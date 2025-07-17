بنك أوف أمريكا (BofA) يحاول استيعاب احتياجات العملاء قبل إطلاق عملته المستقرة وفقاً لمديره التنفيذي

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المدير التنفيذي لبنك أوف أمريكا (BofA) -برايان موينيهان- يصرح أن البنك يعمل على إطلاق عملة مستقرة دون تحديد جدول زمني واضح لإطلاقها.

صرح الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا -برايان موينيهان (Brian Moynihan)- بأن البنك “أنجز الكثير” في سبيل إطلاق عملة مستقرة (Stablecoin) خاصةٍ بالمصرف، وأوضح الأربعاء الماضي أن البنك يعمل على تطويرها دون إيضاح جدول زمني مُحدد لإطلاقها، وأضاف في تصريح لوكالة رويترز (Reuters): “نعتقد نحن والقطاع المالي بأننا سنستجيب للتطوّرات، فقد أنجزنا مهاماً كثيرةً بالفعل”، مُوضحاً أن بإمكان المستثمرين توقع مضيّ البنك قدماً في هذا الأمر قريباً.

وقد أوضح ثاني أكبر مصارف الولايات المتحدة -للمرة الأولى- نيته إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي (USD) في شباط/فبراير الماضي، مؤكداً أن التطورات التنظيمية قد تلعب دوراً حاسماً في تبنيها، وأشار موينيهان حينها إلى ذلك قائلاً: “من الواضح أنه ستكون هناك عملة مستقرة”، مشترطاً سماح القوانين التنظيمية بذلك.

بنك أوف أمريكا (BofA) يربط إطلاق العملة المستقرة بازدياد طلب العملاء عليها

أشار موينيهان إلى أن البنك يراقب مستوى طلب العملاء في قطاع العملات المستقرة، والذي ما يزال محدوداً حالياً، وأضاف أن البنك “سيطلق عملة مستقرةً في الوقت المناسب، ويُرجَّح أن يتم ذلك بالتعاون مع جهاتٍ فاعلة أخرى”، لكنه أقر بأن التقدم في هذا المجال أكثر بطئاً ممّا توقعه بعض المستثمرين، لا سيّما في ظل استمرار البنوك بانتظار وضوح القوانين التنظيمية.

يأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه الساحة التشريعية الأمريكية تحركاتٍ جديدةً؛ فبعد رفض مجلس النواب الأميركي الثلاثاء الماضي تمرير مشروع قانون GENIUS بأغلبية 222 صوتاً مقابل 196، أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء أن 11 من أصل 12 نائباً جمهورياً في المجلس باتوا يدعَمون مشروع القانون الهادف إلى إرساء إطار تنظيميّ واضح بشأن إصدار العملات المستقرة في الولايات المتحدة.

Some big US banks plan to launch stablecoins, expecting crypto-friendly regulations https://t.co/1Ja8aaJNc6 https://t.co/1Ja8aaJNc6 — Reuters (@Reuters) July 16, 2025

البنوك الأمريكية الكبرى تدرس اقتحام قطاع العملات المستقرة

أعلنت مجموعة سيتي غروب (Citigroup) يوم الثلاثاء عن خططٍ لإطلاق عملة سيتي المستقرة (Citi) الخاصة بها ضمن إستراتيجيتها الأوسع في مجال الأصول الرقمية، كما يدرس البنك سبل إدارة احتياطيات العملات المستقرة وتطوير خدمات الحفظ الوصائي للأصول الرقمية، وأوضحت الرئيسة التنفيذية للمصرف -جين فريزر (Jane Fraser)- أن البنك “يدرسُ إصدار عملة سيتي (Citi) المستقرة، وهي فرصةٌ جيدة بالنسبة لنا”.

من جانبها، أفادت المديرة المالية لبنك مورجان ستانلي (Morgan Stanley) -شارون يشايا (Sharon Yeshaya)- بأن البنك يتابع تطورات العملات المستقرة عن كثب ويدرس استخداماتها المُحتملة، وكيفية استفادة العملاء منها، لكنّها أوضحت أنه: “ما يزال مبكراً جداً الحكم على دور العملات المستقرة نظراً لنوعية الأنشطة التي نمارسها مقارنة بأنشطة بعض المنافسين، وكيف يُمكن لعملة مستقرة لعب دور فيها”.