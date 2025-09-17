أفضل العملات البديلة للشراء في أيلول/سبتمبر – عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يُعَد تحديد أفضل العملات البديلة للشراء حالياً مهمةً صعبة بسبب التشكيلة الكبيرة المتوفرة في السوق، ولم يشهد قطاع الأصول الرقمية -البالغة قيمته 4 تريليون دولار- نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية رغم تسجيل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) الشهرَ الماضي مستوى سعرياً غير مسبوق (124,128$)، فيما تتجه رؤوس الأموال الكبيرة نحو العملات البديلة الآمنة وأفضل عملات الميم، وقد سجّلت العديد من المشاريع قمماً سعرية غير مسبوقةٍ خلال العام الماضي مؤكدةً على نمو الحماس المحيط بالقطاع.

وتُساهم حركتان بارزتان في واشنطن بتعزيز هذه المعنويات وأوّلها توقيع الرئيس ترامب لقانون GENIUS الذي يُمثل أول إطار عملٍ متكاملٍ لتنظيم العملات المستقرة، والثانية هي إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن برنامج Project Crypto الهادف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية وتوضيح آلية تطبيقها في قطاع الأصول الرقمية.

وبالتزامن مع تصاعد الثقة بالسوق، سنتحدّث عن أفضل العملات البديلة مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) التي يُمكنها تحقيق المزيد من المكاسب.

عملة ريبل (Ripple): العملة المتصدرة لعمليات الدفع الدولية والأفضل أداءً بين العملات البديلة لعام 2025

وصل سعر عملة ريبل (Ripple) إلى ذروةٍ جديدة (3.65$) في 18 تموز/يوليو بالتزامن مع إقرار قانون GENIUS، وقد تجاوزت بذلك قمتها السعرية السابقة (3.40$) المُسجّلة عام 2018، إلا أن السعر عاد للانخفاض منذ ذلك الحين بنسبة 16% ليصبح 3.05$ تقريباً.

وتكمن جاذبية عملة ريبل (Ripple) في سرعة المعاملات الدولية وتكاليفها المنخفضة التي تتفوّق على الأنظمة القديمة المعروفة مثل SWIFT، كما حصلت على دعمٍ لشرعيتها بفضل اعتمادها من قبل صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) واعتراف البيت الأبيض بها.

كما شارك المدير التنفيذي لشركة ريبل (Ripple) براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) هذا العام في طاولة الحوار الرئاسية رفيعة المستوى حول قطاع الكريبتو، كما تجدّد زخم عملة ريبل (Ripple) عام 2023 مع صدور الحكم القضائي باستبعادها من تصنيف الأوراق المالية في تعاملات المستثمرين الصغار، لينتهي بذلك صراعُها الطويل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

بالعودة إلى التاريخ، ارتفعَ سعر عملة ريبل (Ripple) العام الماضي بنسبة 429% لتتفوّق على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرها بنسبة 96% فقط، كما صمدت العملة بالقرب من مستوى 3$ المهم معنوياً بفضل الاختراق الصاعد منتصف تموز/يوليو، وحافظت على استقرار سعري نسبي رغم تقلب السوق وانخفاض أسعار مختلف العملات.

ويقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قيمة 54 تقريباً، والتي تعكس زخماً حيادياً وتقترح عودة المتداولين الحذرة إثرَ التخوّف المؤقت من بيانات التضخم الأمريكي التي كانت أقلَّ من التوقعات، وستصدر لجنة الأوراق المالية والبورصات -في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر- أحكامَها بخصوص صناديق التداول الفوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة، وقد نشهد زخماً متجدداً يرفع سعر العملة إلى 4$ في ذلك الشهر وربما أكثرَ من ذلك.

عملة كاردانو (Cardano): خصم عملة (Ethereum-ETH) الصديق للبيئة يستعد للحركة الصاعدة في عام 2026

حافظت عملة كاردانو (Cardano) على مكانتها بين أفضل العملات البديلة للعديد من السنوات بما فيها عام 2025، وقد ارتفع سعرها خلال 365 يوماً بنسبة 159% متجاوزةً عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة (Ethereum) وعملة سولانا (Solana-SOL) من حيث الأداء.

وانطلق مشروع عملة كاردانو (Cardano) عام 2014 بقيادة المؤسس الشريك لإيثيريوم تشارلز هوسكينسن (Charles Hoskinson)، وهو عبارةٌ عن منصة عقود ذكية تُعنى بالاستدامة عن طريق نموذج إثبات الرهن (PoS) وعملية التطوير الأكاديمية المُدققة من قبل النظراء، وقد أثرت هذه الآليات لاحقاً على توجهات بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

تبلغ القيمة السوقية لعملة كاردانو (Cardano) حالياً 39.1 مليار دولار، وستحتاج لمضاعفة هذا الرقم 3 مراتٍ حتى تماثل عملة سولانا (Solana) وتبدأ بمنافسة عملة إيثيريوم (Ethereum) على المركز الثاني.

