أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم 16 أيلول/سبتمبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي (Pi Network-PI) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)

هل سئمتم من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟ إليكم سبب اعتبار عملة ريبل (Ripple) وعملة باي (Pi) وعملة دوجكوين (Dogecoin) من أفضل المشاريع للاستثمار بها اليوم.

يُمثل استكشاف أفضل العملات الرقمية للشراء الآن تحدياً كبيراً، فقد ظلت القيمة السوقية لقطاع الأصول الرقمية الضخم عالقة عند حوالي 4 تريليون دولار لبعض الوقت، على الرغم من وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -أصل العملات الرقمية- إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 124,128$ الشهر الماضي. لذلك، تتطلع العديد من الجهات التنظيمية الأمريكية نحو تحفيز موجةٍ صاعدة جديدة من خلال قوانين شاملة.

ولا يقتصر حماس المستثمرين على عملة بيتكوين (Bitcoin) فقط، إذ تتدفق الاستثمارات بقوة إلى أفضل العملات البديلة وعملات الميم على حدٍّ سواء. وخلال العام الماضي، وصلت أسعارُ العديد من العملات إلى أعلى مستوياتٍ جديدة على الإطلاق، ما يشير إلى زيادة الاهتمام بالعملات بشكلٍ مستمر.

ويزداد هذا التفاؤل بفضل تحوّلين رئيسيين في سياسات واشنطن، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) على قانون جينيوس (GENIUS) -وهو أول قانون على مستوى الدولة لتنظيم العملات المستقرة- كما كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن مشروع الكريبتو (Project Crypto)، وهو مبادرة تهدف إلى تحديث كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على قطاع الأصول الرقمية.

في ظل هذه الثقة المتزايدة، نقدم فيما يلي تحليلاً عميقاً حول كيفية استعداد العملات الكبرى -مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin) وعملة بيبي (Pepe-PEPE)- للموجة الصاعدة التالية.

عملة ريبل (Ripple-XRP): العملة الرائدة في عمليات الدفع الدولية وإحدى العملات الأفضل أداءً في عام 2025

وصل سعر عملة ريبل (Ripple) إلى أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق عند 3.65$ في 18 تموز/يوليو، وهو نفس اليوم الذي تم فيه سن قانون جينيوس (GENIUS)، متجاوزاً أعلى مستوياته السابقة عند 3.40$ في عام 2018. منذ ذلك الحين، تراجع السعر إلى حوالي 3.05$ أي بانخفاض تقارب نسبته 18% من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتكمن جاذبية عملة ريبل (Ripple) في معاملاتها السريعة ومنخفضة التكلفة التي تتجاوز الأنظمة التقليدية مثل SWIFT. كذلك، يدعمُ الاعتراف بها من قبل المؤسسات العالمية مصداقيتها، حيث أقرَّ كلٌّ من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال وحتى البيت الأبيض بمزايا شبكة عمليات دفع عملة ريبل (Ripple). أيضاً، شارك الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) في حوار مائدة مستديرة رئاسيةٍ بارزة حول العملات الرقمية في وقتٍ سابق من هذا العام.

وقد اكتسبت العملة زخماً كبيراً في عام 2023 عندما قضت محكمة أمريكية بأن مبيعاتها بالتجزئة لا تنتهك قوانين الأوراق المالية، منهية بذلك معركتها الطويلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

يُذكر أنه في آخر 12 شهراً، ارتفعَ سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 413% متفوقاً على ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغ 91% بفارق كبير. وقد أظهر اختراق فنيٌّ صاعد في حزيران/يونيو قوة العملة، وعلى الرغم من التراجع الطفيف، ظلَّ سعر عملة ريبل (Ripple) مستقراً مع حركةٍ سعرية محدودة خلال آخر 24 ساعة، رغم موجة الانخفاض في السوق الأوسع التي أدت إلى تراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 1%.

أما بالنسبة للمؤشرات الفنية، فلا تزال قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة محايدةً عند حوالي 54، ما يشير إلى أن المتداولين يُعاودون الدخول بعد بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة الشهر الماضي التي سببت حالة من القلق المؤقتة في الأسواق.

والآن، يتحرك السعر فوق متوسط الحركة المُقاس في مدى 30 يوماً عند 2.9$، ومن المرجّح أن يتقارب معه قريباً. ويتم تداول العملة حالياً عند مستوى 3$، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن هذا المستوى يمثل دعماً نفسياً قوياً، ما ساهم في استقرار سعرها. مع ذلك، يأمل مجتمع ريبل (Ripple) بحدوث موجة ارتفاع محتملةٍ نحو مستوى 4$ بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر.

عملة باي (Pi Network-PI): هل سيستعيد أكبر مشروع تعدين عبر الهاتف المحمول قممه السابقة قبل نهاية الصيف؟

تُعيد عملة باي (Pi Network) تشكيل مفهوم التعدين التقليدي للعملات الرقمية من خلال ميزة “النقر للتعدين” (Tap to Mine) التي تلغي الحاجة إلى امتلاك معداتٍ باهظة الثمن أو استهلاك الطاقة بشكلٍ كبير.

على عكس الأساليب التقليدية، تتيح شبكة عملة باي (Pi) للمُستخدمين كسبَ العملات مباشرةً من خلال تطبيق الهاتف المحمول عن طريق تفاعلاتٍ يومية بسيطةٍ، ما يُسهّل وصول المبتدئين للعملات الرقمية.

