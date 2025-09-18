أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم 18 أيلول/سبتمبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي نيتوورك (Pi Network-PI) وعملة سولانا (Solana-SOL)

في ظل استعداد السوق لموجةٍ صاعدة نهاية العام، إليكم ما قد يمكّن مالكي عملة ريبل (Ripple) وعملة باي نيتوورك (Pi Network) وعملة سولانا (Solana) من تحقيق أرباح ملحوظة.

ليس من السهل استكشاف أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم، إذ لا تزال القيمة السوقية لقطاع الكريبتو مستقرةً حول 4 تريليون دولار رغم وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) الشهر الماضي إلى مستوى جديد بلغ 124,128$. ولا يقتصر الحماس على رائدة القطاع وحدَها فقط، حيث تستمر الاستثمارات بالتوجه جليّاً نحو العملات البديلة الرائدة وأفضل عملات الميم. فخلال العام الماضي، وصلت عملات عدة مشاريع إلى مستوياتٍ سعرية جديدة تؤكد استمرار قوة الطلب على الأصول الرقمية.

وتُساهم حركتان بارزتان في واشنطن بتعزيز هذه المعنويات أوّلها توقيع الرئيس ترامب على قانون GENIUS الذي يُمثل أول إطار عملٍ متكاملٍ لتنظيم العملات المستقرة، والثانية هي إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن برنامج Project Crypto الهادف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية وتوضيح آلية تطبيقها في قطاع الأصول الرقمية.

في هذا السياق المتنامي من الثقة، يُمكن القول إن بعض العملات مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة باي نيتوورك (Pi Network) وعملة سولانا (Solana) هيَ من بين أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم.

عملة ريبل (Ripple): العملة المتصدّرة لعمليات الدفع الدولية، ومن الأفضل للشراء بين العملات الرقمية لعام 2025

وصل سعر عملة ريبل (Ripple) إلى ذروة جديدة بلغت 3.65$ في 18 تموز/يوليو بالتزامن مع إقرار قانون GENIUS، وقد تجاوزت بذلك قمتها السعرية السابقة (3.40$) المُسجّلة عام 2018، إلا أنّ السعرَ عاد للانخفاض منذ ذلك الحين ليُصل إلى 3.1$ تقريباً.

وتكمُن جاذبية عملة ريبل (Ripple) في سرعة المعاملات الدولية وتكاليفها المنخفضة التي تتفوّق على الأنظمة القديمة المعروفة مثل SWIFT، كما حصلت على دعمٍ لشرعيتها بفضل اعتمادها من قبل صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) واعتراف البيت الأبيض بها. كذلك، شارك المدير التنفيذي لشركة ريبل (Ripple) براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) هذا العام في طاولة الحوار الرئاسية رفيعة المستوى حول قطاع الكريبتو.

واشتدَّ الزخم في عام 2023 عندما حكمت محكمة أميركية بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) لصغار المستثمرين لا تنتهك قوانين الأوراق المالية، منهيةً نزاعاً طويلاً مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

وبالعودة إلى التاريخ، ارتفعَ سعر عملة ريبل (Ripple) العام الماضي بنسبة 413% لتتفوّق على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرها بنسبة 97% فقط. وقد عكس ارتفاع تموز/يوليو قوة العملة، فرغم التراجع الأخير حافظ على استقرار نسبي رغم تقلب السوق وانخفاض أسعار مختلف العملات الرقمية.

ويقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قيمة 53 تقريباً، والتي تعكس زخماً حيادياً وتقترح عودة المتداولين الحذرة إثرَ التخوّف من بيانات التضخم الأمريكي الشهر الماضي. ومع بقاء سعر عملة ريبل (Ripple) فوق متوسط الحركة بمدى 30 يوماً عند 2.90$ وصموده عند مستوى الدعم النفسي البالغ 3$، يتطلّع المجتمع إلى انطلاقةٍ جديدة قد تدفع السعر نحو 4$ بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

عملة باي نيتوورك (Pi Network): هل سيستعيد أكبر مشروع تعدين عبر الهاتف المحمول قممه السابقة قبل نهاية الصيف؟

تُعيد عملة باي (Pi Network) تشكيل مفهوم التعدين التقليدي للعملات الرقمية من خلال ميزة “النقر للتعدين” (T2E) التي تلغي الحاجة إلى امتلاك معداتٍ باهظة الثمن أو استهلاك الطاقة بشكلٍ كبير. وبخلاف الأساليب التقليدية، تتيح الشبكة للمُستخدمين كسبَ العملات مباشرةً من خلال تطبيق الهاتف المحمول عن طريق تفاعلاتٍ يوميةٍ بسيطةٍ، ما يُسهّل وصول المبتدئين إلى العملات الرقمية.

