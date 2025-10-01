أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم 1 تشرين الأول/أكتوبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيبي (Pepe-PEPE)

بمتابعة القراءة معنا ستتعرّفون لدواعي اعتبارنا عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة بيبي (Pepe) أبرز الأصول الرقمية المرشحة لانطلاقاتٍ سعرية قويةٍ في الربع الرابع من العام الجاري.

تشهد الأسواق ارتفاعاتٍ ملحوظة اليوم وسَط تساؤل المستثمرين الساعين وراء أفضل الفرص المتاحة في قطاع الكريبتو البالغة قيمته السوقية 4 تريليون دولار حول أفضل العملات الرقمية للشراء الآن، فبينما بقيَ سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) دون أعلى مستوياته المسجلة مؤخراً عند 124,128$ بنحو 10%، تراجعت حصّتها السوقية وسط تحوّل الزخم إلى عملات بديلة تتسم بأداء أقوى، إلى جانب أفضل عملات الميم التي تمكّن بعضُها العامَ الماضي من تسجيل قمم سعرية جديدة.

وجاءت الشرارة الأساسية لهذا التعافي من تغيّرين بارزَين في سياسات واشنطن، أولهما توقيع الرئيس دونالد ترامب قانون جينيوس (GENIUS Act) الذي يُعِدّ تشريعات البلاد الشاملة لتنظيم قطاع العملات المستقرة، لتكشف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعدَه بوقتٍ قصير عن مشروع الكريبتو (Project Crypto)، وهوَ مبادرة تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية لمواكبة عصر ازدهار الأصول الرقمية.

ومع تحسّن الثقة في السوق، تحوّلت الأنظار إلى عملات بديلة بارزة كعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة بيبي (Pepe)، والتي تُمثل جميعها أفضل فرص الشراء استغلالاً لتراجع أسعارها وسط توقعاتٍ بانطلاق موجة ارتفاعاتٍ وشيكة.

عملة ريبل (Ripple-XRP) التابعة لعملاق أنشطة الدفع الدولية وأفضل العملات البديلة أداءً لعام 2025

انطلق سعر عملة ريبل (Ripple) مُسجّلاً أعلى مستوياته الجديدة عند 3.65$ في 18 تموز/يوليو بالتزامن مع تمرير قانون جينيوس متجاوزاً أعلى مستوياته المسجلة قبلها في 2018 حول 3.40$، ليمرَّ بعدَها بموجة تصحيح دفعته ليستقرَّ حالياً على تراجع بنحو 20% مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.935$.

وتكمن جاذبية عملة ريبل (Ripple) في دورها كحلٍّ فعّالٍ من حيث التكلفة في تسهيل التحويلات المالية الدولية، ما يضعها كبديلٍ مُحتملٍ للأنظمة التقليدية كآلية سويفت (SWIFT)، كما ساهمت إشادة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالعملة والترحيب المتزايد بدورها ضمن القطاع المالي الأمريكي في تحسين سمعتها.

كمثالٍ على ذلك، فقد تجلى النفوذ التنظيمي لشركة ريبل (Ripple Labs) سابقاً هذا العام عندما انضمَّ رئيسها التنفيذي -براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse)- إلى لجنة سياسات الكريبتو التابعة للبيت الأبيض، وأبرز إطلاقُ عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي طموحَ الشركة في الاستحواذ على حصةٍ من قطاع العملات المستقرة سريع النمو.

من جهةٍ أخرى، تسارعت وتيرة اكتساب العملة للزخم إثر صدور الحكم القضائي الحاسم في عام 2023، والقاضي بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعد معاملاتٍ غير مصرَّح بها في أوراق مالية، ما مثّل نقطة تحول محورية في نزاعها القضائي الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).

ففي آخر 12 شهراً، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 346% متجاوزاً مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 77.5% في ذات الفترة، وبعد انطلاقة تموز/يوليو تلقى السعر دعماً من مستوى 3$ قبل أن تؤدي عوامل ضعف أيلول/سبتمبر الموسمية إلى كسره لهذا المستوى.

حالياً، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 45، ما يتيح متسعاً لانطلاقةٍ قويةٍ في المدى المنظور. ونظراً لأن خفض معدلات الفائدة والتكهنات بشأن الموافقة على أول صندوق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF) أخفقا في تحفيز الانطلاقة المنتظرة نتيجة تسعير الأسواق المسبق لهذه المحفزات على الأغلب، فقد تؤدي القرارات النهائية المنتظرة بشأن إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للعملة في تشرين الأول/أكتوبر إلى انطلاق سعر عملة ريبل (Ripple) سريعاً ليتجاوز حاجز 6$.

عملة سولانا (Solana-SOL): أبرز منافسي عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وأفضل العملات الرائدة أداءً لهذا الشهر

تُواصل بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ترسيخ موقعها الريادي ضمن قائمة نظم البلوكتشين المُوفرة للعقود الذكية بدعم من قيمتها السوقية البالغة حالياً 112 مليار دولار والقيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني البالغة قرابة 11 مليار دولار وفقاً لبيانات DeFiLlama، في دلالةٍ على هيمنتها المتزايدة على نظم التمويل اللامركزي.

يأتي ذلك وسط تزايد التكهنات بشأن الموافقة على إطلاق صناديق تداول فوري للعملة في البورصات الأمريكية(Spot Solana ETFs) الشهر المقبل، ما يُعزز التوقعات بقدرتها على اجتذاب استثماراتٍ قوية مماثلةٍ لتلك التي تلقتها نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum).