وتظل قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) ثابتة عند حوالي 45 أو أقل منذ أيار/مايو، وعلى الرغم من أن ذلك لا يُعتبر مؤشراً إيجابياً بالضرورة، إلا أن الفريق يواصل العمل بشكلٍ مكثفٍ ويقوم الآن بإطلاق سلسلة تحديثاتٍ تدريجيةٍ ستصل إلى الإصدار رقم 23، ما يشير إلى أنه قد يتم إطلاق الشبكة الرئيسية خلال الأسابيع القادمة.

مع ذلك، قد يُوفر هذا الانخفاض فرصة شراء للمؤمنين بإمكانات العملة على المدى الطويل. فقد لوحِظ تشكيل نمط الوتد الهابط في وقتٍ سابق من هذا العام، ما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد لاحقاً. وإذا عاد الزخم، فقد يرتفع سعر عملة باي (Pi) إلى 3$ بحلول الشتاء.

وبدعم من واجهة استخدام سهلةٍ وبلوكتشين من الطبقة الأولى مُصممةٍ خصيصاً لها، تضع شبكة باي نفسها كقوة كبرى في موجة تبني العملات الرقمية القادمة.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): هل يمكن أن يصل سعر عملة الميم الأصلية إلى 1$؟

تطوّرت عملة دوجكوين (Dogecoin) -عملة الميم التي تم إنشاؤها في عام 2013 كمزحة- لتُصبح العملة الرائدة لعملات الميم بقيمة سوقية تبلغ 39.9 مليار دولار، مع مجتمع ضخم يحظى بدعم شخصياتٍ بارزة.

وجاءت اللحظة الفارقة للعملة في عام 2021 بعد أن أدى تأييد إيلون ماسك (Elon Musk) وسنوب دوج (Snoop Dogg) وجين سيمونز (Gene Simmons) إلى رَوَاجها وشهرتها عالمياً.

وفي أيار/مايو 2025، عاد اهتمام المستثمرين المؤسسين مرةً أخرى، ما دفع سعرها لاستعادة نطاق 0.25$ وسط شائعاتٍ حول إمكانية إطلاق صناديق متداولةٍ في البورصة (ETFs) بعملة دوجكوين في الولايات المتحدة. يتم تداول العملة الآن عند حوالي 0.2638$، مرتفعة بنسبة 13% خلال أسبوع واحد فقط، متفوقة بذلك على عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) خلال نفس الفترة.

ولا تزال المؤشرات الفنية إيجابية حتى الآن، على الرغم من انخفاض قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 60 بعد أن وصلت إلى منتصف 70، ويشير هذا إلى أن هناك موجة بيع جارية حالياً قد تؤدي إلى انخفاض السعر بشكلٍ أكبر خلال الأيام المقبلة.

مع هذا، وبفضل الزخم الأوسع في القطاع والأخبار السياسية الإيجابية الصادرة من واشنطن، لا تزال عملة دوجكوين (Dogecoin) تتمتع بإمكانية تحقيق ارتفاع إضافي هذا العام، مع أهدافٍ تقترب من 0.50$ لحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، يزداد تبني العملة على نطاق واسع، حيث أصبحت شركة تسلا (Tesla) تقبل الدفع باستخدام عملة دوجكوين، في حين تواصل باي بال (PayPal) وريفولوت (Revolut) تقديم الدعم، ما يُحسّن من الاستخدامات العملية للعملة.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPE): أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين يعتبر أحد أفضل اكتتابات الكريبتو للشراء الآن

تُعتبر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أحد أشهر الاكتتابات في عام 2025، فهي تسعى لأن تصبح أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain)، حيث تمزج بين رواج ثقافة الميم والتوسع السريع و دعم مجتمع قوي.

وتهدف العملة إلى تحسين عملة بيتكوين (Bitcoin) من خلال معاملاتٍ أسرع واستخداماتٍ أوسَع وتطوير مدفوع بالمجتمع. وقد جمع الاكتتاب بالفعل أكثرَ من 16 مليون دولار، مع توقع المحللين بأن يرتفع السعر بمقدار 10 أضعافٍ بعد الإطلاق.

وبفضل آلة سولانا الافتراضية (SVM)، تقدم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عقوداً ذكية فائقة السرعة لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) مع الحفاظ على الرسوم المنخفضة.

ومن أبرز مزايا المشروع هو جسرُها الخاص الذي يقدم معاملاتٍ شبه فورية بعملة بيتكوين (Bitcoin) عبر حل الطبقة الثانية، مع دعم التطبيقات اللامركزية وعملات الميم وعمليات الدفع برسوم غاز منخفضةٍ للغاية. وقد خضع المشروع إلى تدقيق ناجح بواسطة Coinsult ولم يتم العثور على أي ثغراتٍ فيه، ما يُحسّن ثقة المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هي العملة الأساسية المُستخدمة في الرهن والحوكمة. أيضاً، ستتم مكافأة المستثمرين الأوائل في الاكتتاب بعائد سنوي على الرهن نسبته 71%، إلى جانب حقوق الحوكمة على تحديثات النظام التقني بعد الإطلاق.

يُمكنكم زيارة موقع الاكتتاب الرسمي أو الانضمام إلى مجتمع العملة على منصتي X وتيليجرام للحصول على المزيد من المعلومات.