ومنذ أيار/مايو، استقرَّ مؤشر RSI حول مستوى 50 أو دونه، في إشارة إلى ضعف الأداء معظم العام. غيرَ أن فريق التطوير بدأ الآن بإطلاق سلسلة تحديثاتٍ تدريجيةٍ ستصل إلى الإصدار رقم 23، الأمرُ الذي قد يقود أخيراً إلى إطلاق الشبكة الرئيسية المنتظرة.

مع ذلك، قد يُوفر هذا الانخفاض فرصة شراء للمؤمنين بإمكانات العملة على المدى الطويل. فقد لوحِظ تشكيل نمط الوتد الهابط في وقتٍ سابق من هذا العام، ما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد لاحقاً. وإذا عاد الزخم، فقد يرتفع سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) أعلى مستوى 1$ قبل فصل الشتاء.

وبدعم من واجهة استخدام سهلةٍ وبلوكتشين من الطبقة الأولى مُصممةٍ خصيصاً لها، تضع شبكة باي نفسها كقوةٍ كبرى في موجة تبني العملات الرقمية القادمة.

عملة سولانا (Solana): أبرز منافس لعملة إيثيريوم (Ethereum) وأفضل عملة رقمية أداءً هذا الشهر

تُحافظ عملة سولانا (Solana) على تفوّقها بفضل بنية شبكتها السريعة ومنخفضة التكاليف، إذ ارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من 133 مليار دولار، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول المحجوزة عليها 12.5 مليار دولار بحسب منصة DeFiLlama، ما يؤكد أهميّتها ضمن نظام التمويل اللامركزي.

وتتزايد التوقعات بشأن اقتراب موافقة الجهات التنظيمية على صندوق تداول فوري لعملة سولانا في البورصة (SOL spot ETF) على غرار ما حدث مع عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، وهي خطوةٌ من المنتظر أن تجذب المؤسسات الاستثمارية الباحثة عن مساراتٍ منظّمةٍ للدخول إلى سوق الأصول الرقمية.

وعقبَ تراجعه إلى 100$ في نيسان/أبريل، استعاد سعر عملة سولانا (Solana) زخمه ليصل إلى 235$ مُحققاً مكاسب تقارب 35% خلال آخر 30 يوماً، متفوقةً على عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple) التي لم تُسجّل سوى مكاسب أحادية الرقم في الفترة نفسها.

ومن المتوقع أن تستفيد عملة سولانا (Solana) أيضاً خلال الفترة المقبلة من تكثيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية جهودها في وضع أطر تنظيمية للأصول الرقمية. ويُظهر مؤشر القوة النسبية اتجاهه نحو الانخفاض من 63، مشيراً إلى عمليات بيع جاريةٍ يُمكن أن توفر خصوماتٍ سعرية إضافية خلال الأيام المقبلة. ولا يزال مستوى الدعم الرئيسي متوضعاً عند 150$، بينما تقع المقاومة عند 200$ و250$، فيما تبقى احتمالية استعادة القمة التاريخية عند 293.31$ أو حتى اختراق مستوى 300$ قائمة قبل نهاية عام 2025.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPE): أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين وأحد أفضل اكتتابات الكريبتو لعام 2025

يُعتبر اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أحد أشهر الاكتتابات لهذا العام، فهي تسعى لأن تصبح أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) يمزج بين رواج ثقافة الميم وقابلية التوسع والتطوير المُوجّه للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تحسين عملة بيتكوين (Bitcoin) من خلال المعاملات الأسرع والعقود الذكية والحوكمة المجتمعية، وقد جمَع الاكتتاب بالفعل أكثرَ من 16.6 مليون دولار مع توقع المحللين بأن يرتفع السعر بمقدار 10 أضعافٍ بعد الإطلاق.

علاوةً على ذلك، تدعم شبكة عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عقوداً ذكية فائقة السرعة مع الحفاظ على الرسوم المنخفضة بفضل بنائها على آلة سولانا الافتراضية (SVM).

ويبرز بين مزايا المشروع جسرُها الخاص الذي يُوفر معاملاتٍ شبه فورية بعملة بيتكوين (Bitcoin) عبر حل الطبقة الثانية، مع دعم التطبيقات اللامركزية (dApps) وإنشاء عملات الميم وعمليات الدفع برسوم تشغيلٍ منخفضةٍ للغاية؛ وقد خضع المشروع إلى تدقيق ناجح بواسطة Coinsult لم يكشف عن أي ثغراتٍ تُذكر، ما يرفع من ثقة المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هي العملة الأساسية المُستخدَمة في الرهن والحوكمة، كما ستتم مكافأة المستثمرين الأوائل في الاكتتاب بعائد سنوي (APY) مقابل الرهن يبلغ 70%، إلى جانب حقوق التصويت على تحديثات النظام التقني المستقبلية.

ختاماً، يُمكنكم زيارة موقع الاكتتاب الرسمي أو متابعة مجتمع العملة على منصتي X وتيليجرام للحصول على المزيد من المعلومات.