المفيدة بما فيها نسخ التداول (من الحيتان والمستثمرين الاذكياء) ومبادلة العملات عبر مختلف شبكات البلوكتشين وأوامر الحد السعري والحماية من العمليات الاحتيالية المحتملة.

يُمكن لهذه الاستخدامات أن تجعل من روبوت سنورتر واحداً من أكثر روبوتات التداول كمالاً في السوق، مع ضرورة امتلاك عملة سنورتر (Snorter) للوصول إلى ميزات هذا الروبوت المتطور، ومن المرجّح أن تجذبَ هذه العملة طلباً كبيراً؛ ما يجعلها واحدةً من أفضل العملات الرقمية الجديدة للشراء اليوم.

ويُمكن للمستثمرين الانضمام إلى الاكتتاب عن طريق زيارة موقع عملة سنورتر (Snorter) وربط محفظةٍ متوافقةٍ مثل بيست واليت (Best Wallet) أو ميتاماسك (MetaMask) بواجهته، وتتوفر العملة حالياً بسعر 0.1033$ ولكنّه سيرتفع مجدداً خلال 24 ساعة.