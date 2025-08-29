أفضل العملات الرقمية للاستكشاف اليوم 29 آب/أغسطس: عملة ريبل (Ripple-XRP)، وعملة باي نيتوورك (Pi Network-PI)، وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

إليكم أفضل العملات الرقمية للاستثمار اليوم في ضوء الاستقرار النسبي للسوق استعداداً لموجة ارتفاعات منتصف أيلول/سبتمبر المنتظرة.

نقدم فيما يلي جولةً على أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم مع استقرار القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الكريبتو عند 3.99 تريليون دولار؛ فبينما تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنحو 2% آخر24 ساعة، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنحو 0.8% فقط، لكنّ بعض العملات البديلة تبدو على وشك تسجيل مكاسبَ لافتة.

تبرُز منها بشكلٍ خاص عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، إضافةً إلى عملة باي (Pi Network) التي ارتفعت قيمتها اليوم بنسبة 2.5% إثرَ الإعلان عن تحديثاتٍ هامة.

فدعونا نستعرض تحليلاً لوجهة أسعار هذه العملات المتوقعة في الأيام والأسابيع المقبلة، ويُمكنكم أيضاً الاطلاع على قائمة “أفضل عملات الميم” الخاصة بنا لمُراجعة تحليلنا المتعمق.

استعراض أفضل العملات الرقمية للاستكشاف اليوم 29 أب/أغسطس

عملة ريبل (Ripple-XRP)

استقرَّ سعر عملة ريبل (Ripple) اليوم على ارتفاع أسبوعي بنحو 3% عند 2.88$، لكنّه بقي متراجعاً بنحو 3% مقارنةً بقيمته قبل 30 يوماً.

ورغم صعوبة الأسابيع القليلة الماضية، بقيت عملة ريبل (Ripple) محتفظةً بزخمٍ قوي على المدى المتوسط ​​والطويل بعد أن سجّلت مكاسب بنسبة 420% في آخر 12 شهراً، ما يؤكد تمتعها بأقوى الأسس الفنية مقارنةً ببقية العملات البديلة حالياً، وذلك بعد إطلاق بطاقة ماستركارد المرتبطة بعملة ريبل (Ripple) بالشراكة مع منصة جيميني (Gemini)، فضلاً عن الازدياد الكبير في أحجام عقود عملة XRP الآجلة على منصة مجموعة CME.

يُذكر أن المخطط البياني للعملة يعكس مسارها الصاعد، لا سيّما بعد ظهور نموذج الراية التي بدأت بالتشكل منذ منتصف تموز/يوليو الماضي.

المصدر: TradingView

يشير ذلك إلى أن سعر عملة ريبل (Ripple) على وشك تحقيق اختراقٍ قوي، وهو رأيٌ يدعمه استقرار مؤشري MACD والقوة النسبية (RSI) في منطقة البيع الزائد لقرابة الشهر، ما يُوحي بإمكانية أن نشهد ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 4$ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد يدفعه اكتساب الزخم في نهاية العام نحوَ 10$.

لذا، تُعَد عملة ريبل (Ripple) إحدى أفضل العملات الرقمية للشراء الآن، خاصة وأن وضعيتها طويلة الأجل تبدو أفضل نظراً للتوسع المستمر في أنشطة شركة ريبل (Ripple Labs).

عملة باي نيتوورك (Pi Network-PI)

ارتفع سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) بنسبة 2.5% اليوم مُسجلاً 0.3572$ ليُعوّض بعض خسائره الممتدة لأسابيع، لكنّه ما يزال بحاجةٍ إلى مزيد من الارتفاع لعكس اتجاهه الهابط نظراً لبقائه متراجعاً بنسبة 18.5% مقارنةً بقيمته قبل شهر واحد، وبنسبةٍ أكبرَ تبلغ 88% منذ تسجيله أعلى مستوياته على الإطلاق في شباط/فبراير الفائت عند 2.99$.

وفيما قد يُجادل المشككون بأن هذه الخسائر تُعَد علامة على أن عملة باي نيتوورك (Pi Network) تصارع الفناء، إلا أن المتفائلين قد يرون أن ذلك يمنحها فرصةً كبيرةً للانتعاش والعودة بقوة.

ويأتي ارتفاع اليوم في أعقاب أنباء عن إطلاق مطوري شبكة Pi Network إصداراً خاصاً بنظام التشغيل لينوكس (Linux) لعقد التدقيق بهدف توسيع انتشارها وإمكانية الوصول إليها، كما يتزامن الإعلان أيضاً مع أنباء عن تحديثٍ مرتقب من الإصدار 19 إلى 23 بهدف إضافة “طبقاتٍ جديدة من الوظائف والتحكم”.