وبالمثل من ذلك، يبلغ سعر عملة كاردانو (Cardano) حالياً 0.8701$ مرتفعاً بنسبة 1.1% خلال يوم أمس، فيما تفوّقت عليها عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) بزيادة 2.2% و3.6% على التوالي، وقد تُساهم المحفزات الإيجابية السياسية والاقتصادية الكلية برفع سعر عملة كاردانو (Cardano) إلى 1.50$ بحلول الخريف، وربّما إعادة اختبار مستواها الأعلى تاريخياً (3.09$) قبل نهاية العام (زيادة 255% على السعر الحالي).

من جهته، رسم سعر عملة كاردانو (Cardano) على المخطط البياني نمط رايةٍ تدعو إلى التفاؤل بين شهري كانون الأول/ديسمبر وآذار/مارس، ويتابع مؤشر القوة النسبية انخفاضه من قيمة 52 ليدل على حركة السعر العرضية عند المستويات الحالية، كما أن هناك مجالاً واسعاً للنمو في المدى القريب، وتقف المقاومة الأقرب عند مستوى 1.15$ فيما يحافظ الدعم على قوته ضمن منطقة 0.85$-0.90$.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): منافس عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مع استخدام واقعي وإمكانيات نجاح كبيرة

تم إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في آب/أغسطس 2020 وعزّزت مكانتها كثاني أكبر عملة ميم بقيمةٍ سوقيةٍ تتجاوز 7.7 مليار دولار، وقد حافظت العملة على سعرها تقريباً خلال آخر 24 ساعة رغم الانخفاض العام بنسبة 4% في قيمة قطاع عملات الميم البالغة 86.2 مليار دولار، فيما شهدَت قيمة قطاع الكريبتو البالغة 4.11 تريليون دولار ارتفاعاً بنسبة 0.5% في ذات المدة، وتُعَد هذه إشارةً قوية لسلوك عملة شيبا إينو (Shiba Inu) كعملةٍ رقمية عادية.

ويبلغ سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً 0.00001311$ تقريباً، وتشير تحليلات المخطط البياني السعري إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب، حيث رسمَ سعرُ العملة خلال العام الماضي نمطين يدعوان للتفاؤل؛ أولهما وتدٌ هابط ممتدٌ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس، وثانيهما نمط رايةٍ بدأ ارتسامه في منتصف أيار/مايو.

هنا، يُمكن لحركة السوق الصاعدة القوية أن ترفع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى 0.00003$ قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر بشرط اختراقها أولاً للمقاومة عند مستوى 0.000022$، وتقترح توقعات السوق الصاعدة دخول سعر عملة شيبا إينو منطقة 0.00006$-0.00009$ بحلول نهاية العام.

كذلك، تُوفر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) -على عكس معظم عملات الميم- استخداماتٍ ملموسة عبر مزايا الخصوصية المُحسّنة وShibarium؛ حيث تمثل الأخيرة حل طبقةٍ ثانية قائماً على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) يقوم بتخفيض رسوم المعاملات وتحسين سرعتها.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPE): أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين وأحد أفضل اكتتابات الكريبتو لعام 2025

تُعتبر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أحد أشهر الاكتتابات لهذا العام، فهي تسعى لأن تصبح أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) يمزج بين رواج ثقافة الميم وقابلية التوسع والتطوير الموجّه للمجتمع.

ويهدف المشروع إلى تحسين عملة بيتكوين (Bitcoin) من خلال المعاملات الأسرع والعقود الذكية والحوكمة المجتمعية، وقد جمَع الاكتتاب بالفعل أكثرَ من 16.2 مليون دولار مع توقع المحللين بأن يرتفع السعر بمقدار 10 أضعافٍ بعد الإطلاق.

علاوةً على ذلك، تدعم شبكة عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عقوداً ذكية فائقة السرعة مع الحفاظ على الرسوم المنخفضة بفضل بنائها على آلة سولانا الافتراضية (SVM).

ويبرز بين مزايا المشروع جسرُها الخاص الذي يُوفر معاملاتٍ شبه فورية بعملة بيتكوين (Bitcoin) عبر حل الطبقة الثانية، مع دعم التطبيقات اللامركزية (dApps) وعملات الميم وعمليات الدفع برسوم تشغيل منخفضةٍ للغاية، وقد خضع المشروع إلى تدقيق ناجح بواسطة Coinsult لم يكشف عن أي ثغراتٍ تُذكر، ما يرفع من ثقة المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هي العملة الأساسية المُستخدمة في الرهن والحوكمة، كما ستتم مكافأة المستثمرين الأوائل في الاكتتاب بعائد سنوي (APY) مقابل الرهن يبلغ 70%، إلى جانب حقوق التصويت على تحديثات النظام التقني المستقبلية.

ويُمكنكم زيارة موقع الاكتتاب الرسمي أو متابعة مجتمع العملة على منصتي X وتيليجرام للحصول على المزيد من المعلومات.