فبعدَ أن لامس أدنى مستوياته عند 100$ في نيسان/أبريل، استعاد سعر عملة سولانا (Solana) عافيته ليستقرَّ حالياً حول 207$، فقد رصد محللو المخططات البيانية تشكل نمط “الكوب والمقبض” المبشر منذ آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر في انعكاس لموجة التفاؤل الأخيرة، أما تراجعه الأسبوع الماضي بنسبة 6% فيبدو أقربَ إلى تصحيح صحي منه إلى مصدر قلق.

ومع تحرّك الجهات التنظيمية نحو صياغة تشريعاتٍ أوضح للأصول الرقمية، قد تكون عملة سولانا (Solana) أبرَز المستفيدين، فقراءة مؤشر RSI للعملة هدأت لتشير حالياً إلى 45 ما يوحي بأن التصحيح أتاح للمستثمرين مستوى دخولٍ مؤاتياً. وفيما يُشكّل مستوى 150$ دعماً رئيسياً، يستقر أقوى الحواجز عند 250$، غير أن اختراقه قد يمنح المضاربين على الارتفاع مُحفزاً لمواصلة دفع السعر للأعلى، فإعادة اختبار ذروتها السعرية التاريخية عند 293.31$ أو حتى بلوغ علامة 400$ لا تبدو أهدافاً بعيدة المنال نهاية عام 2025.

عملة بيبي (Pepe-PEPE): عملة ميم جديدة تمثل ظاهرة تتمتع بقدرات نمو لافتة

أطلقت عملة بيبي (Pepe) في نيسان/أبريل 2023 لتُصبح سريعاً إحدى أعلى عملات الميم ترتيباً من حيث القيمة السوقية مُستوحيةً تصميمها من شخصية الضفدع الشهيرة التي ابتكرها مات فيوري، لتثير انطلاقتها الخاطفة موجة من المقلّدين، إلا أنّ أياً منهم عجز عن تكرار نجاحاتها. ومع قيمة سوقية تناهز 4 مليار دولار، خطفت العملة أنظار العالم؛ حتى أن إيلون ماسك استخدم شعارها كواجهةٍ لحسابه على منصة X لفترةٍ وجيزة.

من جانب آخر، استقرَّ تداول العملة حالياً حول 0.000009192$ على تراجع بنحو 67% مقارنةً بأعلى مستوياته المسجلة أواخر عام 2024 عند 0.00002803$، وجاء ذلك بفعل ضغوط عوامل الاقتصاد الكلي التي أثرت بالسلب على المزاج العام لأسواق الكريبتو.

رغم ذلك، يظل تشرين الأول/أكتوبر شهراً طالما بشرَ بانطلاقةٍ قوية لأسعار العملات الرقمية، وإذا ما استمر هذا النمط، فقد يختبر سعر عملة بيبي (Pepe) قمماً جديدةً خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وربّما يُحقق مكاسب تصل إلى 3.5 ضعفاً بحلول عام 2026.

في الوقت الراهن، يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 38 متابعاً مساره الهابط، ما يوحي بإمكانية مرور سعر العملة بتراجعاتٍ إضافية قبل عطلة نهاية الأسبوع، ما قد يُوفر مستويات دخول مُغرية، حيث يعتقد داعمو عملة بيبي (Pepe) أن مناخاً اقتصادياً أكثر إيجابية مقروناً بتزايد الثقة في السوق يُمكنه دفع سعرها لأعلى مُسجّلاً مستوياتٍ غير مسبوقةٍ لاحقاً هذا العام.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): من حل طبقة ثانية على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) إلى أحد أنجح اكتتابات الكريبتو لعام 2025

تمر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بأحد أشهر اكتتابات الكريبتو لعام 2025، ضمن مساعيها لأن تُصبح أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) تَمكَّن من المزج بين رواج ثقافة الميم والتوسع السريع والدعم المجتمع القوي.

وتهدف العملة إلى تحسين أداء بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) بتوفير معاملاتٍ أسرع واستخداماتٍ أوسَع وتطوير مدفوع بالدعم المجتمعي، ما مكن اكتتابها حتى الآن من جمع أكثرَ من 19.5 مليون دولار، وسَط توقع محللين كثر إمكانية تضاعف قيمتها بنحو 10 أضعافٍ أو يزيد بعد الإطلاق.

وبفضل استخدامها آلة سولانا الافتراضية (SVM)، توفر شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة عقوداً ذكية منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ وأداة ربط تتيح إتمام معاملاتٍ شبه فورية لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) عبر حل الطبقة الثانية، مع دعم للتطبيقات اللامركزية (dApps) وعملات الميم، كما خضع العقد الذكي للعملة بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult دون اكتشاف أي ثغراتٍ برمجية، ما يُعزز ثقة المستثمرين.

جدير بالذكر أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هي العملة الأساسية المُستخدمة في آليتي الرهن والحوكمة، وستتم مكافأة أوائل مُستثمري الاكتتاب بعائد رهن سنوي مثير بنسبة 61%، إلى جانب حقوق الحوكمة المتعلقة بتحديثات النظام التقني بعد الإطلاق.

أخيراً، يُمكنكم زيارة موقع الاكتتاب الرسمي والانضمام إلى مجتمع العملة على منصتي X وتيليجرام للحصول على المزيد من المعلومات.