ويُسهم الإعلان عن هذا التحديث ببدء انتعاش سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network)، حيث يُظهر المُخطط البياني التالي أن العملة ما تزال مقوّمةً بأقل من قيمتها الحقيقية بوضوح.

المصدر: TradingView

من جهته، بقي مؤشر القوة النسبية (RSI الموضح باللون الأصفر) مستمراً بالتراجع منذ منتصف أيار/مايو، ما يعني أن الانتعاشة كانت منتظرةً منذ فترةٍ طويلة، وينطبق الأمر نفسه على خطي مؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) نظراً لدلالته التي بقيت سلبية لفترة طويلةٍ جداً.

ومع أنّ البعض قد يُجادل بأنّ عملة باي (Pi Network) تفتقر إلى مقوّمات الصمود المستقبلي، إلا أن التحديثات الأخيرة تُظهر قدرتها على التعافي على المَدَيَين المتوسط ​​والطويل.

وإذا بقي الاتجاه العام للسوق صاعداً لمدة كافية، فقد يستعيد سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) مستوى 0.60$ بحلول الربع الرابع، وقد يُنهي العام حول 2.5$.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)

تُعَد عملة دوجكوين (Dogecoin) هي الأخرى إحدى أفضل العملات الرقمية الجديرة الاهتمام اليوم، وقد انخفض سعرُها قليلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، لكنه بقي محتفظاً بمكاسب أسبوعية بنحو 2%.

وكما هو الحال مع عملة باي (Pi Network)، جاء أداء عملة دوجكوين (Dogecoin) دون المتوقع في الأسابيع الأخيرة، فانخفض سعرها بنسبة 3% خلال الشهر الأخير، لكنّ الجانب الإيجابي هو أنها ما تزال مقوّمةً بأقل من قيمتها الحقيقية ويُنتظر ارتفاع سعرها قريباً بدليل مخططها البياني أدناه، والذي يُظهر استعداد السعر لاختراق نمط الراية والانطلاق للأعلى.

المصدر: TradingView

بالمثل، يعاني مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) منذ عدة أسابيع، لكنه على وشك استعادة مستواه الوسطي البالغ 50 مجدداً بالتزامن مع ازدياد أحجام تداول عملة دوجكوين (Dogecoin)، والتي ارتفعت من 1.6 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار في غضون أيام قليلة.

وإذا ما خفّض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، فقد يعاود عملة دوجكوين (Dogecoin) الانطلاق بسهولةٍ صوب 0.35$ وربما 0.40$ خلال أسابيع قليلة، وقد تمتد انطلاقته إلى 1$ بدعمٍ من السوق الصاعدة المنتظرة أواخر العام الجاري.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تكتسب زخماً بعد جمع اكتتابها 12.7 مليون دولار؛ فهل أصبحنا بصدد حل الطبقة الثانية المثير التالي؟

تُعَد العملات البديلة المذكورة أعلاه من أفضل العملات الرقمية للاستثمار حالياً، لكنّ هناك عملات أحدث تُظهر أيضاً إمكاناتٍ واعدة، وقد تستحق ضمّها إلى حقيبتكم الاستثمارية، ولعلَّ أكثرها إثارةً للاهتمام حالياً عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، العملة الأساسية لشبكة حل الطبقة الثانية المثير لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain)، والتي انطلق اكتتابُها قبل شهرين.

جدير بالذكر نجاحُ اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بجمع تمويل تجاوزت قيمته 12.7 مليون دولار حتى الآن، وهو إنجاز لافت يُظهر مدى اهتمام المستثمرين بالمشروع وأخذهم إياه على محمل الجد.

وبصفتها العملة الأساسية لحل الطبقة الثانية، ستُوفّر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لمستخدمي بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) معاملاتٍ أسرع ورسوماً أقل دون المساس بأعلى معايير الأمان والخصوصية من خلال استخدام عمليات التجميع وفق آلية إجماع المعرفة الصفرية (Zk).

كما تسعى شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة إلى أن تُصبح نظاماً تقنياً متكاملاً لنظم التمويل اللامركزي (DeFi) يتيح للمتداولين استثمار ما بحوزتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، فهي تسمح للمستخدمين بإيداع ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) باستخدام العقد الذكي وتلقّي ما يوازيه من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) بالمقابل، الأمر الذي يُمكّنهم عندَها من رهنه أو تداوله وفق رغبتهم حينها.

يُذكر أخيراً أن الحد الأقصى لمعروض عملة المشروع يبلغ 21 مليار عملة، ويُمكن للمستثمرين شراؤها الآن عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مقابل 0.012815$، علماً أنه من المقرر ارتفاعُه لعدة مراتٍ بتوالي مراحل الاكتتاب.